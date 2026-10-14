穿Dior備詢被酸不純樸 賈永婕曝立院精品穿搭背後故事
賈永婕赴立法院備詢時因穿Dior外套遭批，她回應不知有制服規定，並在社群公開OOTD與精品來源，強調珍貴的是背後故事。
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賈永婕赴立法院備詢時因穿Dior外套遭批，她回應不知有制服規定，並在社群公開OOTD與精品來源，強調珍貴的是背後故事。
台北101董事長賈永婕14日上午赴立法院財政委員會備詢，被民進黨籍召委賴惠員批評服裝不純樸。下午賈永婕出席台北101觀景台與故宮合作記者會，她身上這件立院備詢穿的Dior米白外套再度成為焦點，之後她也在社群仔細介紹今日立法院OOTD行頭。
下午賈永婕現身台北101觀景台與故宮的合作記者會，談及此事，她說「我沒有委屈，是錯愕」，「我是真的不知道去立法院要有制服的規定，我後來去問其他女性的董事長，立法院有制服嗎？還是我要去哪裡採購？她們就說真的沒有」。
活動結束後賈永婕也在社群一一介紹前往立院的穿搭與行頭，「今天討論度很高的這件Dior外套，其實是去年參加安安大學畢業典禮時買的。這一年來，好幾個重要場合我都穿著它。真的很喜歡它優雅的米色，搭配金色的刺繡線條，低調又有質感，款式也是經典耐看的風格」。「手表是Dior，大學畢業時奶奶送我的禮物，至今已經30多年了，是我最珍貴的一樣精品，手環是Cartier、鞋子Ferragamo」。
她說，精品可以是犒賞自己的禮物，但真正珍貴的，是背後的故事和回憶。來到台北101之後，最可怕的就是碰到周年慶，常常一不小心就手滑，忍不住買精品。不過，工作這麼辛苦，犒賞自己一下，好像也是很可以的吧？最後的結論是……台北101真的好危險！
她14日上午赴立法院財政委員會備詢，身穿Dior米白外套，遭民進黨籍召委賴惠員批評服裝不純樸，因而引發外界討論。 她表示自己沒有委屈，只有錯愕，並說不知道去立法院要有制服規定，還特地詢問其他女性董事長，結果也確認沒有這樣的要求。 她提到Dior外套是去年買的，手表是奶奶在大學畢業時送的Dior禮物，已戴30多年，另有Cartier手環與Ferragamo鞋子，並強調精品背後的故事最珍貴。
精華 FAQ
她14日上午赴立法院財政委員會備詢，身穿Dior米白外套，遭民進黨籍召委賴惠員批評服裝不純樸，因而引發外界討論。
她表示自己沒有委屈，只有錯愕，並說不知道去立法院要有制服規定，還特地詢問其他女性董事長，結果也確認沒有這樣的要求。
她提到Dior外套是去年買的，手表是奶奶在大學畢業時送的Dior禮物，已戴30多年，另有Cartier手環與Ferragamo鞋子，並強調精品背後的故事最珍貴。
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