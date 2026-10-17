擊敗新加坡、香港 台北市公共運輸獲評世界第一 北捷：與有榮焉
英國Time Out公布全球公共運輸調查，台北市以95%好評拿下第1名，新加坡與香港緊追在後，北捷也對獲獎表達榮譽與感謝。
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英國Time Out公布全球公共運輸調查，台北市以95%好評拿下第1名，新加坡與香港緊追在後，北捷也對獲獎表達榮譽與感謝。
英國Time Out雜誌13日公布全球城市公共運輸調查結果，台北市勇奪冠軍，獲得高達95%的居民給予肯定。臺北捷運公司也特地發布新聞稿表示，「與有榮焉」。
Time Out雜誌每年訪問數萬名民眾，了解他們在居住城市的生活體驗。今年訪問全球逾2.4萬名城市居民，從「糟糕」到「極好」，給予當地公共運輸系統1-5的評分。
榜單列出的20座城市，按照當地居民認為公車、火車和電車「不錯」或「非常棒」的比率排序。為讓榜單更具全球代表性，每個國家只納入該國評分最高的城市。
調查顯示，台北捷運車站整潔，月台地面畫有整齊的排隊動線，列車也能準時進站，台北因而獲得居民近乎滿分的95%好評，高居榜首。
調查也指出，北捷去年載客量超過7.67億人次，平均每天約210萬人次，且一張悠遊卡就能搭乘捷運、公車及租借YouBike，整體大眾運輸網絡也持續擴張。
臺北捷運公司16日發布新聞稿，感謝「旅客的支持與信任、全體同仁堅守崗位的辛勤付出」。
今年榜上第二、三名，分別是新加坡和香港。新加坡地鐵（MRT）長期被視為城市大眾運輸的標竿，有93.5%的居民給予肯定。而任何曾在香港生活過的人都知道，港鐵（MTR）不只是交通工具，更幾乎融入日常生活，獲得92.8%的評分。
第四到十名依序為：愛丁堡、首爾、蘇黎世、維也納、塔林、赫爾辛基、麥德林（Medellín）。進入前20名的亞洲城市還有上海（11）、大阪（13）與雅加達（15）。
調查顯示，台北捷運車站整潔、月台動線清楚，列車也能準時進站，加上公車、捷運與YouBike整合便利，因此獲得95%居民肯定，排名全球第1。 Time Out訪問全球逾2.4萬名城市居民，請他們以1到5分評價當地公共運輸，並依公車、火車和電車被評為「不錯」或「非常棒」的比率排序。 除了台北、新加坡與香港外，前20名中的亞洲城市還包括上海、大阪與雅加達；其中上海排第11、大阪第13、雅加達第15，顯示亞洲城市表現亮眼。
精華 FAQ
調查顯示，台北捷運車站整潔、月台動線清楚，列車也能準時進站，加上公車、捷運與YouBike整合便利，因此獲得95%居民肯定，排名全球第1。
Time Out訪問全球逾2.4萬名城市居民，請他們以1到5分評價當地公共運輸，並依公車、火車和電車被評為「不錯」或「非常棒」的比率排序。
除了台北、新加坡與香港外，前20名中的亞洲城市還包括上海、大阪與雅加達；其中上海排第11、大阪第13、雅加達第15，顯示亞洲城市表現亮眼。
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