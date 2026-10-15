獲「君子慈善家獎」王建煊：君子是行善最高境界

天使居長照財團法人創辦人王建煊。（圖／遠見雜誌提供）

AI摘要 文章摘要整理： 遠見高峰會頒出君子慈善家獎與君子教育家獎，王建煊與李瑞華分別以長年慈善與教育實踐，展現君子精神並回應AI時代的社會與教育挑戰。

遠見高峰會自2016年起，設立華人社會首創的「君子企業家獎」，表彰對人類發展帶來正向影響的領袖。今年的遠見高峰會，更向過去數十年來，對台灣社會各領域有卓越貢獻的典範人物致敬。本屆「君子慈善家獎」得主為天使居長照 財團法人創辦人王建煊，「君子教育家獎」得主則為國立政治大學商學院教授李瑞華。

天使居長照財團法人創辦人王建煊與國立政治大學商學院教授李瑞華，兩位君子獎得主雖身處長照慈善與商管教育不同領域，卻都以一輩子的無私實踐，為社會樹立不朽的君子典範。

不當「假慈善家」，王建煊以身作則定義君子

前財政部長、監察院長，現為天使居長照財團法人創辦人的王建煊，在致詞時，先以幽默的開場表示：「以後各位見到我，就知道這個老傢伙是君子慈善家！」

不過，王建煊直言，社會上的「慈善家」很多，但有些其實是假的，只是拿出對一般人而言很多的錢出來，就變成一位慈善家。因此，他對《遠見》頒發的「君子」二字極為看重與受用。

王建煊認為，「君子」二字，才是行善的最高境界，因此也期勉在座極具影響力的貴賓，無論從事什麼行業，都一定要先做個「君子」，只要往這個方向去做，人生會很不一樣，也讓「君子慈善家」的意義大大不同。

王建煊也提到，與妻子結婚60多年，膝下無子，幾乎一輩子都在做慈善，且身為公務員，竟陸續捐出超過新台幣1億5000萬元，創辦了六個慈善基金會，並打造「天使居」為弱勢長者提供安養之所。

「對我們公務員來說，這不是小錢，我也不知道我們怎麼湊出這些錢的，但有窮的，就給他。」昔日被稱為「明日之星」「青年才俊」的他，自謙「人生的時間要到了」，但是由苦難淬鍊出的大愛，已深深影響無數生命。

政治大學商學院教授李瑞華。（圖／遠見雜誌提供）

從跨國高管到執教鞭，李瑞華持續實踐教育精神

獲頒「君子教育家獎」的政大商學院教授李瑞華，從油漆匠之子，一路奮鬥成為跨國企業高管、台積電人資長。李瑞華深信，教育才是社會長遠發展的根本。

對於君子教育家獎的榮耀，李瑞華坦言，幾個月前接到得獎通知時，感到非常意外，不敢想像自己能扛起「君子」與「教育家」兩個身分，因此在準備感言的過程中，不斷反思這個獎項對自己的意義，也不禁想起孔子的名言：「人不知而不慍，不亦君子乎？」

李瑞華謙虛地表示，現實世界沒有完美，但必須不斷努力趨近完美，君子教育家獎將鞭策他繼續實踐熱心教育的精神。

迎戰AI時代，推動「仲尼獎」回歸教育初衷

對於過往人生的轉折，李瑞華提到，當年毅然決然從業界轉入學界後，自認絕對是一位盡責的好老師，更積極推動教育體制的革新。例如十年前，他與前政大周行一校長在政大成立「仲尼獎」；兩年前，面對AI時代的強勢來襲，他與李蔡彥校長交流後深覺，大學必須轉型，回歸教育的初衷與全人教育，這正是政大發揮深厚人文底蘊的大好機會。

為此，他創辦「政大仲尼基金」，並獲得熱心校友捐贈股票響應，長期支持強化師道。近年來，他更將這份理念推廣至海外，在新加坡管理大學與復旦大學成立仲尼獎，期盼串聯三校交流，共同面對AI時代對教育的挑戰。

最後，李瑞華呼應遠見．天下文化事業群創辦人高希均的理念：「讀一流書、做一流人、建一流社會。」他提到，未來將持續付出努力，期盼拋磚引玉，召喚更多熱心人士，透過教育，持續實現高希均教授對於和平與幸福的願景。

2026遠見高峰會君子慈善家獲獎人為天使居長照財團法人創辦人王建煊（中），君子教育家獲獎人為國立政治大學商學院教授李瑞華（右），左為遠見．天下文化事業群發行人王力行。（圖／遠見雜誌提供）

精華 FAQ Q1：王建煊為何特別看重「君子慈善家」這個稱號？ 他認為社會上雖有許多慈善家，但真正重要的是做善事時是否具備君子品格；在他眼中，君子才是行善的最高境界，也更能體現獎項意義。

Q2：王建煊過去在慈善上的具體投入有哪些？ 王建煊與妻子結婚60多年，無子女，長期投身慈善，累計捐出超過1億5000萬元，並創辦6個慈善基金會，打造天使居照顧弱勢長者。

Q3：李瑞華如何面對AI時代帶來的教育挑戰？ 李瑞華主張大學教育要回歸初衷與全人教育，因此推動仲尼獎、成立政大仲尼基金，並將理念拓展至新加坡管理大學與復旦大學，促進跨校合作。

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