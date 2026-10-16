股匯雙殺…外資湧現撤離潮 台匯市爆91億美元天量

外資15日賣超台股逾3000億元創新高，拖累台股大盤指數重挫1655點、創史上第六大跌點；而匯市也在外資匯出潮帶動下，爆出91億美元的成交天量，新台幣匯率重貶1.92角。(記者余承翰／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 台股與新台幣同步重挫之際，外資不再只是調節持股，而是出現明顯匯出潮，帶動匯市爆出91.6億美元天量，顯示資金撤離壓力升高。

股匯雙殺，外資匯出「玩真的」，台股 今年屢見指數大漲、暴跌，但這次情況明顯變了。匯銀主管表示，過去外資即使大舉賣超台股，資金未必立即匯出，後續甚至還會回流；然而，匯市昨天成交量逼近百億美元，刷新歷史紀錄，短短幾天接連爆出驚人天量，顯示這波外資不僅賣股票，更有大筆資金急著撤出台灣。

台股昨慘遭空頭血洗，盤中一度大跌1830點，收盤重挫1655點、跌幅3.41%，創史上第6大跌點，指數摜破4萬7千點關卡，收在4萬6969點；外資昨賣超3,025億元，創史上新高並連續7個交易日賣超。新台幣兌美元匯率同步重貶1.92角，收32.265元，盤中一度貶破32.4元；光本周4個交易日，新台幣已貶值3.9角。

台北及元太外匯市場昨成交金額達91.6億美元，改寫13日才寫下的71.1億美元紀錄，創史上最大量。

新台幣匯率 亞幣最弱

中央銀行統計，新台幣匯率昨天是亞幣最弱，貶幅0.6%，大於韓元貶幅0.52%、新幣貶幅0.1%，日圓甚至呈現升值，凸顯新台幣承受的賣壓格外沉重。

「外資這次是玩真的」，大型匯銀主管表示，外資賣超台股，並不代表資金就會離開台灣，部分外資只是調整持股，將賣股所得暫時留在台灣，伺機重新進場；然而，昨日的匯出潮卻相當驚人，「絕對不是簡單調節」，龐大的交易量甚至讓元太外匯經紀公司的成交數據，延後到傍晚近6時才出爐。

匯銀主管解釋，判斷外資是否真正撤離，除了觀察股市買賣超金額，更重要的是看新台幣匯率及匯市成交量。以7月底為例，7月28日台股重挫2千點，匯市成交量僅25億美元；隔日再跌逾1,500點，成交量雖擴大至32億美元，但新台幣當天不貶反升。

匯銀主管表示，7月底當時外資雖然大舉賣股，匯出力道卻不強，甚至有部分資金反向匯入。換言之，股市雖然殺聲隆隆，匯市卻沒有出現相同程度的資金逃離潮，反映外資當時並非全面撤守台股。台股8月持續上攻，也印證當時外資並未退出市場。

這次情況明顯不同。台股13日下跌960點，外資賣超1600億元，匯市成交量71.1億美元，遠超過7月大跌時的水準，結果只隔1天後，昨天再刷新紀錄，外資賣股後，資金似乎不願再多做停留，龐大的美元買盤，讓匯市接連上演罕見的交易天量。

央行連數日進場調節

匯銀主管說，近期美元買盤明顯增加，市場美元需求居高不下，即使出口商月底拋匯，仍難抵銷外資匯出壓力。央行連續數日進場調節，才避免新台幣貶幅進一步擴大。

金融圈人士認為，這次股市賣壓明顯蔓延至匯市，外資是否正加速將資金撤出台灣，值得高度關注。如果接下來股匯持續同步雙殺，甚至台股止跌、匯市卻仍湧現大量美元買盤，恐意味著這波資金撤離潮尚未結束。

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