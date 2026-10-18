退房有菸味 旅館櫃台人員逕自刷客人卡索賠 遭判刑

客人退房時旅店發現房間有菸味，張姓櫃台人員未經同意，自行從客人信用卡扣款。客人提告，台北地院依行使偽造準私文書罪判刑。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 薛姓旅客退房後遭旅館櫃台張姓人員未經同意刷卡6000元收清潔費，法院認為程序不符Booking.com規定，構成偽造準私文書罪，判處4月徒刑得易科罰金。

薛姓消費者透過Booking.com訂房，退房後，房務員發現房間有菸味，張姓櫃台人員未經薛同意，自行從薛的信用卡扣款6000元（台幣，下同）作為清潔費。薛提告，張辯稱旅館禁菸才扣款，台北地院依行使偽造準私文書罪判張4月徒刑，得易科罰金。

張是台北市大安區某旅館櫃台人員，薛2024年6月3日入住，退房後，房務員發現客房有濃厚菸味。張聯絡薛未果，隔天透過旅館信用卡收費系統刷卡6000元。薛抗議後，張退還款項，但薛仍提告。

張坦承刷卡，辯稱依公司規定收取清潔費。律師主張，Booking.com條款涵蓋入住期間產生的費用，旅館也明文禁菸，張並沒有犯罪故意。

北院調查，Booking.com條款規定，旅客遺失或損壞物品，應通知服務供應商；供應商提出損害修復費用申請後，平台會通知消費者，讓其表達意見及是否同意付款。

法官認為，透過Booking.com訂房所生的損害賠償，旅館應向平台提出申請，經消費者同意後才能扣款；吸菸產生的非實體損害，則不適用該服務條款。

張表示，如果客人在住宿期間現場要消費、購買商品，可使用現金或信用卡，或由他們直接扣Booking.com上的費用。法官因此認為，房客支付房費及其他住宿費用，可自行選擇付款方式。

法官認為，張當時先打電話給薛，並向Booking.com反映，第一通沒有聯絡到薛就先刷卡，吸菸扣款簽單沒有給薛簽名，可證明張在刷取清潔費時，對刷卡收費系統所上傳的簽帳電磁紀錄沒有製作權限，屬偽造性質。

判決指出，張雖稱曾電話告知薛將以其信用卡扣款，但薛表示身上沾有他人菸味，否認在房內吸菸；即使薛不爭執曾吸菸，也不代表同意旅館直接刷卡收取清潔費。