黑白集／追求廢死 防冤獄？鼓勵加害者？

新北市新莊區日前發生啃老外甥持刀殺害親阿姨凶殺案，新北地院火速將涉嫌行凶的李男裁定羈押。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 文章以3起命案為例，批評死刑門檻被拉高後，司法失去嚇阻作用，反而讓社會感到受害者未獲保護、加害者卻被捍衛。

國慶過後，短短兩天，發生三起冷血殺人事件。一起是桃園女子夜歸時遭吸毒男尾隨入屋割頸，兇手並故意縱火焚屍粉飾；一起是新莊男子殺害讓他寄居的阿姨，原因是不滿她碎碎念。另一起台中潭子洗腎婦命案，兇嫌疑為同住的無業兒子。

三個命案，是三個家庭的可怕悲劇，也映照出整個社會的精神狀況。三名兇手都是30多歲的男子，皆處於無業狀態。其中兩人，殺死了照顧自己的至親，另一人則因吸毒在街上隨機行凶縱火。是什麼原因，讓這些人年紀輕輕卻無法就業？又是什麼原因，讓他們從「啃老族」一夕變成冷血殺手？這兩個問題，賴政府必須回答。

外界對於這三起命案有一個更直覺的想法：國慶前夕剛有個殺人案判決文出爐，法官定調：「殺三人才能判死」，殺兩人不行。網友議論：既然法官對殺人罪刑開了後門，這類動不動就殺人的案件，會不會跟著多起來？這不是風涼話，畢竟，法官大人把死刑門檻築得那麼高，要說司法還有什麼嚇阻作用，都是騙人的吧！

令人困惑的地方就在這裡。追求廢死 或減少死刑，目的都是為了尊重生命，防止冤獄奪走無辜者的性命。如今情況卻截然相反，人們已不必再擔心冤獄，卻看到司法築起保護牆來捍衛冷血殺手。民眾憐惜的是無辜受害者，司法卻在變相鼓勵及捍衛加害者，好矛盾！（轉載自聯合報）

精華 FAQ Q1：這篇社論主要用哪3起命案來說明社會問題？ 文中提到桃園女子遭尾隨入屋割頸焚屍、新莊男子殺害寄居的阿姨，以及台中潭子洗腎婦疑遭同住無業兒子殺害，作者認為這些案件反映社會與司法的失衡。

Q2：作者為何認為這些兇案與死刑爭議有關？ 文章指出，先前判決被解讀為「殺3人才能判死」，使死刑門檻被墊高。作者擔心這會削弱司法嚇阻力，讓外界質疑殺人罪刑是否真的能遏止冷血犯行。

Q3：這篇文章對廢死或減少死刑的立場為何？ 文章認為廢死或減少死刑原本是為防冤獄、尊重生命，但現實卻讓民眾看到司法似乎在保護加害者。作者因此批評，受害者未被真正照顧，制度反而顯得矛盾。

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