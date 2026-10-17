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百億海外圓夢計畫 台青赴英交流變逛校園 教部：督促執行方提供替代方案

台灣新聞組／台北17日電
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學生團體高呼「計畫品質要把關，青年權益要周全」，要求教育部完善青年百億海外圓夢計...
學生團體高呼「計畫品質要把關，青年權益要周全」，要求教育部完善青年百億海外圓夢計畫機制。(記者許維寧／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

青年百億海外圓夢基金計畫遭學生團體質疑經費與行程不透明，英國交流案更出現行程變更，教育部則回應將要求執行方補替代方案並加強把關。

賴政府豪擲百億，由教育部青年署辦理青年百億海外圓夢基金計畫。但學生團體表示，青年百億海外翱翔組源頭為青年署，該案實際由學校設計，最後再外包旅行社等第三方執行，有學生反映申請獲准前往英國交流，原本行程規畫參訪科普單位，最後變成逛大學校園。圓夢計畫存在經費編列不透明、實際行程與簡章內容不符等狀況，卻要參與學生自行承擔，要求教育部改善。

本報系聯合報報導，參與海外翱翔組的學生蔡睿璟表示，發現行程與簡章內容有出入，原規畫可在當地參與比賽，實際卻僅去周邊走訪。該案主責單位是教育部青年署，提案單位是學校，最後由旅行社執行。當下僅讓學生填寫計畫更動聲明書通知行程異動，但無法給予補償；臨時變動的狀況也非個案，身邊友人也反映過行程與簡章不符。

據台北中國時報報導，計畫實施1年多來受到不少質疑，除之前發生前往加拿大計畫案突遭當地合作單位拒絕等情況。一滴優教育協會理事長蔡其曄表示，有朋友原本透過這項計畫申請到英國知名高等學府交流，沒想到抵達當地後，原以為可依計畫書前往科普單位參訪，沒想到承辦單位與英國當地的聯繫出問題，導致這項行程被取消，改為參觀大學校園。

EdYouth常務理事陳胤嘉也指出，先前由新竹市青年發展中心提案的「創業家特攻隊—美國亞利桑納州」，錄取者具該市青年委員身分，引發利益迴避質疑。

EdYouth理事長蔡其曄建議，教育部應持續掌握計畫執行狀況、確認單位執行能力，若海外單位跟旅行社沒有提供原服務，學生是否有反應管道；提案單位無法依約定執行規畫，也能檢討後續合作資格。

教育部青年署副署長諶亦聰表示，海外翱翔組過去是教育部和執行單位簽約，明年會督促執行單位需與當地所有見習機構、智庫都要簽約，取得接待同意和合作意向。若臨時調整見習單位或行程異動，必須提出替代方案，無法替代則會補發一成獎勵金。

諶亦聰也談到，海外翱翔組評審委員以學界教授居多，評審過程全程錄音、錄影，已修訂評審聘用機制，要求三等親或具僱傭關係必須迴避，未來也會訂定更多迴避樣態。

精華 FAQ

  • 外界主要質疑經費編列不透明、實際行程與簡章不符，以及變更後多由學生自行承擔風險。部分案例還出現原定參訪或交流內容被取消，執行品質與監督機制都受檢討。

  • 報導指出，承辦單位與英國當地聯繫出問題，導致原本安排前往科普單位參訪的行程被取消，最後改成參觀大學校園。學生僅被要求簽署行程更動聲明書，未獲補償。

  • 教育部表示，明年將要求執行單位先與所有見習機構、智庫簽約並取得同意；若臨時異動，必須提出替代方案，無法替代則補發1成獎勵金，並強化評審迴避規範。

教育部

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