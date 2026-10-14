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新聞評論／AI世紀松機案 挑戰想像力、魄力與執行力

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台北市長蔣萬安拋出松山機場遷建構想，綠營似乎一時難以反應。（本報資料照片）
台北市長蔣萬安拋出松山機場遷建構想，綠營似乎一時難以反應。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

本文認為蔣萬安以松機遷建結合AI園區的願景，既翻轉藍綠攻防，也考驗台灣在替代機場、都市規畫與政策執行上的整體能力。

台北市長蔣萬安日前宣布願景，規畫松山機場遷移，釋出300公頃用地做AI園區、生活聚落及大型公園，松機運量可轉由將啟用的桃園機場第3航廈吸收。面對蔣萬安的AI世紀願景，綠營似乎一時難以反應，只能批構想倉促，並重提離島需求、病患後送、軍機國安等老掉牙問題，未敢直言反對。

從選戰策略看，蔣萬安是「以綠矛攻綠盾」，把問題拋給中央。畢竟，卅多年前陳水扁曾在台北市長任內成立「松機遷建研議小組」，其後歷屆民進黨候選人都以松機遷移當成政見。當蔣萬安以AI世紀願景主張遷移松機，攻守立馬易位，讓綠營手足無措。但撇開政治攻防不談，蔣萬安此刻出此大招，真正挑戰的其實是台灣的想像力、決策魄力和執行力。

就想像力言，從陳水扁到蔣萬安，包括李應元、謝長廷、姚文智、吳怡農、柯文哲和黃珊珊等，都曾提出松機「遷建」案，主要是認為市中心機場的存在帶來噪音，並影響附近區域發展，因此主張拆除改建大型中央公園，活化城市呼吸。至於松機遷移後的替代辦法，多數人主張由桃園機場一肩挑起，但這似乎未全解答問題，也與多數國際大都會至少由兩個機場承擔運量的模式不符。況且，桃機3航廈能否承接得起松機運量，仍待評估。桃園機捷號稱40分鐘直達，但若加計北捷、機捷間步行轉接時間，顯遠不如松機便捷。

面對雙北土地需求吃緊，要另闢土地遷建松機，確實極不容易。國民黨前立委蔡正元曾提出的遷建方案，有過「淡海新機場」之構想，從松機新建航廈報到，再搭乘新建高速機場快捷7分鐘可達。除此案外，如果桃機規畫再建新航廈或直達北市的機場快捷，也能解決雙機場、離島、軍機運輸等多重需求。這些方案都需經審慎評估，但隨著交通建設及科技發展，以台灣的智慧應不難找到最佳替代方案。

更重要的，是施政魄力。機場遷建除需要龐大經費，還需面對環評、土地徵收、民宅拆遷等問題。其間繁雜的牽連及溝通協調，都可能大大限縮官員拍板的魄力。事實上，松機遷出後新增的大片土地及產業稅收資源，皆有助於解決上述部分難題。過去民進黨人所提純建公園或社宅、文創、體育、經貿園區等案，除想像力欠缺，也不易創造實質收益，更難說服民眾。但近兩年AI產業助攻台灣經濟發展的大勢蓬勃，輝達落腳台北猶感土地不敷使用，蔣萬安的AI園區案，顯更符合首都的再定位與全台經濟發展需求。撇開土地開發及AI未來產值不談，光是松機周邊解除限高效益，即應足以支應機場遷建及連結快捷之經費。那塊土地打通，周邊南北及東西向的交通聯結也將更順暢，遑論減少飛機起降噪音之害。

此案最大的考驗，則是執行力。以當前台灣政治的對立，中央會不會卡地方、繼任者會不會另有盤算，都是可能變數。台北大巨蛋一波三折，即是顯例。無論如何，松機遷移事涉台北與台灣未來數十年發展的宏觀規畫，絕非單一候選人的「專屬政見」。過去30年民進黨屢屢談遷建松機，但在中央執政已20年卻毫無作為，如今反而責怪蔣萬安搞「突襲」；這就是「成功必須在我」的自私心態。

前政務委員張景森稱，遷建松機是民進黨主張30年的政策，不要因為是蔣萬安提出就「膝反射式反對」。說到底，松機遷建挑戰的是全民的想像力、決策的魄力與施政執行力；交通部那句「北市4年來未與中央溝通」，是不及格的答案。

精華 FAQ

  • 核心是把松山機場遷移後，釋出約300公頃土地，規畫成AI園區、生活聚落與大型公園，並希望由桃園機場第3航廈承接運量。

  • 因為多年來各方都談松機遷建，但替代方案多停留在概念，未真正解決雙機場分工、離島需求與交通便利性等問題，顯示想像不足。

  • 最困難的是執行力，因為遷建涉及巨額經費、環評、土地徵收、民宅拆遷與中央地方協調，若政治對立或繼任者變卦，計畫就可能卡關。

陳水扁 蔣萬安

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