我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美簽長跑6年連拒9次 華母第10次申請終獲准 成敗關鍵？

直播胡德堡兇手死刑？川普改口稱「未做出最後決定」

孤軍後裔在台自辦雙十升旗32年 今年手術花光積蓄險停辦

記者江婉儀／桃園11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
桃園國旗屋雙十國慶升旗典禮，由滇緬孤軍後裔張老旺操辦，已邁入32年，現場旗海飄揚...
桃園國旗屋雙十國慶升旗典禮，由滇緬孤軍後裔張老旺操辦，已邁入32年，現場旗海飄揚，民眾拿起手機拍照留念。(記者江婉儀／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

孤軍後裔張老旺在桃園龍岡連辦32年雙十升旗，今年因手術耗盡積蓄幾近停辦，所幸市府與民間接力支援，讓國慶旗海得以延續。

台灣雙十國慶，桃園龍岡旗海飄揚；滇緬孤軍後裔張老旺舉辦國慶升旗第32年，今年他二度動心臟手術花光積蓄，差點停辦，桃園市府提供5萬面國旗支援，也有支持者默默捐款。張老旺昨說，他已84歲，只要多活一年，就會多辦一年升旗典禮。

張老旺幼時生活艱辛坎坷，國共內戰時期，常隨父親、滇緬孤軍游擊大隊長張建生作戰遷徙移動。1949年，共軍入滇，其父部隊退入緬甸，一家人一度走散，是其母帶著他與2歲弟弟四處奔波尋人才團圓。後來，其母縫製了一面國旗交給部隊傳令，囑咐「如果張建生戰死，就將旗子插在一旁。如果活著，就將旗子插在山頭」，寓意「國旗在哪、家就在哪」。

1953年，張老旺一家輾轉撤退來台生活，其父過世後，他在整理遺物時發現當年那面國旗，想起童年戰亂點點滴滴，深感「有國旗庇護，全家人才能平安來台」，於是發願掛國旗掛到終老，雙十國慶辦升旗典禮喚起愛國之心。

國旗屋升旗典禮邁入32年，過去不乏各政黨重要人士參與，今年因張老旺心臟手術花光積蓄，原本面臨停辦命運，但立委呂玉玲將狀況轉告市長張善政，促成雙方首度合作，除了市府提供5萬面國旗，也有不具名的支持者默默捐款贊助。

張善政表示，國旗屋升旗典禮是台灣民間自主發起、規模最大的升旗典禮，張老旺第一次同意市府跟區公所能表達一點心意，今年龍岡的國旗也是歷年最多。市府會繼續支持張老旺，希望桃園會更好，也承諾未來4年市府團隊會繼續打拚。

張老旺則感謝大家共襄盛舉，強調只要自己多活一年，就會多辦一屆升旗典禮；龍岡萬旗飄揚景象將展示到10月31日，想要拍照打卡的民眾要把握機會。

桃園國旗屋雙十國慶升旗典禮，由滇緬孤軍後裔張老旺（前排右三）操辦，已邁入32年，...
桃園國旗屋雙十國慶升旗典禮，由滇緬孤軍後裔張老旺（前排右三）操辦，已邁入32年，現場旗海飄揚，民眾拿起手機拍照留念。(記者江婉儀／攝影)

精華 FAQ

  • 他幼時經歷戰亂與遷徙，家中曾靠國旗保命，來台後整理父親遺物又見到當年那面旗，因而發願掛國旗到終老，用升旗典禮喚起愛國之心。

  • 張老旺今年二度接受心臟手術，醫療支出幾乎花光積蓄，原本難以負擔活動經費，讓已舉辦32年的國旗屋升旗典禮差點停辦。

  • 立委呂玉玲協調後，桃園市府提供5萬面國旗，也有不具名支持者默默捐款，讓龍岡今年國旗數量創高，活動得以照常登場。

緬甸 共軍

上一則

新聞眼／韓國瑜為何語重心長…朝野再不和解 如何帶領國家前進

延伸閱讀

張老旺國旗屋邁入32年 3.5萬面旗海飄揚

張老旺國旗屋邁入32年 3.5萬面旗海飄揚
紐約僑界齊聚 法拉盛升旗慶雙十 還有文化表演及台灣美食博覽會

紐約僑界齊聚 法拉盛升旗慶雙十 還有文化表演及台灣美食博覽會
加台聯蒙市雙十升旗 和平鴿、飛機繞場

加台聯蒙市雙十升旗 和平鴿、飛機繞場
10/3中華民國115年雙十國慶升旗典禮與慶祝大會

10/3中華民國115年雙十國慶升旗典禮與慶祝大會

熱門新聞

陳幸妤日前受訪時指出，趙建銘對兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢」。(本報資料照片)

陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩

2026-10-04 00:53
中研院近代史研究所前所長呂芳上8日於北京出席參加中國歷史研究院講座，發表專題演講。（記者陳湘瑾／攝影）

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

2026-10-08 21:30
立委馬文君指出，國軍志願役編現比截至今年6月底僅76.62%，多類第一線戰鬥部隊仍未達八成，呼籲國防部正視缺員及留才問題。(本報資料照片)

賠錢也要走 台軍人退伍潮暴增20倍 志願役編現比不到8成

2026-10-09 23:00
台北高等行政法院。(本報資料照片)

妻滑倒送醫不治 前法官告台大醫求償千萬 纏訟14年結果出爐

2026-10-08 21:50
美國聯邦調查局4日在洛杉磯國際機場逮捕34歲加州房地產經紀人張婉瑩，她涉嫌受中國大陸政府指示，監視台灣總統賴清德人在美國的兒子賴廷與及其家人。（截圖自@USAttyEssayli在X的照片）

中國特工監視賴清德長子遭FBI逮捕 埋伏住處偷拍手法曝光

2026-10-04 22:30
對於趙建銘已歸還2300萬元教育基金，陳幸妤受訪說，心頭大石落下，小孩都沒有意見，她沒有什麼話要再說了，感謝大家這段時間的關心。（記者袁志豪／攝影）

從表明是「前妻」到趙建銘歸還教育基金 陳幸妤：心頭大石落下

2026-10-04 23:10

超人氣

更多 >
賠錢也要走 台軍人退伍潮暴增20倍 志願役編現比不到8成

賠錢也要走 台軍人退伍潮暴增20倍 志願役編現比不到8成
狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷

狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷
近期「面帶桃花」4星座 戀愛、生意雙線開花 天秤有望脫單又簽大單

近期「面帶桃花」4星座 戀愛、生意雙線開花 天秤有望脫單又簽大單
紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣

紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣
川普怒批諾貝爾和平獎沒給他 自稱「台海沒開戰全靠我」

川普怒批諾貝爾和平獎沒給他 自稱「台海沒開戰全靠我」