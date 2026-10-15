遠見高峰會／谷月涵：電力缺口恐成瓶頸 核融合是終極解方

亞洲聚界潔能董事長谷月涵進行專題演講，分享AI時代下的能源新出路。（圖／遠見雜誌提供）

AI摘要 文章摘要整理： 谷月涵指出AI投資熱潮正重演科技革命週期，但真正限制發展的不是晶片與資金，而是電力短缺，未來可能催生核融合成為新解方。

「台灣先生」谷月涵2025年接掌亞洲聚界潔能董事長，10月14日下午，他獲邀至「2026第24屆遠見高峰會」 （簡稱2026遠見高峰會），帶來以「能源缺口：驅動AI時代與下一個全球經濟」為題的專題演講，他強調，科技革命即使經歷資金狂潮與痛苦修正，仍可能透過突圍瓶頸，催生下一項改變世界的技術。核融合是他特別看好的技術之一。

AI投資熱潮究竟還能持續多久？當全球科技巨頭競相投入數千億美元擴建資料中心，真正限制AI發展的，可能不是晶片，也不是資金，而是電力。亞洲聚界潔能（Alpha Ring Asia）董事長谷月涵在演講中指出，AI投資正重演歷史上的科技革命週期，而龐大的能源缺口，可能反過來催生下一場改變世界的技術革命——核融合。

谷月涵觀察，從150年前的美國鐵路建設、電氣化，到1990年代的網際網路，每一波革命性技術，都經歷資金瘋狂湧入、痛苦修正，最後由少數企業存活並改變世界的過程。

有趣的是，這些科技革命的投資熱潮通常持續約四年，接著進入三至四年的修正期。以網際網路為例，1996年起飛、2000年達到高峰，直到2003年才觸底。

「這一波AI投資是從2023年開始，明年2027年剛好滿四年。」谷月涵提醒，即使科技巨頭明知市場可能存在泡沫，仍不得不持續投入。因為Google、Amazon、Facebook等網路企業的發展經驗顯示，科技產業具有強烈的贏家通吃特性，「你不是第一名，就沒得玩了。」

AI把電換成Token，美國電力面臨三大瓶頸

然而，與過去鐵路建設面臨鋼鐵短缺不同，AI最大的瓶頸是電力。

谷月涵形容，AI的商業模式就是「把電換成Token，再把Token換成錢」，沒有電，就沒有收入。他指出，美國占全球新一波AI投資約五至六成，但過去二十年，OECD國家因能源效率提升，用電需求長期低迷，直到2023年才突然轉為正成長。這使美國電力系統面臨三大挑戰。

首先是電網。變壓器、斷路器、電線電纜等設備，因製造商長期未擴產，突然面臨供不應求。大量新案等待併網，甚至有計畫因等待過久而退出。

其次是發電產能。過去電力公司未積極擴建，部分既有電廠又面臨除役，讓供需缺口進一步擴大。

第三是發電設備交期。谷月涵指出，目前發電用渦輪機可能需要等待三年，大型天然氣發電設備甚至長達五、六年。即使科技巨頭提前簽訂購電協議，也不代表電力能夠如期交付。

SMR卡在兩大困境，核融合能否成為下一場革命？

面對能源缺口，Google、Meta、Amazon等科技巨頭積極布局小型模組化核反應爐（SMR），但谷月涵認為，SMR仍面臨兩個「雞生蛋、蛋生雞」的困境。

一是特殊核燃料供應不足，燃料商等待市場訂單，電力公司卻因燃料不確定而不敢投資；二是SMR仍處於首次商業化階段，缺乏標準規格與規模經濟，發電成本難以快速下降。

相較之下，他更看好核融合的長期潛力。核融合具有核廢料較少、燃料相對容易取得及不直接排碳等優勢。全球已有約75家私人核融合研發公司，累積吸引逾百億美元資金。

谷月涵也介紹，亞洲聚界潔能採用無中子的氫－硼（p-¹¹B）核融合技術，開發微型核融合反應爐，主要反應幾乎不產生有害中子輻射，期望打造更潔淨的能源。他強調，核融合仍有相當高的技術門檻，但歷史上的科技革命，往往正是因為遇到瓶頸，才催生新的解決方案。

「AI能源缺口的問題，可能會帶動另外一個改變世界的革命性技術，就是核融合。」 在谷月涵眼中，AI投資狂潮即使面臨修正，也可能成為下一場能源革命的起點。

精華 FAQ Q1：谷月涵如何看待AI投資熱潮的週期與可能轉折？ 他認為AI投資很像過去鐵路、電氣化與網際網路革命，通常先經歷約4年的資金狂潮，再進入3至4年的修正期；若從2023年算起，2027年前後可能是關鍵轉折點。

Q2：為什麼谷月涵認為AI真正的瓶頸不是晶片而是電力？ 他指出AI商業模式是把電換成Token再換成錢，沒有電就沒有收入；目前美國面臨電網設備不足、發電產能吃緊、發電設備交期過長三大問題，可能拖慢AI擴張。

Q3：谷月涵為何更看好核融合，而不是SMR成為解方？ 他認為SMR仍卡在特殊燃料不足與缺乏標準化規模經濟兩大困境；相較之下，核融合具低排碳、核廢料較少與燃料較易取得等優勢，可能成為AI能源缺口的長期答案。

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