我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貴州男樓上與前女友為兒慶生 同一天在樓下和現任女友舉行婚禮

中俄暗助伊朗對抗美國？ 川普：完全不相信

IMF最新預測曝光 台灣今年經濟成長上看10.7%

編譯季晶晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國際貨幣基金（IMF）大幅上修台灣今年經濟成長率至10.7%。但該組織警告，全球...
國際貨幣基金（IMF）大幅上修台灣今年經濟成長率至10.7%。但該組織警告，全球經濟仍面臨能源衝擊、通膨與借貸成本攀升的風險。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

IMF最新展望大幅上修台灣今明兩年經濟成長預測至10.7%與4.3%，但同時提醒全球仍受能源衝擊、通膨與地緣風險牽動。

國際貨幣基金（IMF）在最新「世界經濟展望」中，大幅上修台灣今年經濟成長率至10.7%，為全球主要經濟體中最高。明年成長率也上修至4.3%。

相較於4月預估的5.2%和3%，IMF此次將台灣今明兩年成長率分別上修5.5和1.3個百分點。台灣今明兩年通膨率則估為2%和1.8%，略高於4月的1.5%和1.6%。

IMF預估，今年全球經濟成長3.1%，與4月預測相同，略優於7月更新的預估。在能源供應逐步恢復正常的前提下，美國今、明兩年均可望成長2.3%，靠消費、財政政策與科技投資支撐；歐元區與英國的預測也大致持穩。

全球整體通膨今年估達4.7%，高於去年的4.1%。

全球經濟面臨數十年來最嚴重能源衝擊，雖展現出韌性，但若通膨失控、借貸成本持續攀升，成長可能急劇放緩，AI投資帶來的支撐並未惠及所有國家。

若美伊戰事延長，推高大宗商品價格與借貸成本，加上主要經濟體財政與貨幣政策失去信任，今、明兩年全球成長率將比基準預測分別減少0.2與0.5個百分點。其中約三分之二的衝擊來自油氣市場持續受阻，能源帳單膨脹，削弱家庭購買力與企業投資。

在此情境下，明年全球通膨率也將比基準預測高1.1個百分點。

IMF首席經濟學家鄧雷羅（Silvana Tenreyro）表示，各國應控制債務，重建財政空間，央行則須維持足以壓低通膨的利率，必要時再緊縮。

AI投資熱潮雖為部分經濟體提供緩衝，但全球成長也更集中：目前32個經濟體貢獻全球95%的成長，少於4月的54個；約47%的經濟體遭下修預測。IMF指出，部分先進經濟體的核心商品價格，已開始反映記憶體晶片成本急漲。

精華 FAQ

  • IMF將台灣今年經濟成長率上修到10.7%，比4月預估的5.2%高出5.5個百分點，並使台灣成為全球主要經濟體中成長最快者。

  • IMF預估台灣明年經濟成長率為4.3%，通膨率為1.8%；今年則分別預估10.7%與2%。相較4月預測，成長明顯上修、通膨略有調升。

  • IMF估全球今年成長3.1%、通膨4.7%，雖顯示韌性，但若能源價格續漲、借貸成本攀升或地緣衝突延長，全球成長與通膨都可能惡化。

通膨

上一則

史上首次 中國制裁台友邦巴拉圭、貝里斯高官 台外交部：手段卑劣

延伸閱讀

IMF總裁：AI投資熱撐住全球經濟成長率維持3% 當心40%職位受影響

IMF總裁：AI投資熱撐住全球經濟成長率維持3% 當心40%職位受影響
WTO：投資熱潮超乎預期 台灣AI貨物出口稱霸全球

WTO：投資熱潮超乎預期 台灣AI貨物出口稱霸全球
世銀示警：全球能源震撼 延續到明年

世銀示警：全球能源震撼 延續到明年
IMF總裁：殖利率狂飆、債務占比近100% 各國應節流

IMF總裁：殖利率狂飆、債務占比近100% 各國應節流

熱門新聞

中研院近代史研究所前所長呂芳上8日於北京出席參加中國歷史研究院講座，發表專題演講。（記者陳湘瑾／攝影）

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

2026-10-08 21:30
立委馬文君指出，國軍志願役編現比截至今年6月底僅76.62%，多類第一線戰鬥部隊仍未達八成，呼籲國防部正視缺員及留才問題。(本報資料照片)

賠錢也要走 台軍人退伍潮暴增20倍 志願役編現比不到8成

2026-10-09 23:00
台北高等行政法院。(本報資料照片)

妻滑倒送醫不治 前法官告台大醫求償千萬 纏訟14年結果出爐

2026-10-08 21:50
一名貴婦指控餐廳服務生將紅酒滴到她的名牌包上，要求賠償。（圖／AI生成）

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

2026-10-12 20:27
再生受刑人服務中心社長董念台。（本報系資料照片）

走完爭議人生…「黑道狀元」董念台病逝享壽77歲 妻子證實死訊

2026-10-10 03:40
民進黨台北市長參選人沈伯洋晚間赴復興口夜市掃街受訪。(記者林佳彣／攝影)

韓國瑜國慶脫稿批賴卓 沈伯洋：韓院長還是一樣妙語如珠

2026-10-10 13:24

超人氣

更多 >
「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬
僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…
美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就
貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊
「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒

「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒