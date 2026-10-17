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遇見小王子漫遊碧潭 新北地景展璀璨點燈 巨型氣膜照亮星夜水岸

記者王長鼎／新北即時報導
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新北市政府17日晚在新店碧潭風景區舉辦「碧潭地景裝置展」點燈開幕活動，適逢「小王...
新北市政府17日晚在新店碧潭風景區舉辦「碧潭地景裝置展」點燈開幕活動，適逢「小王子」出版80周年，特別以「遇見小王子 漫遊碧潭間」為主題，寬19公尺的巨型氣膜「小王子」乘船遊渡碧潭十分吸睛。（記者王長鼎／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

新北在碧潭推出以小王子為主題的地景裝置展，結合巨型氣膜、燈光、水上活動與周邊優惠，打造兼具童趣、夜景與在地文化的觀光盛會。

台灣新北市政府17日晚在新店碧潭風景區舉辦「碧潭地景裝置展」點燈開幕活動，適逢「小王子」出版80周年，特別以「遇見小王子 漫遊碧潭間」為主題，融合經典IP與在地山水景致，打造夢幻夜間水岸風景。展期自即日起展開，邀請民眾循著星光感受浪漫氛圍。

▲ 影片來源：聯合新聞網

本次展場最吸睛焦點，莫過於寬19公尺的巨型氣膜「小王子」乘船遊渡碧潭，周邊更設置約3公尺高的小狐狸與經典玫瑰花主題裝置，重現童話世界中的愛與陪伴。夜間點燈後，巨型裝置與新店溪水面上70部同步發光的水上腳踏車相互輝映，交織出最璀璨的夜色景致。

新北市市長侯友宜表示，碧潭擁有山水交織的自然景觀與深厚人文故事，市府特別將經典IP帶進水岸，透過大型地景、夜間燈光及遊憩活動，打造兼具童趣與在地特色的觀光亮點。首週10月17至18日更舉辦見面會，民眾攜帶小王子周邊即可兌換限量玫瑰花。

為帶給民眾豐富體驗，活動加碼結合數位優惠，凡使用「我的新北市APP」完成指定任務，即可至現場領取100元新北幣合作店家優惠券。此外，市府各局處也攜手在地業者推出多元活動，包含農業局的「希望市集」與「小青新咖啡節」，推廣新北在地優質小農特色農產品。

經發局則攜手DCC碧潭廣場帶來「街頭魔法 藝術再現」藝文演出，東岸廣場亦將舉辦4天「漫遊碧潭野餐活動」，結合泡泡互動秀與造型氣球表演；水灣餐飲區同步安排DJ及爵士樂演奏。展期內還將辦理3場在地歷史走讀，讓民眾深刻體驗碧潭多元的水岸魅力與人文底蘊。

周邊業者亦祭出多重專屬折扣，天鵝船除電動船外皆採每人100元計費；新加州景觀飯店提供房型升等優惠；水灣餐飲伴手禮館消費滿額即贈小王子主題周邊；DCC碧潭廣場亦推出「尋找小王子」線上抽獎活動。活動期間更特別開放「水上腳踏車夜航」，讓旅客能從水面視角近距離賞景。

除了童話裝置與活動，碧潭更保有珍貴的百年水岸文化。全台唯一的人力擺渡「新店渡口」每趟僅需30元，搭乘輕舟即可抵達灣潭，並串聯和美山步道與灣潭兒童遊戲場。市府邀請各地旅客走訪碧潭，在自然、童話與歷史交織的夜色中找回純粹感動，活動詳情可至新北市觀光旅遊網查詢。

新北市長侯友宜17日晚在新店碧潭風景區主持「碧潭地景裝置展」點燈開幕活動。（記者...
新北市長侯友宜17日晚在新店碧潭風景區主持「碧潭地景裝置展」點燈開幕活動。（記者王長鼎／攝影）

新北市政府17日晚在新店碧潭風景區舉辦「碧潭地景裝置展」點燈開幕活動，適逢「小王...
新北市政府17日晚在新店碧潭風景區舉辦「碧潭地景裝置展」點燈開幕活動，適逢「小王子」出版80周年，特別以「遇見小王子 漫遊碧潭間」為主題，寬19公尺的巨型氣膜「小王子」乘船遊渡碧潭十分吸睛。（記者王長鼎／攝影）

新北市長侯友宜17日晚在新店碧潭風景區主持「碧潭地景裝置展」點燈開幕活動。（記者...
新北市長侯友宜17日晚在新店碧潭風景區主持「碧潭地景裝置展」點燈開幕活動。（記者王長鼎／攝影）

精華 FAQ

  • 本次展覽以「遇見小王子 漫遊碧潭間」為主題，紀念《小王子》出版80周年，將經典IP與碧潭山水景致結合，營造夢幻夜間水岸氛圍。

  • 展場焦點是寬19公尺的巨型氣膜小王子乘船造型，周邊還有3公尺高小狐狸與玫瑰花裝置，並與70部同步發光的水上腳踏車一起映照水面。

  • 展期內有見面會、希望市集、咖啡節、藝文演出、野餐活動與3場走讀，另可透過APP領取100元優惠券，並享有店家折扣與水上腳踏車夜航。

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