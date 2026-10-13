台教師高齡化 教團示警：世代斷層已無法逆轉

台灣教師年齡結構逐漸高齡化，教團認為，不是老師年紀變大，而是教育體系的新陳代謝出了問題。圖為示意圖，非當事人。(記者余承翰／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 台灣教師年齡結構快速老化，年輕教師補進困難，教團警告世代斷層已難逆轉，未來5、6年退休潮恐進一步衝擊學校運作與教育品質。

台灣教師年齡結構逐漸高齡化，教團認為，教師高齡化真正的警訊，不是老師年紀變大，而是教育體系的新陳代謝出了問題，「教師世代斷層」影響教學經驗及行政事務傳承，未來五、六年隨著教師退休潮來臨，學校運作及教育品質恐越來越差。

根據教育部 最新「教育統計指標之國際比較」資料顯示，2023至2025年，國小教師40至49歲占比由40.1%降至36.3%，50至59歲則由30.9%增至34%，60歲以上也由2.1%增至3.1%。

國中教師同樣呈現40至49歲占比下降、50歲以上增加的趨勢，其中50歲以上教師占比由28.6%增至32.7%。另外根據教育部統計，未滿40歲的國小教師，15年來，從占比近5成，降為2成多，未滿40歲的國中教師也從占比近6成，下滑到2成多。

台灣教育產業工會副理事長葉明政分析，在少子化的衝擊下，各地教育局處為了避免超額教師，嚴格控留員額、停辦教甄，甚至有縣市長達十幾年未開正式教甄，年輕師培生很難擠進教師體制。

近3年即使多數縣市重開教甄，但考進來的正式教師也早已不再是剛畢業的年輕人，多是代理十幾年的資深代理教師上岸，他們三、四十歲才考上正式教職。這使得即使有新進正式教師，校園年齡結構仍難年輕化，「世代斷層已經無法逆轉」。

明年起，公立學校教職員退休指標數將調升至85，月退休金起支年齡也將由50歲提高至55歲。年金改革延後了教師退休金起支年齡，加上近年物價與通膨壓力，有些教師為了累積足夠的退休年資與生活保障，選擇「能做就繼續做」，延後退休。

全國教師工會總聯合會理事長張瓊方指出，教師世代斷層背後有兩大隱憂，包括教師經驗傳承及行政事務傳承。正常的學校應有不同世代教師，透過資深教師帶領新進教師學習，也讓新教學方法、科技應用及不同世代觀點進入校園；如今新進教師常得自行摸索，恐導致學校服務品質越來越差；未來五、六年會出現一波教師退休潮，世代斷層可能更加明顯。

教育部表示，近年已提升教師待遇並推動行政減量，改善工作條件，爾後將視各項措施執行成果，持續滾動調整，提供新措施以增加師資聘任誘因，維護學生受教權益。