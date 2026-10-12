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育兒津貼破2100億 台生育率仍探底 2025年度僅0.695人

記者張曼蘋李柏澔／台北12日電
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台灣政府近年投入大量預算資源，生育率卻持續下滑，現在更成為全球生育率最低國家之一...
台灣政府近年投入大量預算資源，生育率卻持續下滑，現在更成為全球生育率最低國家之一。立法院預算中心最新報告指出，持續普惠式加碼對提振生育率效果有限；示意圖。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

中央明年度育兒津貼預算突破2101億元，但2025年總生育率仍跌至0.695人，顯示普惠式加碼難以有效拉升生育，政策重心應轉向職場友善與托育支持。

賴清德總統國慶講話聚焦民生經濟及完善育兒、長照、住宅及人才支持等，不過，立法院預算中心最新報告指出，中央持續加碼育兒相關津貼，明年度預算達2101億餘元（台幣，下同），但2025年度總生育率僅0.695人，持續普惠式加碼對提振生育率效果有限，建議精進調整政策。學者專家也表示，職場要能友善育兒，才是搶救生育率的關鍵。

根據立院預算中心報告，明年度教育部及衛福部育兒津貼編列248億3481萬5000元，另加計「台灣人口對策新戰略－家庭支持篇」新增的「0到18歲成長津貼」1853億997萬1000元，整體育兒相關津貼預算達2101億4478萬6千元，占明年度整體社會福利支出1兆1889億元的17.7%。

預算中心盤點，中央政府自2018年度推動少子女化對策計畫，相關預算大致分為生養補助、婚育安居、健康照護及環境支持四類，整體規模從2018年度198.8億元逐年增加，2023年度首度突破千億元，明年度達3666.7億元，較2018年度增加逾17倍。其中生養補助2126.5億元、占57.99%，居四類之首。

不過，報告指出，政府近年投入大量預算資源，「總生育率仍從相關計畫推動前一年度、2017年的1.125人逐步下滑，2025年度僅0.695人，成為全球生育率最低國家之一」，反映近年投入資源龐鉅，對提振生育率效果有限。

托育及就業政策催生聯盟發言人李庭欣表示，各國在面對少子化的現象時，第一時間多半想到的都是用現金給付鼓勵年輕人生育，但國內外研究均顯示，現金政策是成效最不彰的作法。

另男女薪資年成長率，在婚後第一胎出生後差距會不斷拉大，對有職涯規畫的女性而言，生育反而讓人卻步，甚至變成一種懲罰。

致理科技大學國貿系教授林國榮表示，職場育兒的彈性，才是重中之重。多年蟬聯全球生育率最低的韓國，這幾年在改善職場環境大力著手，現在生育率最低變成台灣，既然韓國已經看到成效，台灣應可參考韓國的作法。

預算中心認為，育兒津貼雖有助減輕已有子女家庭的生活負擔，但政府發放特定期間的育兒津貼，仍未及生養子女所需的長期成本；尤其齊頭式發放對高所得者生育決策影響甚微，對一般有生育意願者，可能主要影響提前生育時間，並非增加生育數量。

報告指出，生養子女除金錢成本，也涉及照顧時間、職涯發展及所得損失等機會成本，持續採取普惠式加碼，不僅邊際效益偏低，在預算資源有限下，也恐排擠平價住宅、公共托育與教保服務、保障職場勞動權益等其他措施資源，建議政府精進調整相關政策。

精華 FAQ

  • 依立院預算中心報告，明年度教育部與衛福部育兒津貼加上新增的0到18歲成長津貼後，整體育兒相關津貼預算達2101億4478萬6千元，占整體社福支出的17.7%。

  • 報告指出，政府雖持續投入大量預算，但總生育率仍從2017年的1.125人降至2025年的0.695人，顯示現金補助難以改變長期生養成本與職涯損失。

  • 專家認為關鍵在職場友善育兒，包括彈性工時、保障勞動權益與減少生育對女性職涯的懲罰，同時搭配公共托育與住宅支持，才較可能提升生育意願。

教育部 賴清德

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