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在台移工 白領加藍領已破百萬 專家示警：恐取代基層人力

記者陳素玲／台北10日電
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外籍中階技術、專業人士及畢業留台工作的僑外生激增，加上藍領移工，在台工作外籍人士...
外籍中階技術、專業人士及畢業留台工作的僑外生激增，加上藍領移工，在台工作外籍人士已達104萬人。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

台灣在台外籍工作人口已破104萬人，專家指出少子化與產業缺工推升移工擴張，但也擔心其取代基層人力、壓縮本勞薪資，政府應從教育與產業政策根本調整。

近年，外籍在台工作人數快速增加，截至今年8月底為止，基層藍領移工人數已破90萬人，加上外籍中階技術、專業人士及留台工作的畢業僑外生激增，白領加上藍領外籍在台工作人數已達104萬人，百萬外籍兵團已然成軍，學者專家預估，2、3年內外籍在台工作人數將破150萬人。

專家示警，移工政策有兩隱憂，一是移工來源國若經濟改善，人力供應變不穩定；其二是移工取代基層人力，台灣年輕人因教育制度扭曲及社會氛圍改變，退出就業成閒置人力，不利人力資源。

台灣開放引進移工超過30年，隨著台灣經濟規模不斷放大，加上少子化衝擊勞動力，愈來愈多行業人力缺口擴大，近幾年基層移工開放範圍愈大愈多，從營造業、農業外展移工，再進階到留任在台工作滿6年以上移工可轉任中階外籍技術工，不受在台工作12年限制。

國發會訂攬才專法，從完全取消僑外生畢業留台工作門檻，到放寬世界前200名大學畢業生毋須透過雇主，可自行來台申請個人工作許可，到增加延攬特殊領域專長的外國特定專業人才，例如科技、經濟、金融等。

一連串政策開放，加速在台工作外籍人數，最近正式突破百萬人。其中，基層藍領移工總數91萬餘人，中階技術移工加上農務外展等，約5萬6000餘人，外國專業人士如履約人員、語文補習班及專門性技術性約5萬7000人；畢業僑外生留台工作約1萬人，高階白領外國特定專業人才6617人。

台灣人力資本公司執行長晉麗明認為，外籍在台工作人數大幅增加，是結構性問題，普設大學後，年輕人不願做體力工，很多基層工作都面臨本國人不願做困境；另一方面，台灣全力發展科技業，半導體業無論是晶圓代工、封測製造，大部分生產力都必須仰賴移工，預估再兩、3年，外籍人士就會突破150萬人。

晉麗明指出，增加移工治標不治本，是短期選擇，政府應從提高生育率、重建技職教育著手，否則未來移工從第一代到第二代愈來愈多，台灣就成移工大國。

中央大學人力資源及管理研究所兼任副教授辛炳隆則說，移工數量增加不意外，填補基層勞動力也不是壞事，但這幾年政府拚命延攬外籍專業人才來台，如果是為填補關鍵人才，顯然成效並不好。

辛炳隆分析，目前經濟或政治現實都不可能不引進移工，但政府產業政策一直沒有減法概念，仍然是企業缺人就給人，缺錢就補助，形成企業只要經營困難，就向政府施壓，移工數量當然愈來愈多；未來經濟規模會變大，政府政策應適度減法，引導付不出高薪的企業退場，才能避免移工浮濫擴充又影響本勞薪資。

他以就業金卡為例，政府發出1000多張就業金卡，對象都是高端人才，但很多持有就業金卡者並沒有在台工作，象徵意義大於實質意義。企業端最清楚需要什麼人才，攬才應將業界聲音納入，政府端進行法制面鬆綁，建構友善的法治環境；此外，中小企業可能需要外籍人才處理某些事，但養不起人，可由學研單位成立外籍顧問團，以顧問方式協助中小企業。

精華 FAQ

  • 主因是少子化加深勞動缺口，加上營造、農業、製造與科技業都大量需要人力，政府近年又持續放寬藍領、中階與專業人才來台規定，讓外籍工作人口快速累積。

  • 一是移工來源國若經濟改善，供給可能不穩；二是移工持續補進基層職缺，可能讓本國年輕人退出勞動市場，形成閒置人力，長期不利台灣整體人力資源配置。

  • 部分專家主張政府不應只靠補人，應提高生育率、重建技職教育並採取減法思維，讓低薪低效企業退場；同時也要透過法制鬆綁與業界參與，真正吸引關鍵人才。

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