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姊留1.6億給禪院 弟妹沒領到保險金 仍須負擔千萬遺產稅

記者胡順惠／台北10日電
財政部指出，保險契約指定誰為受益人，屬於民事契約問題；保單是否計入遺產課稅，則是...
財政部指出，保險契約指定誰為受益人，屬於民事契約問題；保單是否計入遺產課稅，則是稅務認定。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

女子過世後留有多筆保單，受益人指定禪院，國稅局認定屬實質課稅而併入遺產，弟妹雖未領到保險金，仍依法負擔遺產稅。

姊姊過世後，留下94筆保單，權利價值合計約1.64億元(台幣，下同，約 515萬美元)，但指定受益人是禪院，弟弟、妹妹領不到這筆保險金，卻仍須負擔遺產稅。兩人不服，認為既然錢不是自己拿，為何還要繳稅千萬元？

該案中，這名女子於2015年過世，生前購買106筆人壽保單，其中12筆已在死亡前解約，其餘94筆均為投資型及儲蓄型保單。繼承人申報遺產稅時，揭露保單受益人為禪院等，主張不計入遺產總額。

不過，台北國稅局查核發現，女子購買這94筆保單時，年齡介於69歲至78歲，期間曾罹患肺結核、確診肺癌，並以一次繳清保費的方式投保。稅局認為，她是將存款轉換為保險給付，以規避遺產稅，不符合人壽保險金不計入遺產的規定。

此外，受益禪院並非依法登記設立的財團法人，也不適用相關捐贈財產不計入遺產的規定。稅局因此將保單權利價值約1.64億元併入遺產，連同其他財產，核定遺產總額約2.31億元、應納遺產稅2179萬餘元。

弟妹另向保險公司提起民事訴訟，請求保險給付，但遭法院判決駁回確定。兩人因此主張，自己繳了鉅額遺產稅，卻無法取得保險金，稅局應退稅，或改向領取保險金的禪院課稅。

財政部指出，保險契約指定誰為受益人，屬於民事契約問題；保單是否計入遺產課稅，則是稅務認定。即使保單因實質課稅被併入遺產，也不代表保險金就改由繼承人領取。

本案女子無配偶、子女，父母也已過世，弟妹為法定繼承人，依當時規定負有遺產稅納稅義務。財政部認定，原核課並無適用法令或計算錯誤，不能因弟妹未取得保險金就退稅，最終駁回。

精華 FAQ

  • 女子生前共購買106筆人壽保單，其中12筆已解約，剩下94筆為投資型與儲蓄型保單，且受益人多指定為禪院，並非弟妹。

  • 因女子投保時年齡已高，且曾罹患重病，又以一次繳清方式投保，國稅局認定是將存款轉為保險給付以規避遺產稅，因此依實質課稅原則併入遺產。

  • 財政部指出，受益人指定屬民事契約，課稅則看稅法認定；即使保單併入遺產，保險金也不會改由繼承人領取。弟妹身為法定繼承人，仍須負遺產稅義務。

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