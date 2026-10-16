「吳寶春條款」遭濫用 教部擬要求學校須提招生計畫書

吳寶春當年因無法就讀國內EMBA，教育部同等學力增設「吳寶春條款」。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 教育部因應「吳寶春條款」遭濫用與審查寬鬆爭議，擬修法要求學校先提招生計畫書並經核定，藉此提升招生公平性與公信力。

當年烘焙師吳寶春因受限於法規，無法報考我國大學EMBA只能負笈海外，促成教育部 修正大學同等學力認定標準第7條，俗稱「吳寶春條款」，開放憑專業領域具卓越成就也能報名碩士班。但條款上路多年問題叢生，甚至遭濫用，教育部近日欲再修正規定，學校要如實提報招生作業計畫書，經核定後才得辦理招生。

近年某大學碩班於準用吳寶春條款一項資格條件敘明「熱心公共事務，臉書追蹤達10萬人以上」，引發外界議論後隔年才刪除該條。一名私校高層更指出，吳寶春條款被用作酬庸地方、鄉里人士管道，在於何謂具「社會貢獻」沒有一定標準，有人只是在地方開一家店，也能被視為有社會貢獻。

教育部研議修訂大學同等學力認定標準第7條，增列大學應於規定期限內提報招生作業計畫書，並經教育部核定後才得辦理招生。若大學違反核定計畫書或其他法令，將視情節輕重廢止招生資格或撤銷計畫書核定。

教育部指出，招生制度實施多年後，部分大學實務上未能嚴謹審查報考資格，引發招生審查過於寬鬆等爭議，也影響社會對制度的信賴。

高教工會副理事長翟敬宜表示，其實教育部可給予計畫書更明確的指示，如需具備指標性獎項或年營業額達一定標準的公司負責人。

私校工會理事長尤榮輝則談到，本次增訂的罰則僅廢止招生資格與撤銷計畫書核定，但為了遏止該條再遭濫用，也建議能增訂，違規情節嚴重的私校，依照私校法55條可暫停學校部分或全部獎補助。

教育部表示，修法是將現行運作機制法制化，有助提升招生公平性及公信力。審核學校申請計畫時，是綜合檢視所訂資格條件、招生情形、校內審查程序、以及入學後的學習支持與輔導，持續引導學校善用規定，協助專業領域人才讀大學。