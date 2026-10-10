我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲豪宅築圍欄爆爭議 鄰居酸「她明年可能就搬走了」

美股又逼近新高 台積電ADR連四跌 下周銀行財報、CPI考驗漲勢

WTO：投資熱潮超乎預期 台灣AI貨物出口稱霸全球

編譯簡國帆／綜合10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣、南韓等東亞經濟體上半年包辦半數ＡＩ領域相關貨物出口，其中又以台灣占比最高。...
台灣、南韓等東亞經濟體上半年包辦半數ＡＩ領域相關貨物出口，其中又以台灣占比最高。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

WTO因AI投資熱潮延續而上修全球貨物貿易預測，台灣成為AI相關貨物出口的最大受惠者，但中東衝突與美中脫鉤風險仍牽動後續展望。

世界貿易組織（WTO）8日上修全球貨物貿易成長預測，預料近三年成長速度將是金融海嘯以來最快，主因人工智慧（AI）投資熱潮的持續時間超乎預期。報告指出，台灣、南韓等東亞經濟體上半年包辦了半數AI領域相關貨物出口，其中又以台灣占比最高。

WTO在更新版「全球貿易展望與統計」報告預測，2026年全球貨物貿易量將成長3.9%，遠高於3月發布的1.9%，2027年全球貨物貿易量成長率預估也上調1.5個百分點至4.1%。

全球貨物貿易在2025年成長4.2%，若WTO預測成真，2027年全球貨物貿易量將比2024年增加超過12%，凸顯ＡＩ投資熱潮的全球經濟影響。

報告指出，半導體、資料中心等貨物貿易額，今年上半年較去年同期躍增67%，約占同期貨物貿易成長的47%。去年，ＡＩ相關貨物出口中，51%都集中在台灣、香港、中國大陸及南韓等四個東亞經濟體，今年上半年的集中度更進一步提高，達到52.7%。

ＡＩ榮景的持續時間已超乎WTO預期，WTO先前對今、明兩年貨物貿易的預測，是基於AI貨物貿易成長趨緩的假設。WTO首席經濟學家史泰格（Robert Staiger）說，「事實上，反而還加速了」，「讓我們感到意外」。

WTO預期，亞洲今年的經濟成長率，預料也將是稱冠全球的4.3%，出口預估成長9.9%，北美出口估將勁增5.7%，非洲出口也將增加5.6%，中東出口則將因美伊衝突拖累，銳減17.2%。

同時，WTO也調降今年服務貿易成長率預測到3.3%，低於3月預期的4.8%，原因是中東衝突推高航空燃油成本。史泰格說，「這主要反映服務業不太受AI榮景影響，而是受到中東衝突的衝擊」。WTO預期，明年服務貿易成長率將回升至6.4%。

報告也警告，最新預測仍面臨好幾個風險，包括荷莫茲海峽運輸受阻與俄烏戰爭可能推升燃料和化肥成本，削弱家庭購買力，而AI投資放緩也可能影響預測。

WTO表示，敵對地緣政治貿易集團之間進一步分裂的跡象已有所緩解，但美中加速脫鉤，已成為全球貿易格局分化的主要驅力。

精華 FAQ

  • WTO認為，人工智慧相關投資熱潮持續時間超乎原先預期，帶動半導體、資料中心等貨物需求大增，因此上修全球貨物貿易成長預測，顯示AI已成推升貿易的關鍵動能。

  • 報告指出，台灣、南韓等東亞經濟體上半年包辦半數AI相關貨物出口，而台灣的占比最高，顯示台灣在半導體與相關供應鏈中，已成全球AI貿易擴張的核心受益者。

  • WTO警告，荷莫茲海峽運輸受阻、俄烏戰爭推升燃料與化肥成本、家庭購買力下滑，以及AI投資放緩，都可能削弱全球貿易成長；此外，美中加速脫鉤也在改變貿易格局。

WTO 南韓 金融海嘯

上一則

民進黨拚「洋流」破圈 防大罷免標籤纏身

下一則

鄭麗文：昔政院編大量反毒預算 綠拿去養網軍

延伸閱讀

世銀示警：全球能源震撼 延續到明年

世銀示警：全球能源震撼 延續到明年
AI拉動南韓出口暴增83.5% 全年可望衝破兆美元

AI拉動南韓出口暴增83.5% 全年可望衝破兆美元
AI熱潮若退燒 東南亞、中日韓恐受傷最重 出口金融皆受衝擊

AI熱潮若退燒 東南亞、中日韓恐受傷最重 出口金融皆受衝擊
AI公司CDS價格上漲恐是警訊？5個方法辨別美股後市吉凶

AI公司CDS價格上漲恐是警訊？5個方法辨別美股後市吉凶

熱門新聞

陳幸妤日前受訪時指出，趙建銘對兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢」。(本報資料照片)

陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩

2026-10-04 00:53
中研院近代史研究所前所長呂芳上8日於北京出席參加中國歷史研究院講座，發表專題演講。（記者陳湘瑾／攝影）

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

2026-10-08 21:30
台北高等行政法院。(本報資料照片)

妻滑倒送醫不治 前法官告台大醫求償千萬 纏訟14年結果出爐

2026-10-08 21:50
美國聯邦調查局4日在洛杉磯國際機場逮捕34歲加州房地產經紀人張婉瑩，她涉嫌受中國大陸政府指示，監視台灣總統賴清德人在美國的兒子賴廷與及其家人。（截圖自@USAttyEssayli在X的照片）

中國特工監視賴清德長子遭FBI逮捕 埋伏住處偷拍手法曝光

2026-10-04 22:30
對於趙建銘已歸還2300萬元教育基金，陳幸妤受訪說，心頭大石落下，小孩都沒有意見，她沒有什麼話要再說了，感謝大家這段時間的關心。（記者袁志豪／攝影）

從表明是「前妻」到趙建銘歸還教育基金 陳幸妤：心頭大石落下

2026-10-04 23:10
中國官員1（左）約於2024年10月19日傳給美國華裔女子張婉瑩（右）一張合照，可見中國官員1穿著寫有「國際關係學院公共管理系2014屆畢業10周年聚會」的上衣。（截圖自FBI訴狀）

賴清德長子遭跟監細節曝光 女1招避追查 中官員收照片連回3個讚

2026-10-05 01:01

超人氣

更多 >
泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮

泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮
這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活

這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活
安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票
到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解

到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解
微軟等8科技公司H-1B轉綠卡被暫停 微軟回應

微軟等8科技公司H-1B轉綠卡被暫停 微軟回應