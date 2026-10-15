遠見高峰會／童子賢：AI有魔鬼一面 中間管理層恐大量消失

台灣經濟研究院董事長吳中書（左起）、和碩聯合科技董事長童子賢、崇越集團創辦人郭智輝、《遠見雜誌》社長楊瑪利，同場探討變動時代的致勝策略。（圖／遠見雜誌提供）

AI摘要 文章摘要整理： 遠見高峰會聚焦台灣企業風險，郭智輝、童子賢與吳中書同聲指出人才、AI衝擊、少子化與產業失衡將成未來關鍵挑戰。

複雜的地緣政治、快步逼近的淨零壓力，以及愈演愈烈的少子化 浪潮，正在牽動企業發展與經營韌性，2026遠見高峰會發布「2027企業主風險認知關鍵報告」，探詢全台上市櫃公司的風險認知韌性布局，並邀請專家進行解讀。

在2026第24屆遠見高峰會（以下簡稱「2026遠見高峰會」）的首場論壇，主持人、《遠見》社長楊瑪利揭曉「2027企業主風險認知關鍵報告」，列舉15項發現，包括：六成企業主對經營環境樂觀、近四成認為地緣政治是全球最大風險、最多企業憂慮人才與技能不足、逾四成企業主不確定兩岸是否擦槍走火……等。

郭智輝：企業可草船借箭吸人才，斷言兩岸不會發生戰爭

崇越集團創辦人郭智輝指出，《遠見》的這份調查報告，凸顯出台灣面對的三個問題，其中最重要的就是人才問題。他指出，先前他擔任經濟部長時，台灣社會常在講缺地、缺電、缺水、缺人、缺人才等「五缺」，到了現在，好像土地、電力、水都不缺了，只缺人才。他說，卸下經濟部長職務後，他曾在坊間拜訪企業，報告顯示的缺人才現象，「確實是我們看到的。」他也強調，人才，才是台灣下一步能否繼續往上走的關鍵，展望世界各國，人均GDP已破九萬美元的新加坡，其人才培育政策，或許值得台灣政府借鏡。

至於如何緩解企業的人才荒？郭智輝建議企業可「草船借箭」，從國外引介人才進來。另外，由於許多台商在東南亞都有設廠布局，政府可跟企業合作，提供當地家庭經濟較差、但聰明的孩子六年全額獎學金，到台灣讀到研究所畢業，這些小孩畢業後就直接到企業上班，以此減緩企業的人才缺口。

第二個問題是企業的財務問題，《遠見》調查顯示，逾五成企業認為應優先強化財務韌性，來應對未來三年的不確定性，但郭智輝認為，台灣大公司來沒有財務問題，「中小微企業才有財務問題」，特別是台灣是出口導向型的國家，一旦匯率出現變動，就會影響許多中小微企業的生計。這些企業進口原料時，新台幣兌美元可能是31比1；出口時，若新台幣兌美元升值為30比1，「我什麼都沒做，利潤馬上就被吃掉了。」

最後是產業的K型發展，半導體、AI 產業發展暢旺，而傳統產業的發展相對受限。郭智輝說，過去擔任經濟部長時發現，台灣傳產還有「資深同仁經驗無法傳承」的問題。關於這部分，在他擔任經濟部長時，就要求相關機構透過AI來解決這項問題。他也建議，隨著台灣產業發展環境變異，原本附加價值不高的傳產可以轉換跑道，轉到附加價值較高的AI供應鏈，若能如此，台灣透過AI發展的機會，還是非常巨大。

談及兩岸是否發生衝突的敏感問題，郭智輝更樂觀的說：「兩岸不會發生戰爭。」如何緩解人才短缺，才是台灣企業現在應優先因應的問題。

和碩聯合科技董事長童子賢表示，國際政治正撕裂全球化的進展，曾經帶給全球經濟快速成長的全球化，在過去10年中，逐漸被撕成好幾個碎片。他指出，根據IMF的定義，所謂的全球化，是兩人（人跟人的知識）、投資與資金的自由流動，這四個因素現在都受到阻礙，距離海峽兩岸同時加入WTO、蘇聯解體及歐盟成立，不到30年，當時自信滿滿的全球化就逐漸破裂。

童子賢也說，AI崛起，這幾年帶給台灣龐大的機會，包括就業、出口與股市都創新高，政府的歲收也愈來愈豐厚，但AI一方面帶給台灣無窮的機會，但可能跟當時的工業革命一樣，「也有魔鬼的一面」，特別是現在已經有許多人在擔心，隨著AI發展讓組織扁平化後，未來中間管理階層的工作可能會大量消失。另外，AI的關鍵，算力，未來可能由美中兩強掌握絕大部分，這樣的全球不均，可能帶來全球國家力量的不均及財富不均。

針對企業最憂慮的缺人才問題，童子賢說，展望全球，只要人均GDP超過三萬美元都會遇到人口減少問題。以德國為例，二戰結束那年，德國人口約9000萬，現在只有8000多萬，「不進反退」；而美國卻持續成長，二戰結束時，美國人口約1.4億人，到了現在攀升至3.4億人，其中一個關鍵，就是美國寬鬆的移民政策。

例如，在加州的矽谷，非盎格魯撒克遜的企業家與工程師遍地都是，而台灣要走這條路，還有很長的路要走，「如果台灣前10大有錢人，7個人來自東南亞，台灣可affordable（負擔）嗎？」童子賢強調，台灣現在的人口成長已停滯，預測10年內會減少170萬人，20年內會跌破2000萬人，少子化已是台灣嚴峻的危機，解方要參考德國還是美國，「答案在大家心中。」

童子賢也說，全球氣候變遷帶來的衝擊，遠遠不僅是碳稅問題。8月26日，發生在中國與尼泊爾邊界的山洪，造成兩國數千人失蹤，他預言這樣的現象，「未來幾年，會發生幾十次到一百次。」除了山洪外，企業變遷可能還會影響全球的糧食供給，現在大家都在講稀土管制、AI管制，但若未來發生糧食管制，「三個月就要你的命。」他也呼籲，隨著台灣資通訊產業正迎來黃金年代，「應該要回饋給當初的母親（傳統工業）與阿嬤（農業），」也認為政府應保護農業發展，「不要用太陽能電板把農田摧毀。」

吳中書：未來K型發展更明顯，改革教育體制因應AI浪潮

台灣經濟研究院董事長吳中書指出，根據國內外各重要機構，對台灣經濟成長的預測，最近一年的成長動能相當不錯，而經過今年的高成長期後，明年一樣能穩健擴張，但成長動能大多集中在AI、半導體，對美順差將近九成，都來自這兩部分，產業發展不均的現象相對嚴重，六大產業的表現數字，顯示「強者愈強，弱者表現仍不佳」的狀況。

從所得層面看，台灣高所得家庭與低所得家庭的可支配所得倍數，創下14年新高；薪資部分，上市櫃半導體公司的平均年薪達258萬元，觀光業只有54.3萬元，差距巨大，在今年經濟成長率突破11%、明年預期還有5～6％的成長，「未來，K型產業發展一定會更明顯。」這樣的狀況，將讓社會分配更加不均，影響台灣的經濟韌性，問題若持續加劇，可能將產生社會治理的問題。

吳中書也說，將《遠見》這份調查，與今年世界經濟論壇公布的「2026全球風險報告」做比較，台灣企業對於錯誤資訊與社會兩極化的關注程度較低，這可能與台企篇中硬體製造有關，但隨著國際對資訊安全與社會安全方面愈來愈重視，呼籲企業家應對這兩點，要更加注意。

談及如何緩解台灣的少子化問題，吳中書認為，在人才資源愈來愈稀缺的未來，應關注未來產業、社會、國家需要怎樣的人才，並針對這些人才需求進行策略性規劃。以美國為例，美國有些院校的裁撤，不是一、兩年的，而是長期，以因應社會的變化；又如新加坡，新加坡勇於給年輕人機會，有一回他受邀出席星國論壇，主持人竟是一位研究生，這位研究生為了主持會議，事前把所有文獻都看得非常透徹，讓他印象深刻。「我們說要改革教育，但不管是資源、精神，都有很大的改進空間。」

吳中書指出，隨著AI興起，校園也面對愈來愈嚴重的少子化，「但學生不多，有些系所還是非常難上。」問題這些系所訓練出來的人，未來如何跟社會銜接，仍是一個問題。他說，現在許多學校紛紛成立半導體學院，建議社會可以更整體看這個現象，例如，提高教師薪資，揮別現在「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」的現象，並在體制上進行調整，讓許多具創新、深根的改革方式可繼續推動。

隨著這幾年AI浪潮興起，台灣正迎來巨大的發展機會，但台灣仍面臨許多挑戰，如何將經濟成長的果實，轉換為下一世代的競爭力與福祉，將是未來台灣的最大目標。

精華 FAQ Q1：郭智輝認為台灣企業目前最該優先處理的問題是什麼？ 郭智輝認為最迫切的是人才短缺，尤其企業缺的是能補足成長動能的人才，而不是兩岸戰爭風險。他主張可透過引進國外人才、獎學金培育海外學生，來緩解企業用人荒。

Q2：童子賢如何看待AI對台灣產業與就業結構的影響？ 童子賢認為AI一方面帶來出口、就業與股市機會，但也有「魔鬼的一面」，例如組織扁平化後，中間管理階層工作可能大量消失，且算力與財富可能集中於少數大國。

Q3：吳中書對台灣未來的經濟與教育改革提出哪些警示？ 吳中書指出台灣K型發展會更明顯，半導體與AI成長快速，但傳產與低所得族群壓力加大，因此應及早改革教育體制、提高師資待遇，並依未來產業需求重新規劃人才培育。

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