交機F-16仍未安裝電戰軟體 立委：要預算像催魂 升級延宕沒輒

國民黨立委馬文君批評，軍方向立院要預算時「像催魂一樣」，遇到進度延宕卻束手無策。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 國軍採購的66架F-16C/D Block70交機延遲，首批僅2架返台，且電戰系統仍未完成軟體安裝；立委則批評軍備計畫與升級案屢延宕。

國軍新購66架F-16C/D Block70戰機，原訂今年底完成交機，但本月初才飛交首批兩架返台，且機上ALQ-254「蝮蛇之盾」電戰系統仍未裝上。軍方昨證實，已有6架出廠，連同在生產線組裝飛機，共63架。另外，現役F-16AM/BM機隊加裝自動防撞地系統（Auto-GCAS），目前已有兩架在美完成測試。

空軍參謀長李慶然中將在立法院外交及國防委員會證實，採購66架F-16C/D Block70戰機，目前已開工生產63架，其中6架已出廠，日前兩架返台。至於還在美國的4架，兩架擔任系統測試平台，另兩架供台方種子教官進行換裝訓練。

國民黨立委賴士葆關切F-16後續交機期程。國防部 長顧立雄回應，期盼本月仍有戰機飛返，會跟美方專案辦公室密切聯繫，推動已通過飛行測試的戰機返台。

至於外界關注的電戰系統，李慶然中將說，電戰系統「已經裝上」。國民黨立委馬文君幾番追問之下，李慶然才說是「部分硬體」已裝上飛機，軟體尚在研發中。

馬文君說，不管是新購機或現役機升級，其實都已拖延。她表示，鳳展專案系統開發出問題，或例如AGM-154C空對地滑翔炸彈等裝備至今未到，計畫一延再延，原本2023年度就該結案，改成2026年，如今延至2028年，還只是暫定時間。她批評，軍方向立院要預算時「像催魂一樣」，遇到進度延宕卻束手無策。