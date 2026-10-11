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CT候檢長達168天 放射師荒成醫療瓶頸 爆插隊亂象

記者林琮恩／台北11日電
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放射師人力短缺導致各醫院的影像檢查排程延宕，甚至影響到癌症放射治療。電腦斷層示意...
放射師人力短缺導致各醫院的影像檢查排程延宕，甚至影響到癌症放射治療。電腦斷層示意圖。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

放射師人力不足使CT與放射治療候檢大幅延宕，部分醫學中心門診CT等待達168天，癌症治療也受影響，甚至出現急診與自費插隊現象。

台大醫院今年初傳出門診電腦斷層檢查（CT）候檢長達1年，部分患者須轉往金山、新竹等分院受檢，引發關注。放射師全聯會最新調查顯示，台北、台南兩家知名醫學中心，門診電腦斷層平均等候時間達168天，逾5個月。全聯會指出，放射師人力短缺導致檢查排程延宕，呼籲政府及醫院改善待遇，吸引人力回流，保障就醫權益。

放射師公會全聯會理事長陳嘉宏表示，今年初針對醫院放射部門主管進行問卷調查，發現北、中、南部等5家醫院電腦斷層平均等候30至60天，但因該統計涵蓋門診、急診患者，急診檢查須優先完成，拉低整體平均值，若單看門診實際候檢時間更長。其中教育部所轄醫院候檢最久，台北、台南某兩家醫學中心等待時間平均竟達168天。

電腦斷層、核磁共振是癌症診斷及疾病追蹤的重要工具，但候檢時間過長，現在已出現患者為求「快速檢查」，轉掛急診「插隊」。陳嘉宏舉例，一名椎間盤突出患者長期腰痛、四肢麻痺，門診醫師安排核磁共振檢查，須等候數周，但自行轉掛急診後，利用急診影像檢查需在1至2天內完成的特性，反而插隊提前受檢。

這類被戲稱為「聰明就醫」的方式，除轉掛急診，還有自費檢查。陳嘉宏說，因醫院基於績效等考量，通常保留部分自費檢查名額，當患者得知健保給付的電腦斷層檢查須等待數月，甚至達半年，有些便主動要求自費，轉自費後，檢查時間通常可縮至隔周，有些醫院當天就能完成檢查，此現象讓乖乖等候檢查安排的門診患者，未來得再等更久。

癌症放療 最久要等4個月

除影像檢查候檢冗長，癌症放射治療也因放射師人力短缺延宕。知情人士透露，北部有部分醫院因放射師不足，關閉1至2間放射治療室，導致癌症患者最長須等待3至4個月。陳嘉宏指出，放射治療多於白天進行，如今包括台大等醫療院所，即使將放療時間延長至晚間10點，仍難消化龐大需求，若腫瘤治療延宕，恐增加腫瘤侵犯周邊組織或轉移風險，並影響預後。

放射師公會全聯會常務理事王泰祥表示，放射師長期面臨低薪、工作負荷沉重及人力短缺困境，薪資未能反映專業風險，第一線人員只能靠加班因應，恐加劇離職潮，最終將影響醫療品質及患者權益。

影像檢查要等多久。(製表／元氣中心)
影像檢查要等多久。(製表／元氣中心)

精華 FAQ

  • 放射師全聯會調查指出，台北與台南兩家醫學中心的門診CT平均等候時間達168天，超過5個月；台大醫院今年初也曾傳出部分患者候檢長達1年。

  • 因健保給付的CT或核磁共振常要等數月，部分患者為求更快完成檢查，便改掛急診利用優先機制，或直接改成自費檢查，把候檢時間縮短到隔周甚至當天。

  • 部分醫院因放射師不足關閉1至2間治療室，導致癌症患者最長得等3至4個月；即使延長療程至晚間10點，仍難消化需求，恐影響腫瘤控制與預後。

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