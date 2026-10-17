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內外皆熱 台灣中經院上修經濟成長至12.16% 39年新高

記者陳素玲洪安怡／台北17日電
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台灣科技業帶動經濟成長，今年下半年出口持續暢旺，中經院上修經濟成長至12.16%...
台灣科技業帶動經濟成長，今年下半年出口持續暢旺，中經院上修經濟成長至12.16%。圖為準備出口的AI產業類電子產品。（記者黃仲明／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

受AI需求與出口暢旺帶動，中經院將台灣今年經濟成長率上修至12.16%，創39年新高，並預估物價維持2%以上、明年才回落。

人工智慧（AI）需求持續強勁，帶動台灣經濟呈現「內外皆熱」榮景。中經院昨三度上修今年經濟成長率預測至12.16%，寫下1988年以來，近39年新高。中經院院長連賢明表示，今年經濟成長動能均衡，內需投資與消費、外需出口各貢獻一半，顯示今年內外需景氣十分暢旺。

中經院也上修今年消費者物價指數（CPI）年增率至2.06%，預估第四季仍達2.4%，顯示下半年物價漲幅持續維持在2%以上；明年則可望回落至1.89%，重返2%以下。

連賢明指出，今年經濟成長主要仍與AI產業需求強勁有關，台灣出口自8月以來，單月規模穩定突破800億美元，全年出口金額可望突破9000億美元，相較去年僅6000多億美元，成長速度相當驚人。

不過，儘管台灣整體經濟成長強勁，科技業與傳統產業之間的景氣落差仍然存在。連賢明表示，今年受到國際戰事影響，帶動石化業景氣回溫，對傳統產業而言，情況已不像去年所有原物料相關產業均處於相對低迷狀態，至少石化產業已出現明顯改善跡象；至於其他原物料產業，景氣能否持續改善，仍有待進一步觀察。

回顧中經院今年歷次預測，1月原估全年經濟成長率為4.17%，4月上修至7.22%，7月再調升至10.35%，此次進一步上修至12.16%，累計今年上修幅度達8.02個百分點，反映AI需求持續超出原先預期。

星展集團資深經濟學家馬鐵英分析，台灣出口持續暢旺，半導體及科技業營收強勁，「K型復甦」現象也逐漸改善。尤其近期台股表現亮眼，財富效果逐步顯現，加上就業市場改善、薪資持續成長，金融業薪資增幅尤其明顯，帶動民間消費回溫，顯示AI經濟成長紅利，正逐步傳導至內需市場。

展望明年，中經院預估2027年經濟成長率為5.97%，較今年明顯放緩。中經院提醒，全球AI資本支出持續擴張，但大型科技業者融資需求增加、資金成本走高，加上主要國家貨幣政策及地緣政治風險，仍是後續經濟成長的重要不確定因素。

精華 FAQ

  • 主因是AI相關需求持續超出預期，帶動半導體與科技出口強勁成長，同時民間消費、投資也逐步回溫，使內外需同步擴張，整體景氣明顯優於原先估計。

  • 中經院將今年經濟成長率調升至12.16%，不僅較先前預估大幅提高，也創下1988年以來、近39年新高，反映台灣經濟在AI帶動下出現罕見強勁成長。

  • 中經院預估今年CPI年增率為2.06%，第四季仍可能維持2.4%左右，顯示物價壓力仍在；明年則預估回落至1.89%。同時，2027年經濟成長率預測為5.97%，將較今年放緩。

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