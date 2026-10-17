李安隔海祝福台南鐵路地下化通車 感性喊「台南加油」

台南鐵路地下化多年後終於迎來通車，金馬獎與奧斯卡國際名導李安透過預錄影片獻上跨海祝福。（記者吳淑玲／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 台南鐵路地下化第一階段通車前夕，李安以預錄影片獻上跨海祝福，感性回憶故鄉成長經歷並為台南加油，掀起現場與網路熱烈回響。

台灣台南市區鐵路地下化第一階段17日通車，交通部鐵道局16日晚在台南車站後站大學路西段舉辦的「台南車站地下通車入厝典禮」，除賴清德總統出席，最大彩蛋是金馬獎與奧斯卡 國際名導李安 透過預錄影片獻上跨海祝福。李安導演在影片中真情流露，細數昔日住在台南後火車站成長的點滴，鐵路地下化多年後終於通車獻上祝福，並在影片最後高喊「台南加油！」。

▲ 影片來源：聯合新聞網

身為台南子弟的李安導演，在致詞中感性提到，「台南後火車站的育樂街，台南一中旁邊，我從小到大。台南火車站我們進進出出、前前後後，還有平交道，過了無數次，等火車也等了很多次。這都是我成長，跟在台南生活的美好回憶。」

李安說，聽說台南火車站地下化很多很多年了，現在終於要通車了。「我要利用這個機會，一方面恭喜台南市，也跟大家祝福。台南加油！」

李安影片一出，除現場民眾發出哇！歡呼，在網路上，也有網友說，李安老家跟高中母校就在台南火車站旁；也有人說，因為李安家就他家隔壁，就在後火車站，「我們都有同樣的困擾」。還有人說「台南是一個盛產台南之光的地方嗎？」

李安在2006年獲得奧斯卡最佳導演，特別到台南市政府獻奬，留下珍貴的手印模；2021年李安獲得第11屆總統文化獎的「文化耕耘獎」，台南市長黃偉哲立即致函李安導演代表台南市民表達祝賀之意，李安導演回復訊息說「感謝故鄉台南孕育了他，並希望有機會回到台南探望親朋好友，思鄉之情溢於言表」。

李安也說，「以為台南爭光為榮，我一直相信，一個人的個性與視野是在青年時期以前就養成的，而這孕育與定型我的地方也就是台南，感恩！非常想念家鄉，希望有機會回去看望親朋好友。 」

2006年李安獲得奧斯卡最佳導演，特別到台南市政府獻奬，留下珍貴的手印模。（取自台南市政府全球資訊網）

2006年李安獲得奧斯卡最佳導演，特別到台南市政府獻奬。（取自台南市政府全球資訊網）