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台離岸風電 外商轟開發連3敗 嗆應全面檢討非急推第4階段

記者陳儷方簡永祥／台北15日電
賴清德總統出席「台灣國際淨零永續展與台灣國際智慧能源周」，強調企業必須把淨零納入...
賴清德總統出席「台灣國際淨零永續展與台灣國際智慧能源周」，強調企業必須把淨零納入經營決策。（記者林澔一／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

CIP公開批評台灣離岸風電區塊開發連3次失敗，呼籲先全面檢討再推第4階段；政府則強調綠能政策持續前進，並面臨外界對能源規畫的不同意見。

台灣政府推動離岸風電執行策略及步調引發不少質疑，就連來自國外的離岸風電開發商也忍不住公開開嗆。丹麥的哥本哈根基礎建設基金（CIP）董事總經理許乃文昨天表示，離岸風電區塊開發部分已經失敗三次了，「還是要怎樣？」當務之急是好好地盤點開放的海域、行政契約解約、中央與地方溝通，而不是急於推出第四階段選商。

「台灣國際淨零永續展與台灣國際智慧能源周」昨開幕，集結太陽光電、風能、儲能等再生能源等國內外業者。賴清德總統上任後首度出席致詞，綠能業者私下表示，總統現身可視為政府對太陽光電、離岸風電重新釋出支持訊號。

然而，在這場綠能界的年度盛會中，身為台灣主要離岸風電開發商之一的CIP，卻毫不掩飾地對政府現在的離岸風電政策提出批評。針對CIP表達政府風電政策失敗的看法，經濟部能源署回應，政府推動離岸風電政策已十數年，CIP身為得標最多的廠商卻抨擊政策失敗，能源署表示不解及遺憾。

許乃文表示，從2018年的離岸風電第二階段遴選開始，CIP無役不與，遇到疫情也都準時繳交；不論外頭風雨或人家怎麼看待台灣，CIP就是一直跟政府站在一起。

針對能源署計畫盡快展開三之四期招標選商，許乃文說，「我們已經看到三之一非常的失敗，三之二也很失敗，三之三就是一個失敗，所以就是一直趕就一直失敗，就已經失敗三次了，還是要怎樣？」

根據經濟部規畫，離岸風電發展分三階段，依序為示範風場、潛力場址、區塊開發，許提到失敗三次，指的是區塊開發的第一、二、三期部分。

許乃文說，三之三標規已有天翻地覆變化，三之四應該要繼續精進、突破，政府現在應該做的是好好地盤點風電開發場域，落實賴總統強調的跨部會溝通、中央與地方的溝通，這次招標已經是一個失敗的狀況，政府應該檢視失敗的原因、開發商遇到的限制，以及如何強化台灣離岸風電的體質。

許乃文說，離岸風電三之一風場，僅有CIP渢妙有具體進展，目前已完成融資，陸上變電站及海上變電站也陸續完工，最新進度是安裝三分之一的水下基礎設施，冬季前會施工到最後一刻。至於CIP得標的三之二風場部分，目標是明年6月完成融資。

至於三之三期上月底剛截止收件，只有CIP的渢妙三期及沃旭能源的大肚一號兩座風場遞件，最終只有一家廠商會得標。

賴清德總統在開幕典禮表示，目前台灣再生能源裝置容量，已經從2016年的4.7個ＧＷ，成長到25個ＧＷ，增幅超過4倍；離岸風電累積總裝置容量穩居全球第5；未來，政府會持續推動多元綠能、儲能、節能及電網強韌建設，來穩定供電、落實能源安全及淨零轉型。

民眾黨中央委員會昨天移師彰化開會，黨主席黃國昌要求全面檢討離岸風電海纜共同廊道規畫，強調中央在推動能源建設時，應同步考量環境承載能力與地方產業需求。

黃國昌提及，當年民進黨曾以白海豚保育批評國民黨的開發政策，如今面對綠能建設，應以一致標準檢視。他強調，民眾黨支持能源轉型，但相關建設不應忽視生態保育及地方居民權益。

台電董事長曾文生昨以「台灣電力未來10年布局」發表專題演說時則預估，2035年台灣半導體產業用電將達1100億度，占全台用電3成。同時，隨著AI算力分散至家庭及企業，未來夜間用電尖峰時段可能延後至晚上8時至10時；因應用電需求成長，台電規畫未來15年新擴建43座變電所，增建線路1922公里，新增變電容量約52ＧＷ。

至於用電密度最高的AI資料中心，台電核供總量已達1441ＭＷ，其中今年達到750ＭＷ。曾文生說目前核供Google在彰濱200到300ＭＷ，其他申請者也有電信、通訊業者。

離岸風電開發商、丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）董事總經理許乃文14日痛批政策...
離岸風電開發商、丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）董事總經理許乃文14日痛批政策失敗，呼籲政府應檢視原因。圖為彰化外海離岸風場。（本報資料照片）

精華 FAQ

  • CIP認為區塊開發已經連續3次失敗，若再急推第4階段只會重蹈覆轍，應先盤點海域、處理解約與跨部會溝通，找出失敗原因後再往下走。

  • 許乃文所說的3次失敗，主要指離岸風電區塊開發的第1、2、3期，也就是三之一、三之二、三之三的招標與推動結果，認為前3輪都未達預期。

  • 經濟部能源署不認同CIP的批評，強調政府推動離岸風電已十數年；賴清德則重申綠能持續推進。民眾黨黃國昌則要求檢討海纜共同廊道與地方承載。

賴清德 丹麥

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