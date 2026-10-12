新聞評論/毒馬鈴薯叩關 戳破賴清德「逐顆工程師」大話

衛福部食藥署9月底在邊境抽驗查到339公噸神經毒素「龍葵鹼」超標的美國馬鈴薯，事後卻未提高整體馬鈴薯進口抽驗比率。(記者杜建重／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 本文批評賴政府為台美貿易讓步放寬馬鈴薯進口後，卻在查獲毒馬鈴薯時未提升把關強度、也不公開抽驗數據，顯示食安管理與先前承諾落差極大。

為因應《台美對等貿易協定》（ART），農業部 今年2月放寬馬鈴薯進口標準，查獲發芽馬鈴薯，不再整批退運。衛福部食藥署上月底在邊境抽驗查到339公噸神經毒素「龍葵鹼」超標的美國馬鈴薯，成為新制上路後首例。然而，衛福部事後既未提高整體馬鈴薯進口抽驗比率，更對這半年多來抽驗批數「蓋牌」；如此消極遮掩的態度，對比當時賴清德 總統與行政院長卓榮泰 信誓旦旦將對進口馬鈴薯採高規格把關，成了賴政府不折不扣的食安照妖鏡。

台美ART2月正式簽署時，賴政府高調宣傳成功爭取調降對等關稅，且有261項農產品豁免對等關稅，卻對1482項零關稅、31項調降至特定稅率的農產品輕輕帶過。直到美國貿易代表署3月公布《各國貿易評估報告》，當中揭露賴政府諸多對國人未據實以告、犧牲食安與產業的談判真相，其中就包括放寬美豬、美牛及馬鈴薯進口等標準。

根據新規，進口馬鈴薯若發現發芽，無需整批退運，可送至指定加工廠進行選別後再使用，引發國人高度疑慮。為此，賴清德與卓榮泰皆掛保證將保護國人食安，還相繼做出「逐顆檢查」的承諾，聲稱絕不讓發芽馬鈴薯流入國內，不會犧牲國人健康。堂堂總統及閣揆竟如此信口開河，還被譏為「逐顆工程師」。

目前馬鈴薯進口是由農業部防檢署、食藥署分頭稽查，前者肉眼篩檢發芽部分，後者則查驗龍葵鹼是否超標，雖謂分層把關，實際卻漏洞百出。一個標準馬鈴薯進口貨櫃至少15萬顆，防檢署雖稱新制上路以來皆逐批檢視，但以台灣每年進口約5至9億顆馬鈴薯計算，稽查人員必定僅能匆匆掃視；而到食藥署這關，抽驗比率也僅2%至10%，依如此粗略的檢視法及篩檢率，過去半年來，不知有多少含毒馬鈴薯的漏網之魚早已進入加工食品生產鏈，被消費者吃下肚。

不僅前端把關鬆散，更可議的是，這次食藥署雖成功攔截自美進口的有毒馬鈴薯，但明知這些經長途運輸的馬鈴薯已有明顯風險，食藥署卻僅對申報廠商加強抽驗力道，提升至2至5成，對於美國馬鈴薯抽驗比率仍維持原有的2%至10%，更未進一步檢討農業檢疫與食安檢驗間是否存在漏洞，難怪引發外界放水質疑。

對此，食藥署堅稱這是「偶發事件」，且是6個月內首批違規品項，未達「食品及相關產品輸入查驗辦法」調升查驗比率要求。但反觀8月間，大陸河北傳出有收購商違法使用甲醛溶液為白菜保鮮，在台灣根本禁止進口大陸白菜，也無消費者通報案例的情形下，食藥署即火速對所有進口白菜進行「監視查驗」100%逐批檢驗的最高防線，還大張旗鼓發新聞稿、製作圖卡；兩相對比，簡直天壤之別。更何況，依照查驗辦法，查驗機關依國內外產品安全衛生資訊或科學證據，認有危害安全衛生之虞時，仍可調升抽驗比率至逐批查驗。

不僅如此，面對外界追問半年來食藥署抽驗美國馬鈴薯的批數，衛福部長石崇良卻選擇「蓋牌」，僅含糊稱檢驗批數「是固定的、按比率進行」，未公布具體數字。衛福部這種既不調升美國馬鈴薯抽驗比率，又不敢公布抽驗批數的做法，難不成是又一次遇美則縮的雙標演出？

看看當初賴清德與卓榮泰為了掩蓋政府對美談判失敗的食安妥協，而把大話說盡，如今有毒馬鈴薯真的叩關了，卻像一面照妖鏡，完全把政府邊境防堵及風險控管的漏洞照得一清二楚，這樣的食安保證，還有多少效力？