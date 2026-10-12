昆山天后宮媽祖起駕 暌違10年回鹿港娘家進香

有「台商媽」之稱的昆山媽遊台灣11日上午啟程，將赴台灣姐妹廟、友宮進行交流，預計17日回昆山。(圖／昆山慧聚天后宮提供)

AI摘要 文章摘要整理： 昆山媽11日起駕訪台，走訪多座宮廟交流聯誼，並在10年後重返鹿港天后宮謁祖進香，同時以採購文旦柚傳遞「寶柚平安」心意。

有「台商媽」之稱的「昆山媽」（昆山慧聚天后宮媽祖）11日上午起駕，將赴台灣姐妹廟、友宮進行交流，預計17日回昆山。據悉，此行最後一站是回「鹿港天后宮」娘家，這是相隔10年回娘家謁祖進香。

昆山慧聚天后宮2010年由鹿港天后宮出祖分靈至昆山，成為大陸台商、台胞重要的信仰寄託，因此也有「台商媽」之稱。

昆山媽祖曾在2014年起連續3年返台進香；「昆山媽遊台灣」活動於2023年正式啟動，以媽祖信仰為文化紐帶，透過昆台兩地媽祖宮廟交流互訪、參香聯誼與民間往來，活動每3年一次。據悉，3年前「昆山媽遊台灣」是結成姐妹廟行程，來不及回鹿港，因此今年是相隔10年回到彰化鹿港天后宮謁祖進香。

本次活動以實際行動支持台灣在地農業，採購台灣優質農產品「文旦柚」，沿著昆山媽參香交流的足跡，致贈台灣各地宮廟與鄉親，傳遞「寶柚平安」的心意，讓文化交流不只停留在參香互訪，更化為看得見、感受得到的關懷與情誼。

昆山媽11日起駕，預計當日在新北市金山慈護宮駐駕，12日前往北投關渡宮、淡水福佑宮駐駕；13日前往台北艋舺龍山寺，並造訪板橋慈惠宮、板橋接雲寺，並於慈惠宮駐駕。14日前往樹林慈聖天后宮，下午前往台中大甲鎮瀾宮，並於企業寶元紀集團總部駐駕；15日前往雲林西螺福興宮、嘉義新港奉天宮，並於台南鹿耳門天宮駐駕；16日前往台南西港慶安宮，在南寶集團駐駕後，下午前往彰化鹿港龍山寺，並於鹿港天后宮駐駕。昆山媽17日將返回江蘇昆山，18日回鑾安座。

供奉昆山媽祖的慧聚天后宮於2005年由昆山市政府與台商合作重建，2013年落成，為大陸華東地區最大閩台風格寺廟及台商精神港灣。