我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貴州男樓上與前女友為兒慶生 同一天在樓下和現任女友舉行婚禮

中俄暗助伊朗對抗美國？ 川普：完全不相信

台飛官流失 軍方擬設72專責職缺、延役至58歲

台灣新聞組／台北13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國防部長顧立雄說，空軍資深優秀飛行員延長服役，共72個編制外員額，不占缺，也不影...
國防部長顧立雄說，空軍資深優秀飛行員延長服役，共72個編制外員額，不占缺，也不影響聯隊升遷。（記者屈彥辰／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

國防部因成熟飛官流向民航、留才困難，規畫增設72個專責飛行軍官職缺，讓合格中校、上校可專職飛行至58歲，藉此縮小與民航待遇差距並維持戰力。

中華民國國軍成熟飛官流失嚴重，作為空防主力的F-16部隊尤其是「重災區」。國防部昨表示，目前飛行員的整體編現比為87.8%，確實存在技術成熟期的飛官約滿退伍轉往民航的問題；國防部已向行政院呈報，設立「專責飛行軍官」職缺，讓經驗豐富、成熟的中校、上校，可繼續留在飛行崗位，服役至58歲為止。

本報系聯合報報導，空軍將領透露，此舉是受美、法等國模式啟發，它們的飛行部隊有許多這種資歷超深的成熟飛官，但僅負責飛行，不擔任領導幹部，也不檢討晉升，飛行專長能夠最大程度為軍方所用。電影「捍衛戰士」（Top Gun）第二集中，湯姆克魯斯的同梯袍澤已是將軍，照理說他早該退伍，但仍以上校官階在第一線駕機執行任務，就是這種例子。

昨天是立法院本會期外交及國防委員會第一次會議，召委徐巧芯安排「國軍飛行人員離退及補充現況及留任機制作為」專案報告。國防部的書面報告中坦言，飛行員及早轉往民航界，具備延續飛行職涯優勢，卻使國軍資深飛行員不易留用。

報告中指出，為解決人員服役困境，已於9月4日向政院呈報「空軍專責飛行軍官運用辦法」，規畫設立72個「專責飛行軍官」職缺，留用服役滿14年以上、具備高資格、經驗豐富且成熟之中校、上校。

空軍參謀長李慶然中將說，考量體格與戰技純熟度，最具價值的階級是中校，各項待遇加給也最高。一般中校最大服役年限26年，上校則為30年。若自願轉任專責飛行軍官，官階就不再晉升，也不受最大服役年限的限制，只要身體狀況允許，可一直飛到58歲的法定除役年齡。

李慶然表示，原本中校只能飛到約48歲，現在可飛到58歲，且持續領取現役飛官最高級別的各項加給、獎助金；待遇與民航界的差距明顯縮小，相信很多人會有意願。

朝野立委對此均表肯定。不過，國民黨立委馬文君說，軍中講究期別倫理，未來單位裡出現官階低卻資深的老學長，會不會造成領導問題？另外如果真如空軍所說，很多人會有意願，72個職缺一下就占滿了，後來約滿的飛官是否就沒有機會？

台北中國時報報導，國防部長顧立雄12日表示，設立「專責飛行軍官」估計1年經費約需4000多萬元台幣，將向政院積極爭取。不過，一位空軍資深退將表示，飛行員超過50歲，已不適合飛像F-16V這種高G力的戰機，美軍好像也未見此例。

顧立雄表示，今年退役飛行員有57位，去年比較高，但這些飛行員都是服役達到年限後退，並非提早退役；他坦言，空軍中校飛行員最多飛到48歲，而民航機可飛到65歲，因此飛行員的確面臨職涯選擇。

顧立雄說，空軍資深優秀飛行員延長服役，給的是編制外員額，共72個，也就是這些增編員額不占缺，不影響聯隊升遷，不一定要做指揮官，單純就是飛行；當然，體能必須通過。顧立雄說，如果做到58歲，與民航機師65歲退休，差距就不大。

精華 FAQ

  • 因成熟飛官常在服役年限屆滿後轉往民航，造成空軍特別是F-16部隊人才流失。國防部希望透過專責職缺，留住經驗豐富的飛行員，延續空防戰力。

  • 規畫共72個編制外員額，對象為服役滿14年以上、條件成熟的中校與上校。轉任後不再晉升，也不一定擔任指揮官，只專心飛行，並可服役到58歲。

  • 立委關切期別倫理問題，擔心低階卻資深的飛官進入單位後會影響領導秩序；也有人質疑50歲以上是否仍適合操作高G力戰機，且72個職缺是否足以吸引與容納需求。

中華民國 國防部

上一則

制裁台友邦高官／以經逼政 京對台外交空間極限施壓

下一則

史上首次 中國制裁台友邦巴拉圭、貝里斯高官 台外交部：手段卑劣

延伸閱讀

賠錢也要走 台軍退伍潮暴增20倍 志願役編現比未達8成

賠錢也要走 台軍退伍潮暴增20倍 志願役編現比未達8成

美軍駐台 「美語老師」經費增12倍 藍委：不能無條件埋單

美軍駐台 「美語老師」經費增12倍 藍委：不能無條件埋單
F-16CD美延遲交貨 台防長：協調非現金補償

F-16CD美延遲交貨 台防長：協調非現金補償
電戰系統測試成謎…F-16C缺項交機 專家：遇干擾恐失明

電戰系統測試成謎…F-16C缺項交機 專家：遇干擾恐失明

熱門新聞

中研院近代史研究所前所長呂芳上8日於北京出席參加中國歷史研究院講座，發表專題演講。（記者陳湘瑾／攝影）

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

2026-10-08 21:30
立委馬文君指出，國軍志願役編現比截至今年6月底僅76.62%，多類第一線戰鬥部隊仍未達八成，呼籲國防部正視缺員及留才問題。(本報資料照片)

賠錢也要走 台軍人退伍潮暴增20倍 志願役編現比不到8成

2026-10-09 23:00
台北高等行政法院。(本報資料照片)

妻滑倒送醫不治 前法官告台大醫求償千萬 纏訟14年結果出爐

2026-10-08 21:50
一名貴婦指控餐廳服務生將紅酒滴到她的名牌包上，要求賠償。（圖／AI生成）

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

2026-10-12 20:27
再生受刑人服務中心社長董念台。（本報系資料照片）

走完爭議人生…「黑道狀元」董念台病逝享壽77歲 妻子證實死訊

2026-10-10 03:40
民進黨台北市長參選人沈伯洋晚間赴復興口夜市掃街受訪。(記者林佳彣／攝影)

韓國瑜國慶脫稿批賴卓 沈伯洋：韓院長還是一樣妙語如珠

2026-10-10 13:24

超人氣

更多 >
「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬
僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…
美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就
貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊
「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒

「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒