我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯76人主場首秀 招牌「雙手爆扣」迎接第24個球季 全場嗨翻

張婉瑩監視賴清德兒子案外案 CBS追查人脈牽出柬埔寨太子集團

南鐵地下化...鳴笛3聲 人潮送別台南百年鐵道

記者吳淑玲／台南17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
16日晚10時47分，145次自強號緩緩駛離地上月台，這是台南鐵路地下化通車前，...
16日晚10時47分，145次自強號緩緩駛離地上月台，這是台南鐵路地下化通車前，最後一班離站地上軌道列車。大批民眾擠滿月台，目送列車駛離，在汽笛聲中向百年地上鐵道道別，見證台南鐵道歷史的重要時刻。(記者劉學聖／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

台南鐵路地下化通車前夜，最後一班地上列車在鳴笛3聲後離站，民眾與官員齊聚紀念百年鐵道告別，台南也迎來交通新紀元。

告別台南車站地上鐵道，台鐵昨晚舉辦「最後一夜．永遠台南」紀念活動，晚間10時47分，在司機員長鳴笛三聲後，第145次南下自強號緩緩駛離月台，這是台南鐵路地下化通車前，最後1班離站地上軌道列車。台南遊子、全國各地的民眾以相機或手機爭相記錄這最後一夜，向這百年鐵道告別。

南鐵地下化前夕，台南車站湧入通勤乘客，購買最後一班列車車票作紀念；有人記錄到501班次、7時51分廣播「今天是列車長的最後一次執行台南站地上鐵路任務，對這座車站有很多感情，請容我感性一下。」

台鐵昨晚以「百年路牌．世代交棒」作為紀念活動的主儀式，由台鐵董事長鄭光遠、台南市長黃偉哲及交通部長陳世凱依序傳遞象徵台南車站歷史記憶的路牌，最後交到第145次自強號司機員手中。今清晨6時30分第一班列車迎來台南交通運輸新篇章及新紀元。

最後一班列車原訂晚間10時29分抵達，因有人闖入鐵軌，延遲抵達，最後在司機員鳴笛3聲，第145次南下自強號緩緩駛離地上月台，是台南鐵路地下化通車前最後一班離站地上軌道列車。大批民眾擠滿月台，目送列車駛離，在汽笛聲中向百年地上鐵道道別，見證台南鐵道歷史的重要時刻。

台南鐵路地下化從2010年工程動工，歷經鐵道東移抗爭、挖到地下文資遺構等挑戰，前後逾16年，交通部昨晚舉辦「台南鐵路地下化通車入厝典禮」，賴清德總統出席向鐵路工程英雄致意，也感謝鐵路沿線居民的支持與配合，並再次為工程造成部分居民房屋拆遷及生活影響致歉。

賴總統說，台南市擁有全台第一個地面是古蹟的火車站，地下是新的國際級火車站，新舊融合。今起還有很多事情要做，台南過去一分為二，發展受到阻礙，如今台南鐵路地下化將是由南到北最重要的縱貫鐵路，旁邊還會有不同輕軌路線，多一條綠園道，未來將是台南特別縱向公園，讓台南成為大都會的發展。

賴總統強調，他於台南市長任內和沿線居民溝通時，居民最不能接受是房子被拆、土地被徵收，可能變成開發賺錢的土地，「我說，絕對不會」，如今多了綠園道，將成台南重要交通遊憩休閒之處，證明「我沒有違反承諾」。

黃偉哲說，今天清晨列車將行駛地下車站，那些在平交道前等待的「噹噹、噹噹」聲、車窗外看過無數次的府城街景，此後都將成為民眾心中珍貴的鐵道記憶。

精華 FAQ

  • 台鐵在「最後一夜．永遠台南」活動中，於晚間10時47分，在司機員長鳴笛3聲後，讓第145次南下自強號緩緩駛離月台，成為地下化通車前最後一班離站地上軌道列車。

  • 活動以「百年路牌．世代交棒」為主儀式，由台鐵董事長鄭光遠、台南市長黃偉哲與交通部長陳世凱依序傳遞路牌，現場也吸引大量民眾拍照留念，象徵台南鐵道記憶的交接。

  • 這項工程自2010年動工，歷經16年，曾面臨東移抗爭與地下文資遺構等挑戰，如今通車後可消除城市分割，並結合綠園道與新車站，成為台南交通與都市發展的新核心。

台鐵

上一則

陸生遭驅逐 藍營：台灣言論自由 看拿哪本護照

下一則

新聞眼/大砲打小鳥 國家權力對付陸生用到極限

延伸閱讀

火車鳴笛擾民有解 巴洛阿圖打造3處「靜音區」

火車鳴笛擾民有解 巴洛阿圖打造3處「靜音區」
台南選舉／陳亭妃大咖聚競總 謝龍介母雞帶小雞

台南選舉／陳亭妃大咖聚競總 謝龍介母雞帶小雞
灣區交通加稅案11月闖關 若未過南灣Caltrain恐大減班

灣區交通加稅案11月闖關 若未過南灣Caltrain恐大減班
俄羅斯杜馬通過協議 中國與俄羅斯將合建新一條跨境鐵路

俄羅斯杜馬通過協議 中國與俄羅斯將合建新一條跨境鐵路

熱門新聞

立委馬文君指出，國軍志願役編現比截至今年6月底僅76.62%，多類第一線戰鬥部隊仍未達八成，呼籲國防部正視缺員及留才問題。(本報資料照片)

賠錢也要走 台軍人退伍潮暴增20倍 志願役編現比不到8成

2026-10-09 23:00
一名貴婦指控餐廳服務生將紅酒滴到她的名牌包上，要求賠償。（圖／AI生成）

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

2026-10-12 20:27
中華民國駐馬紹爾群島大使徐蔚民自行發想國慶表演節目，找人把自己扛在肩上，還打算變裝登場，遭外交部否決。（圖／民眾提供）

雙十扛轎彩排畫面惹議 台駐馬紹爾大使閃辭

2026-10-13 21:28
中研院近代史研究所前所長呂芳上8日於北京出席參加中國歷史研究院講座，發表專題演講。（記者陳湘瑾／攝影）

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

2026-10-08 21:30
再生受刑人服務中心社長董念台。（本報系資料照片）

走完爭議人生…「黑道狀元」董念台病逝享壽77歲 妻子證實死訊

2026-10-10 03:40
民進黨台北市長參選人沈伯洋晚間赴復興口夜市掃街受訪。(記者林佳彣／攝影)

韓國瑜國慶脫稿批賴卓 沈伯洋：韓院長還是一樣妙語如珠

2026-10-10 13:24

超人氣

更多 >
上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮

上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮
華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億

華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億
哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」
拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我
靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元

靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元