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李安隔海祝福台南鐵路地下化通車 感性喊「台南加油」

記者吳淑玲／台南即時報導
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台南鐵路地下化多年後終於迎來通車，金馬獎與奧斯卡國際名導李安透過預錄影片獻上跨海...
台南鐵路地下化多年後終於迎來通車，金馬獎與奧斯卡國際名導李安透過預錄影片獻上跨海祝福。（記者吳淑玲／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

台南鐵路地下化第一階段通車前夕，李安以預錄影片獻上跨海祝福，感性回憶故鄉成長經歷並為台南加油，掀起現場與網路熱烈回響。

台灣台南市區鐵路地下化第一階段17日通車，交通部鐵道局16日晚在台南車站後站大學路西段舉辦的「台南車站地下通車入厝典禮」，除賴清德總統出席，最大彩蛋是金馬獎與奧斯卡國際名導李安透過預錄影片獻上跨海祝福。李安導演在影片中真情流露，細數昔日住在台南後火車站成長的點滴，鐵路地下化多年後終於通車獻上祝福，並在影片最後高喊「台南加油！」。

▲ 影片來源：聯合新聞網

身為台南子弟的李安導演，在致詞中感性提到，「台南後火車站的育樂街，台南一中旁邊，我從小到大。台南火車站我們進進出出、前前後後，還有平交道，過了無數次，等火車也等了很多次。這都是我成長，跟在台南生活的美好回憶。」

李安說，聽說台南火車站地下化很多很多年了，現在終於要通車了。「我要利用這個機會，一方面恭喜台南市，也跟大家祝福。台南加油！」

李安影片一出，除現場民眾發出哇！歡呼，在網路上，也有網友說，李安老家跟高中母校就在台南火車站旁；也有人說，因為李安家就他家隔壁，就在後火車站，「我們都有同樣的困擾」。還有人說「台南是一個盛產台南之光的地方嗎？」

李安在2006年獲得奧斯卡最佳導演，特別到台南市政府獻奬，留下珍貴的手印模；2021年李安獲得第11屆總統文化獎的「文化耕耘獎」，台南市長黃偉哲立即致函李安導演代表台南市民表達祝賀之意，李安導演回復訊息說「感謝故鄉台南孕育了他，並希望有機會回到台南探望親朋好友，思鄉之情溢於言表」。

李安也說，「以為台南爭光為榮，我一直相信，一個人的個性與視野是在青年時期以前就養成的，而這孕育與定型我的地方也就是台南，感恩！非常想念家鄉，希望有機會回去看望親朋好友。 」

2006年李安獲得奧斯卡最佳導演，特別到台南市政府獻奬，留下珍貴的手印模。（取自...
2006年李安獲得奧斯卡最佳導演，特別到台南市政府獻奬，留下珍貴的手印模。（取自台南市政府全球資訊網）

2006年李安獲得奧斯卡最佳導演，特別到台南市政府獻奬。（取自台南市政府全球資訊...
2006年李安獲得奧斯卡最佳導演，特別到台南市政府獻奬。（取自台南市政府全球資訊網）

精華 FAQ

  • 因為台南市區鐵路地下化第一階段17日通車，16日晚間舉辦入厝典禮時，主辦單位安排李安以預錄影片跨海祝賀，作為活動亮點，也象徵台南重大交通建設的里程碑。

  • 李安提到自己從小到大都在台南後火車站一帶生活，像是育樂街、台南一中附近，以及火車站前後進出的經歷、平交道與等火車的回憶，都是他成長過程的重要片段。

  • 李安祝福影片播出後，現場民眾驚呼歡呼，網路上也出現熱烈討論，不少人認為他是台南之光，並提到他家與母校都在火車站旁，凸顯這項建設喚起在地共同記憶。

奧斯卡 李安

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