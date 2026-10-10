台每年近千人遭蛇吻 抗蛇毒血清馬 一生拯救數千人

屏東科技大學內的國家免疫馬場馬匹，從其身上血液製作的血清製劑，每年能拯救數千名遭毒蛇咬傷的民眾。(記者翁唯真／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 台灣每年近千人遭毒蛇咬傷，57匹血清馬長年供應抗蛇毒血清，支撐疾管署製作4種救命血清，挽救數千名患者。

被毒蛇咬傷，抗蛇毒血清是救命關鍵，背後功臣是屏東科大內的國家免疫馬匹畜牧場的57匹馬，1匹馬平均服役約12年，每年採血3至5次，最多8次，每次約可取得5至8公斤血液，1公斤分離血漿能製成30劑抗蛇毒血清，由國家衛生研究院製作，每匹血清馬一生可救治數千人。

台灣常見六種毒蛇，包括龜殼花、赤尾鮐、百步蛇、雨傘節、眼鏡蛇及鎖鏈蛇，目前疾管署共製造四種抗蛇毒血清。據健保資料顯示，2017至2021年，平均每年有近千人遭毒蛇咬傷，其中使用「抗龜殼花及赤尾鮐」血清者近八成，其次為「抗雨傘節及飯匙倩」血清，約占二成。

遭蛇咬傷者以45歲以上男性為多，由於5至10月是毒蛇出沒的季節，據統計，每年8月的血清使用量最高，平均約有112人使用，若以地區區分則以東部使用率最高。

疾管署檢驗及疫苗研製中心實驗動物科技正李佳蓉表示，血清馬主要來自美國及歐洲，以體型較大、個性溫馴的馬匹為主，血清馬多是閹割公馬，以降低互鬥風險。血清馬進口前須經21天檢疫，抵台後還要隔離近1個月，通常馬匹進場需3個月才會適應環境，團隊通常會等到第6至第8個月，才開始注射經無菌處理的蛇毒，約1年後檢測免疫狀況，確認抗體效價達標，才能開始採血。

疾管署檢驗及疫苗研製中心疫苗製造科長陳昭宏說，免疫時會以保定架固定馬匹，並剃腹部毛、清潔消毒，降低傷口感染風險。

注射的蛇毒僅數毫克，遠低於中毒劑量，但須留意傷口是否出現膿腫或肉芽腫；2018年調整蛇毒配方後，有三種大幅降低免疫副作用。

疾管署檢驗及疫苗研製中心副主任謝文欽表示，馬匹建立免疫記憶後，從頸部兩側採血，約每2至4個月可採血一次，實際頻率仍依抗體效價及健康狀況調整，若效價不足或出現貧血，就不勉強採血。

每公斤血漿約可製成30劑抗蛇毒血清，血漿庫存通常維持3年以上用量，成品則維持1.5至2年用量。謝文欽說，血漿中的免疫球蛋白相當穩定，冷藏保存10年仍可使用。

馬血製成抗蛇毒血清(製表／元氣中心)