遠見高峰會／盛治仁：若未改變組織運作 企業導入AI效益仍有限

連續科技創業家・發明家薛曉嵐（左起）、中華電信行政長暨執行副總經理陳元凱、VIZIO創辦人王蔚、雲朗觀光集團總經理盛治仁，分享企業創新之道。(圖／遠見雜誌提供）

AI摘要 文章摘要整理： 遠見高峰會論壇聚焦AI與企業成長，與會者一致認為，導入AI不能只停留在工具層面，還要同步調整組織、人才與商業模式，才能真正創造新競爭力。

AI快速改寫企業競爭規則，技術與創業門檻降低，台灣企業如何掌握下一波成長商機？「2026第24屆遠見高峰會」第二天的專題論壇（九），由雲朗觀光集團總經理盛治仁主持，邀請VIZIO創辦人王蔚、中華電信行政長暨執行副總經理陳元凱，以及連續科技創業家薛曉嵐，從品牌轉型、新創投資，到AI應用，剖析企業如何突破成長瓶頸、布局未來競爭力。

2026第24屆遠見高峰會（以下簡稱「2026遠見高峰會」）於15日舉行第九場專題論壇〈創新・創業 企業成長再進化〉。

「現在講創新，跟五年前談創新，其實有很不一樣的含意。」論壇一開始，主持人盛治仁引用李開復著作《人工智慧未來進行式》的案例指出，發電機問世初期，工廠僅以電力取代蒸汽機，生產效率並未明顯提升。直到歷經約40年，重新調整生產流程與組織管理，才真正發揮電力效益。

他認為，企業導入AI也面臨相同挑戰。若只讓員工更快完成工作，卻未改變組織運作，效益仍然有限。如何重新思考人才培訓、決策流程與商業模式，甚至在既有業務仍有獲利時提前尋找新商機，才是企業創新的關鍵。

王蔚：AI沒有靈魂，企業競爭力來自品牌與信任

「是被逼的。」談到VIZIO從電視硬體轉向軟體與廣告平台，創辦人王蔚如此形容。出身電腦顯示器產業的他，創業初期與鴻海、瑞軒等台灣代工廠合作，靠產品設計、成本與品質優勢打入美國市場，並透過贊助體育賽事建立品牌，六年內超越三星、索尼。

然而，隨著銷售成長，王蔚開始擔心硬體競爭。他指出，一台32吋電視售價約400至500美元，可能只賺50美元，消費者平均七年才會換購。若原本代工的TCL、海信推出自有品牌，利潤勢必遭到壓縮。

「我知道，價廉物美的那一天，不是永遠可以存在的。」「我不能只是靠賣硬體賺錢，我一定要增加更多的價值，跑得比他快。」王蔚因此提前尋找新獲利模式。

轉機來自智慧電視連網後的收視數據。王蔚發現，電視能掌握觀眾收視行為，相關技術更讓他獲得艾美獎。赴法國坎城接洽廣告商後，他看見廣告市場的商機，決定投入智慧電視作業系統與廣告平台。

轉型後，即使每台電視硬體虧損約20美元，仍能透過廣告每年從單一用戶創造約45美元收入，六年累計達200至250美元。2024年，VIZIO以約23億美元出售給沃爾瑪（Walmart）。

王蔚認為，成功關鍵在於理解使用者需求，以及快速決策。「三星、索尼要做一個決定可能一年，我要成立一個部門，一天。」

面對AI，他強調「人工智慧是沒有靈魂的」，企業仍必須維持人際信任。「品牌是人做出來的，牌子是一個結果，不是一個實體。」產品品質與顧客滿意度，才是品牌長期競爭力。

談到投資，他認為台灣應持續強化CPU、GPU等硬體能力，更應投資沒有歷史包袱的下一代人才。他也提醒創業者別凡事倚賴ChatGPT，「專注在你要解決的問題，你就是不要放棄。」

陳元凱：AI競爭不只拚算力，人才更是決勝關鍵

中華電信行政長暨執行副總經理陳元凱指出，台灣資本市場市值已達5.3兆美元，躋身全球前五大；新創獲投金額突破33億美元，年成長超過40%，展現AI帶動的產業動能。

中華電信已從傳統電信服務轉向資通訊科技（ICT）與數位應用，透過企業創投（CVC）策略投資，累計培育超過80家新創，聚焦半導體、資安、生成式AI與邊緣AI。除了資金，也提供研發技術、客戶及通路，協助產品商業化，甚至推向首次公開發行（IPO）。

陳元凱表示，中華電信透過研究院及內部育成機制，發展出中華精測、中華立鼎、中華資安等企業，近期更成立兩家專注雲端生成式AI與邊緣AI軟體的子公司。

「把台灣帶向世界，也把世界帶進台灣。」他指出，中華電信透過七家海外子公司，以「以大帶小、打群架」策略協助新創拓展國際市場，並引進海外技術，國際人才與研發能力也成為轉型的重要資源。

評估投資時，陳元凱除了看財務回報，更重視技術能否解決客戶問題，帶來「典範轉移」，並落實「科技為善」。

面對AI，他認為企業的競爭力仍在人才。「你的人才可以多快地去擁抱這些新的工具」，將決定企業競爭優勢。生成式AI與AI代理工具能減少重複工作，加快產品與服務上市，企業也須從「行動原生代」邁向「AI原生代」。

談到台灣下一波機會，他引用輝達執行長黃仁勳的AI「五層蛋糕」指出，台灣已在能源、晶片與基礎設施掌握第一波硬體商機，未來應布局主權AI模型、垂直產業應用與邊緣推論，並透過盤點核心資產，建立企業的「AI就緒能力」。

薛曉嵐：創業靠Purpose，AI時代更需要判斷力

從台灣早期網路創業、英國中文教育平台Chineasy，到軍民兩用科技，連續科技創業家、發明家薛曉嵐的事業橫跨不同領域，卻始終圍繞同一個核心：解決真正重視的問題。

她回憶，約30年前創辦「資迅人」，是看見網際網路將改變生活；移居英國後創立Chineasy，則希望讓孩子理解中文與文化，因而開發圖像化中文學習系統。

近年因兒子從軍，可能被派往伊拉克，必須背負40公斤裝備長時間行軍，她開始研究奈米碳管、石墨烯等材料，開發調節體溫的軍民兩用智慧穿戴裝置。

「創業是一個孤獨的事業。」薛曉嵐認為，每次跨界都源於「使命感（Purpose）」，即使有學歷、經驗與資源，面臨挫折時仍須靠使命支撐。

談到AI時代的判斷力，她分享，2014年曾因看不懂技術而放棄投資DeepMind，約半個月後該公司便被Google收購。其共同創辦人丹米斯．哈薩比斯（Demis Hassabis）後來帶領團隊開發AlphaGo，並獲得諾貝爾化學獎。

她認為，AI雖降低學習門檻，卻也提高判斷資訊真偽的要求。她坦言自己並非深科技專家，因此與英國帝國理工學院、台灣工研院及紡織所合作，借重專業知識。

至於AI翻譯能否取代語言學習？她舉例，即使使用相同英文，不同文化與專業背景的人也未必能理解對方。語言承載的文化脈絡與人際交流，仍難由AI完全取代。

展望台灣未來十年，她主張鞏固硬體優勢，深耕醫療、能源、國家安全及農業等垂直AI應用，而非將資源集中投入大型語言模型（LLM）競爭。

論壇最後，薛曉嵐回憶30歲時曾寫下遺囑，藉此思考人生真正重視的事。她提醒年輕創業者，AI能提高效率，卻無法替人決定方向；找到值得長期投入的使命，才有力量持續前進。