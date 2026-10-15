遠見高峰會／陳威明獲傑出領袖獎 感念高希均、尹衍樑

宏碁集團創辦人、智榮基金會董事長施振榮（左），頒贈傑出領袖獎給予臺北榮民總醫院院長陳威明（中），右為遠見‧天下文化事業群發行人王力行。(圖/遠見雜誌提供)

AI摘要 文章摘要整理： 陳威明在2026遠見高峰會獲傑出領袖獎，感謝北榮團隊、師長與家人，並特別致謝高希均、尹衍樑，強調醫療核心在於照顧病人與尊重同仁。

2026第24屆遠見高峰會今（15日）舉行閉幕暨贈獎典禮，今年傑出領袖獎由臺北榮民總醫院院長陳威明獲得。他在得獎感言中表示：「醫院沒有個人的英雄，只有一個共同為病人付出的團體。」他特別感謝已故的遠見‧天下文化事業群創辦人高希均、潤泰集團總裁尹衍樑，兩人都是他「敬佩的偶像」與「終身學習的榜樣」。

2026遠見高峰會於15日特邀宏碁 集團創辦人、智榮基金會董事長施振榮擔任贈獎貴賓，將傑出領袖獎頒給北榮院長陳威明。

陳威明在得獎感言中表示，他心中充滿感謝，這份榮譽不只是對他個人的鼓勵，更是對北榮全體同仁多年來共同努力的肯定。他說：「醫院沒有個人的英雄，只有一個共同為病人付出的團體。」

他從花蓮偏鄉的住院醫院做起，始終相信病人是最好的老師

回顧行醫歷程，陳威明談到，他從花蓮偏鄉的住院醫師，到臺北榮總的骨科醫師，他始終相信「病人是最好的老師」。他說，自己沒有讀過EMBA，也未受過正式的管理學訓練。擔任院長之後，他時時提醒自己，做任何決策都要將心比心，一切以病人和同仁為念；只要多站在他們的立場思考，很多事情就有了答案。

他也更深刻體會到，經營一家醫院，不只是蓋大樓、買設備、發展AI，更重要的是讓病人得到最好的照顧、讓同仁受到尊重、讓社會對醫院有信心，也讓每一位北榮同仁都能以身為榮總的一員為榮。

同仁需要先受到尊重，才能提供有專業與品質的醫療服務

「照顧病人之前，我們必須先照顧好照顧病人的人。」陳威明強調，只有讓同仁安心工作、受到尊重，才能為病人提供有溫度、兼具專業與品質的醫療服務。

陳威明回憶，疫情期間，從苗栗電子廠到自由廣場的大型篩檢任務，北榮同仁總在國家最需要的時候挺身而出。這讓他深深體會到，醫療不只是一個工作，更是一份對病人及社會的承諾。

陳威明也提及，要感謝教導、提攜他的長官和師長，以及信任北榮的病人與家屬，更感謝所有與他並肩奮鬥的北榮同仁，以及長期支持北榮發展的善心人士。

此外，他要特別感謝已故的遠見天下文化事業群創辦人高希均，以及潤泰集團總裁尹衍樑。他表示，高教授長期以來給與他鼓勵，不斷拓展他的視野；尹總裁的愛心捐贈，則讓北榮得以加速前進、與國際接軌。「兩人都是他敬佩的偶像，也是他終身學習的榜樣。」

感謝太太包容他長時間為工作忙碌

陳威明也感謝太太、眼科醫師林佩玉。他說，太太原本想陪他來領獎，但正好是她的手術工作日，病人早已排定角膜移植。他告訴太太：「病人最重要，不要讓病人失望。」

陳威明說，太太包容他38年來極度的忙碌，還曾親自為他進行白內障手術，讓他看清楚這個世界，也看清楚未來要走的路。

陳威明表示，這份獲獎榮譽也是一份責任，未來他將繼續和北榮同仁攜手努力，提供更優質、更有溫度的醫療，幫助更多國人。