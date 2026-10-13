IMF最新預測曝光 台灣今年經濟成長上看10.7%

國際貨幣基金（IMF）大幅上修台灣今年經濟成長率至10.7%。但該組織警告，全球經濟仍面臨能源衝擊、通膨與借貸成本攀升的風險。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： IMF最新展望大幅上修台灣今明兩年經濟成長預測至10.7%與4.3%，但同時提醒全球仍受能源衝擊、通膨與地緣風險牽動。

國際貨幣基金（IMF）在最新「世界經濟展望」中，大幅上修台灣今年經濟成長率至10.7%，為全球主要經濟體中最高。明年成長率也上修至4.3%。

相較於4月預估的5.2%和3%，IMF此次將台灣今明兩年成長率分別上修5.5和1.3個百分點。台灣今明兩年通膨 率則估為2%和1.8%，略高於4月的1.5%和1.6%。

IMF預估，今年全球經濟成長3.1%，與4月預測相同，略優於7月更新的預估。在能源供應逐步恢復正常的前提下，美國今、明兩年均可望成長2.3%，靠消費、財政政策與科技投資支撐；歐元區與英國的預測也大致持穩。

全球整體通膨今年估達4.7%，高於去年的4.1%。

全球經濟面臨數十年來最嚴重能源衝擊，雖展現出韌性，但若通膨失控、借貸成本持續攀升，成長可能急劇放緩，AI投資帶來的支撐並未惠及所有國家。

若美伊戰事延長，推高大宗商品價格與借貸成本，加上主要經濟體財政與貨幣政策失去信任，今、明兩年全球成長率將比基準預測分別減少0.2與0.5個百分點。其中約三分之二的衝擊來自油氣市場持續受阻，能源帳單膨脹，削弱家庭購買力與企業投資。

在此情境下，明年全球通膨率也將比基準預測高1.1個百分點。

IMF首席經濟學家鄧雷羅（Silvana Tenreyro）表示，各國應控制債務，重建財政空間，央行則須維持足以壓低通膨的利率，必要時再緊縮。

AI投資熱潮雖為部分經濟體提供緩衝，但全球成長也更集中：目前32個經濟體貢獻全球95%的成長，少於4月的54個；約47%的經濟體遭下修預測。IMF指出，部分先進經濟體的核心商品價格，已開始反映記憶體晶片成本急漲。