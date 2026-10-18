富崴阻撓、季風影響 台電剩27支風機未安裝 年底難完工

台電離岸風電二期工程風機塔架組件，目前暫置台中港碼頭，遠遠望去猶如古希臘遺跡，被廣大網友封為「台版帕德嫩神殿」。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 台電離岸二期風電因富崴履約爭議與進度落後，僅完成少數風機後再度面臨季風與天氣窗限制，年底如期完工併網恐怕難達成。

台電離岸二期風電原訂2025年年底完工併網，不過，承包商富崴無法如期完工，後續由台電正式接手。台電原本力拼今年底完工，不過，時至10月下旬，出海安裝風機的「天氣窗」（weather window）即將關閉，下一個出海船期目前還沒安排。按此情況，離岸二期今年底恐也無法完工。

富崴先前因未能如期給付工程款給下游風機商Vestas，導致Vestas終止分包合約，風機安裝一度完全停滯，後由台電接管風機安裝事宜。因此項工程進度嚴重落後，台電不僅要面對立委質詢，還在審計報告上被記一筆。

台電接手前，富崴已完成的陸域及海事工程內容包括31座水下基礎、3條輸出海纜及34條陣列海纜，以及完成一支風機的安裝。

台電接手後，首批風機安裝工作，安排9月底中秋連假出海安裝，卻遭富崴指控光天化日之下搶走風機、扣留富崴106億台幣的血汗錢不還，所幸在台電與Vestas合作下順利讓風機組件出海，並於10月16日完成三支風機的安裝，台電離岸二期風電進度終於再度推進。

台電也強調，台電已取得風機所有權，台中港組裝碼頭也屬台電承租範圍，若再遇富崴阻撓風機出海，必要時將即刻報請港警及相關公權力機關介入處理。

目前台灣的離岸風機均為固定式，採取五件式安裝，即塔架、機艙與輪轂，以及三支葉片，合計五項海上吊裝作業，安裝方式取決於船舶、碼頭與風場的相對位置、船舶尺寸及甲板載重等條件，一般安裝船約可裝載三至五套風機。

只不過，業界人士都很納悶，富崴提供的風機安裝船隻，一次可裝載三套風機，但為何富崴先前只安裝了一支？知情人士認為，只載一套風機出海安裝，工作態度很明顯就是不想做。

安裝船一趟可載三套風機組件，但安裝仍需逐支安裝，海象良機好時安裝一支約需3天，作業進度深受海象與風況影響，冬季的東北季風就是影響安裝進度的重要因素。

在離岸風電的世界裡，天氣窗就像是海上作業的通行證，對台灣來說，天氣窗時間就是每年的3月至10月，是適合執行離岸工程的時間，這段期間內包括風速、波高、海流等海氣象條件都較有機會符合作業安全需求，當運輸、維修所需的任務時間少於天氣窗的天數，才能進行離岸工程施工、維修。

台灣自10月起即已進入東北季風的季節，台電表示，近期受東北季風及薔琵颱風可能影響，後續風機安裝出船期只能依氣候窗滾動調整。

至於剩下的27支風機，能否如台電先前承諾於今年底安裝完畢？台電表示，經盤點目前國內可立即適用本案的風機安裝船，已無額外量能，但仍會全力推進離岸二期工程進度，將持續關注並把握天氣窗期，戮力於完成風機安裝作業。