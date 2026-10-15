遠見高峰會／施振榮：傳賢不傳子 無形價值比有形資產更重要
施振榮在遠見高峰會分享新王道思想，主張以價值、文化與傳承打造企業永續，並強調傳賢不傳子、所有權與經營權分開思考。
AI摘要
文章摘要整理：
施振榮在遠見高峰會分享新王道思想，主張以價值、文化與傳承打造企業永續，並強調傳賢不傳子、所有權與經營權分開思考。
2026年是宏碁集團創辦50周年。宏碁集團創辦人暨智榮基金會董事長施振榮今（15）日受邀至「2026第24屆遠見高峰會」分享「王道領導學」。他強調企業領導人的責任就是要做傳承，建議所有權與經營權要分開思考，並以「企業家族」的概念，透過共同的價值觀、組織文化，找尋適合的傳承者。
演講一開始，施振榮首先指出，他提出「王道」已經非常多年，最早不是叫「王道」，是在2011年開設「全球王道企業領袖薪傳班」後才定名。到了現在，他重新提出了「新王道思想」，包含「創造價值、利益平衡、永續經營」三大核心，以及六面向的總價值。
突破瓶頸，才能創造企業價值
一言以蔽之，施振榮指出，「新王道思想」的關鍵是挑戰瓶頸，因為瓶頸會讓價值體現。而且，順向、傳統的思維無法找到突破之道，所以必須從非主流的、一般人想不到，不隨波逐流的角度才能找到突破點。演講現場，他秀出簡報：「跟隨非我風格，Me too is not my style。」
「哪裡有瓶頸，我就往哪裡去，不困難的事情我興趣就不大。」他現場更幽默表示：「像今天要來被拷問，我就覺得還可以活下去，不然我就不想活了。」
施振榮也回憶，他1989年第一次受邀至總統府演講，當時以「心懷科技、放眼天下」為主題，提出「科技島」、「世界公民」兩大概念。「因為創造價值的所在，屬於科技的領域，而要實現價值，必須國際化。又因為台灣太小了，一定要把自己當成當地企業公民的角度，變成世界公民。」
台灣要做創新矽島
來到2016年，宏碁迎來40周年，施振榮又提出「創新矽島」、「東方矽文明發祥地」兩大概念，強調「矽」在科技創新的重要。一方面是，「矽」是現在科技產業的重要原料；另一方面是，「矽谷」已經成為創新發想的代名詞。他將台灣定位成創新之島、創新矽島，期許台灣在科技產業上持續創新。
「人類文明從一開始就跟科技有關，現在最重要的就是矽，AI也是。」也因此，施振榮認為人類與AI共事是必然趨勢，要與AI共創價值、共享計畫。
企業接班如何永續？施振榮倡「傳賢不傳子」
回到領導者的思維，施振榮強調，傳承非常重要，尤其無形價值的傳承，比有形資產還重要。而且傳承要及早規劃，有如接力賽一樣，不能掉棒，持續接力、傳承下去。
「為了永續，領導者的責任就是要做傳承。」從企業的角度，他建議所有權和經營權要分開思考。施振榮以自己為例指出，他40多歲時就決定傳賢不傳子，「傳賢才能讓企業永續發展下去。」
演講最後，施振榮特別提出「企業家族」的概念，「家族企業靠血緣，企業家族是靠文化來傳承。」建議不以家族血緣維繫，而是以共同的理念與信念來找到適合傳承的專業經理人。
他分享「王道領導學」與「新王道思想」，核心包含創造價值、利益平衡、永續經營，並強調從瓶頸中找突破，以非主流思維創造企業與社會價值。 他認為傳承是領導者責任，尤其無形價值比有形資產更重要，應及早規劃、避免掉棒，並以接力賽概念讓企業文化與價值持續延續。 施振榮認為所有權與經營權應分開思考，接班不必拘泥血緣，而應以共同理念、組織文化尋找適合的專業經理人，讓企業家族靠文化而非家族維繫。
精華 FAQ
他分享「王道領導學」與「新王道思想」，核心包含創造價值、利益平衡、永續經營，並強調從瓶頸中找突破，以非主流思維創造企業與社會價值。
他認為傳承是領導者責任，尤其無形價值比有形資產更重要，應及早規劃、避免掉棒，並以接力賽概念讓企業文化與價值持續延續。
施振榮認為所有權與經營權應分開思考，接班不必拘泥血緣，而應以共同理念、組織文化尋找適合的專業經理人，讓企業家族靠文化而非家族維繫。
上一則
遠見高峰會／盛治仁：若未改變組織運作 企業導入AI效益仍有限
下一則