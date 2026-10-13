我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貴州男樓上與前女友為兒慶生 同一天在樓下和現任女友舉行婚禮

中俄暗助伊朗對抗美國？ 川普：完全不相信

蔣萬安拋松機遷建 顧立雄：防衛不能受影響

台灣新聞組／台北13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北市長蔣萬安拋出松山機場遷移構想，引發政壇議論。（記者杜建重／攝影）
台北市長蔣萬安拋出松山機場遷移構想，引發政壇議論。（記者杜建重／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

松山機場遷建議題引發政壇討論，顧立雄表示國防部不直接表態，但會在評估中確保整體防衛能力不受影響。

台北市長蔣萬安日前拋出松山機場遷建政策，引發政壇議論。立法院外交及國防委員會國民黨籍召委徐巧芯昨發出議程通知，明天邀請國防部長顧立雄、交通部長陳世凱等官員，針對松山機場遷建與台中機場擴建等議題進行報告並備詢。

顧立雄昨在立院被媒體詢問，國防部對於松山機場遷移的立場？顧不願對是否同意遷建松山機場直接表態，只表示整體防衛能力不能受影響。

顧立雄說，松山機場遷建議題近日已經有很多人發表評論，大家都可以體會它涉及非常多面向，相關的權責機關，包括中央跟地方，必須就很多面向做整體評估；國防部在參與整體的評估時，一定會提供專業的意見，以確保整體的防衛能量不受影響。

行政院前政務委員張景森連日發文力挺松機遷建，昨再於臉書發表意見。張景森表示，松機遷建並不是蔣萬安發明的政策，是民進黨在台北市地方選舉中主張了卅多年的政策；如果民進黨連自己過去長期主張的政策，都可以因為選舉而改變立場，選民會怎麼看？

針對張景森的說法，蔣萬安昨天說，他和張的看法不謀而合；民進黨市長參選人沈伯洋說，政策並非不能討論，只是蔣沒把配套講清楚，包含軍用、後送、外島問題，感覺很倉促，很可惜。

蔣萬安表示，現在正規畫為台北和台灣打造下一個AI黃金世紀，松山機場已經使用90年，當迎來AI科技的時代，是不是應該也要持更開放的態度、給北市再次向上提升的機會？他強調，松機遷移並不是突襲。

精華 FAQ

  • 顧立雄沒有直接表態是否同意遷建松山機場，只強調這項政策牽涉多個面向，國防部會在整體評估中提出專業意見，確保防衛能量不受影響。

  • 顧立雄指出，松山機場遷建涉及中央與地方權責、交通規劃與國防需求等多重議題，因此必須做整體評估，不能只從單一角度決定，避免影響防衛能力。

  • 蔣萬安主張重新思考松機遷建，張景森則力挺並稱這是民進黨長期主張；沈伯洋則認為不是不能談，而是蔣萬安配套未說清楚，討論仍有不少爭議。

蔣萬安 徐巧芯

上一則

新聞眼／選民厭倦連年動員 九合一遇政治極端氣候

下一則

陸制裁巴拉圭、貝里斯部長 台學者：不排除影響台巴邦交

延伸閱讀

遷松機…民進黨長期主張 陳水扁柯文哲曾力挺 前防長反對

遷松機…民進黨長期主張 陳水扁柯文哲曾力挺 前防長反對
蔣萬安拋政見：遷移松山機場、打造AI園區 喊話中央合作

蔣萬安拋政見：遷移松山機場、打造AI園區 喊話中央合作
蔣萬安拋松機遷移 沈伯洋：後送、離島、國防3事能解決 就值得考慮

蔣萬安拋松機遷移 沈伯洋：後送、離島、國防3事能解決 就值得考慮
新聞眼╱遷松機…蔣萬安以魔法抗魔法 檢視綠是否「逢蔣必反」

新聞眼╱遷松機…蔣萬安以魔法抗魔法 檢視綠是否「逢蔣必反」

熱門新聞

中研院近代史研究所前所長呂芳上8日於北京出席參加中國歷史研究院講座，發表專題演講。（記者陳湘瑾／攝影）

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

2026-10-08 21:30
立委馬文君指出，國軍志願役編現比截至今年6月底僅76.62%，多類第一線戰鬥部隊仍未達八成，呼籲國防部正視缺員及留才問題。(本報資料照片)

賠錢也要走 台軍人退伍潮暴增20倍 志願役編現比不到8成

2026-10-09 23:00
台北高等行政法院。(本報資料照片)

妻滑倒送醫不治 前法官告台大醫求償千萬 纏訟14年結果出爐

2026-10-08 21:50
一名貴婦指控餐廳服務生將紅酒滴到她的名牌包上，要求賠償。（圖／AI生成）

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

2026-10-12 20:27
再生受刑人服務中心社長董念台。（本報系資料照片）

走完爭議人生…「黑道狀元」董念台病逝享壽77歲 妻子證實死訊

2026-10-10 03:40
民進黨台北市長參選人沈伯洋晚間赴復興口夜市掃街受訪。(記者林佳彣／攝影)

韓國瑜國慶脫稿批賴卓 沈伯洋：韓院長還是一樣妙語如珠

2026-10-10 13:24

超人氣

更多 >
「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬
僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…
美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就
貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊
「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒

「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒