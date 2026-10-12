台飛官流失 F-16部隊成重災區 軍方推延役至58歲

台灣對美採購首批全新F-16C戰機日前抵達台東志航空軍基地，但飛官流失「有機無人」卻成為軍方頭痛問題。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 國防部為留住流向民航的成熟飛官，擬設72個專責飛行軍官職缺，讓中校、上校不升官也能飛到58歲，但高齡駕駛戰機的適切性仍引發討論。

中華民國 國軍成熟飛官流失嚴重，作為空防主力的F-16部隊尤其是「重災區」。國防部 昨表示，目前飛行員的整體編現比為87.8%，確實存在技術成熟期的飛官約滿退伍轉往民航的問題；國防部已向行政院呈報，設立「專責飛行軍官」職缺，讓經驗豐富、成熟的中校、上校，可繼續留在飛行崗位，服役至58歲為止。

本報系聯合報報導，空軍將領透露，此舉是受美、法等國模式啟發，它們的飛行部隊有許多這種資歷超深的成熟飛官，但僅負責飛行，不擔任領導幹部，也不檢討晉升，飛行專長能夠最大程度為軍方所用。電影「捍衛戰士」（Top Gun）第二集中，湯姆克魯斯的同梯袍澤已是將軍，照理說他早該退伍，但仍以上校官階在第一線駕機執行任務，就是這種例子。

昨天是立法院本會期外交及國防委員會第一次會議，召委徐巧芯安排「國軍飛行人員離退及補充現況及留任機制作為」專案報告。國防部的書面報告中坦言，飛行員及早轉往民航界，具備延續飛行職涯優勢，卻使國軍資深飛行員不易留用。

報告中指出，為解決人員服役困境，已於9月4日向政院呈報「空軍專責飛行軍官運用辦法」，規畫設立72個「專責飛行軍官」職缺，留用服役滿14年以上、具備高資格、經驗豐富且成熟之中校、上校。

空軍參謀長李慶然中將說，考量體格與戰技純熟度，最具價值的階級是中校，各項待遇加給也最高。一般中校最大服役年限26年，上校則為30年。若自願轉任專責飛行軍官，官階就不再晉升，也不受最大服役年限的限制，只要身體狀況允許，可一直飛到58歲的法定除役年齡。

李慶然表示，原本中校只能飛到約48歲，現在可飛到58歲，且持續領取現役飛官最高級別的各項加給、獎助金；待遇與民航界的差距明顯縮小，相信很多人會有意願。

朝野立委對此均表肯定。不過，國民黨立委馬文君說，軍中講究期別倫理，未來單位裡出現官階低卻資深的老學長，會不會造成領導問題？另外如果真如空軍所說，很多人會有意願，72個職缺一下就占滿了，後來約滿的飛官是否就沒有機會？

台北中國時報報導，國防部長顧立雄12日表示，設立「專責飛行軍官」估計1年經費約需4000多萬元台幣，將向政院積極爭取。不過，一位空軍資深退將表示，飛行員超過50歲，已不適合飛像F-16V這種高G力的戰機，美軍好像也未見此例。

顧立雄表示，今年退役飛行員有57位，去年比較高，但這些飛行員都是服役達到年限後退，並非提早退役；他坦言，空軍中校飛行員最多飛到48歲，而民航機可飛到65歲，因此飛行員的確面臨職涯選擇。

顧立雄說，空軍資深優秀飛行員延長服役，給的是編制外員額，共72個，也就是這些增編員額不占缺，不影響聯隊升遷，不一定要做指揮官，單純就是飛行；當然，體能必須通過。顧立雄說，如果做到58歲，與民航機師65歲退休，差距就不大。