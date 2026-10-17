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世界棒球12強奪冠帶動 台灣超巨蛋台中簽約 BOT興建

記者陳敬丰／台中17日電
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台中市打造超巨蛋，中市府、台灣人壽16日簽約，旅美好手李灝宇、職棒名宿彭政閔等人...
台中市打造超巨蛋，中市府、台灣人壽16日簽約，旅美好手李灝宇、職棒名宿彭政閔等人到場見證。(記者陳敬丰／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

台中市府與台灣人壽旗下開發公司簽約，推動可容納4.5萬人的台灣超巨蛋以BOT方式興建，預估2030年至2031年落成，並結合棒球、娛樂與商業設施。

台中市政府昨天與台灣人壽投資的台灣超巨蛋開發公司簽約，台中超巨蛋正式揭曉場館名稱「台灣超巨蛋」，規畫容納4.5萬人，採民間自提BOT方式興建。台中市長盧秀燕笑稱，任內本來只打算孵出台中巨蛋，台灣超巨蛋算是「意外懷孕」，預估超巨蛋將在2030年至2031年間落成。　

簽約儀式邀請亞洲棒球總會長辜仲諒、台灣人壽董事長許舒博、日本職棒北海道火腿鬥士隊旗下公司取締役社長前澤賢，以及旅美好手李灝宇、台灣職棒名宿彭政閔等人出席。

盧秀燕表示，8年前競選市長時，因台中缺乏萬人以上的室內場館，連費玉清告別演唱會也獨缺台中，因此她將興建巨蛋列入政見，當選後由市府自籌100億元（台幣，下同）興建可容納1.5萬人以上的台中巨蛋，目前工程進度順利。

她說，台灣棒球熱潮升溫，加上世界棒球12強賽奪冠、台北大巨蛋啟用等因素，帶動中部對大型棒球場館的需求，台灣人壽提出民間自提BOT方案，經過數年籌備後完成簽約。她笑說，自己是六都唯一女性市長，母雞會下蛋，超巨蛋就是「意外懷孕」。

盧秀燕指出，台中巨蛋由市府興建，超巨蛋則由民間投資，推動模式不同，民間案有機會加快進度，兩座場館都可能在2030年至2031年間落成。

中信兄弟也規畫未來超巨蛋完工後進駐，但仍待後續安排。盧秀燕對水湳周邊交通表示有信心。

許舒博表示，台灣超巨蛋規畫串聯運動、休閒、娛樂、飲食、購物及文化、科技與醫療服務，預估可創造6355億元經濟價值及7.2萬個工作機會。

台灣人壽總經理莊中慶表示，超巨蛋參考北海道火腿鬥士隊主場館設計，並與日本團隊合作經營，期望啟用後每年吸引超過400萬人次進場。

彭政閔表示，球場不只是比賽場地，也能透過科技改變觀賽體驗。他期待未來中華隊能在超巨蛋出賽，凝聚球迷為台灣加油。李灝宇也期待未來能以大聯盟球員或中華隊選手身分在超巨蛋出賽，盼場館早日完工。

台灣超巨蛋規畫可容納4萬5000人，可舉辦棒球賽與大型演唱會，連同已經動工的台中...
台灣超巨蛋規畫可容納4萬5000人，可舉辦棒球賽與大型演唱會，連同已經動工的台中巨蛋，未來台中將坐擁「雙蛋」室內大型場館。(記者陳敬丰／攝影)

精華 FAQ

  • 台中市政府昨天與台灣人壽投資的台灣超巨蛋開發公司簽約，正式推動台灣超巨蛋計畫，並採民間自提BOT方式興建，讓民間資金與專業共同參與。

  • 這座超巨蛋規畫可容納4.5萬人，定位為大型棒球與多功能場館。台中市府預估，若進度順利，場館將在2030年至2031年間完工啟用。

  • 台灣人壽表示，超巨蛋將串聯運動、休閒、娛樂與購物等功能，預估創造6355億元經濟價值與7.2萬個工作機會，彭政閔、李灝宇等人也盼其成為台灣棒球新地標。

盧秀燕

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