WTO：投資熱潮超乎預期 台灣AI貨物出口稱霸全球

台灣、南韓等東亞經濟體上半年包辦半數ＡＩ領域相關貨物出口，其中又以台灣占比最高。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： WTO因AI投資熱潮延續而上修全球貨物貿易預測，台灣成為AI相關貨物出口的最大受惠者，但中東衝突與美中脫鉤風險仍牽動後續展望。

世界貿易組織（WTO ）8日上修全球貨物貿易成長預測，預料近三年成長速度將是金融海嘯 以來最快，主因人工智慧（AI）投資熱潮的持續時間超乎預期。報告指出，台灣、南韓 等東亞經濟體上半年包辦了半數AI領域相關貨物出口，其中又以台灣占比最高。

WTO在更新版「全球貿易展望與統計」報告預測，2026年全球貨物貿易量將成長3.9%，遠高於3月發布的1.9%，2027年全球貨物貿易量成長率預估也上調1.5個百分點至4.1%。

全球貨物貿易在2025年成長4.2%，若WTO預測成真，2027年全球貨物貿易量將比2024年增加超過12%，凸顯ＡＩ投資熱潮的全球經濟影響。

報告指出，半導體、資料中心等貨物貿易額，今年上半年較去年同期躍增67%，約占同期貨物貿易成長的47%。去年，ＡＩ相關貨物出口中，51%都集中在台灣、香港、中國大陸及南韓等四個東亞經濟體，今年上半年的集中度更進一步提高，達到52.7%。

ＡＩ榮景的持續時間已超乎WTO預期，WTO先前對今、明兩年貨物貿易的預測，是基於AI貨物貿易成長趨緩的假設。WTO首席經濟學家史泰格（Robert Staiger）說，「事實上，反而還加速了」，「讓我們感到意外」。

WTO預期，亞洲今年的經濟成長率，預料也將是稱冠全球的4.3%，出口預估成長9.9%，北美出口估將勁增5.7%，非洲出口也將增加5.6%，中東出口則將因美伊衝突拖累，銳減17.2%。

同時，WTO也調降今年服務貿易成長率預測到3.3%，低於3月預期的4.8%，原因是中東衝突推高航空燃油成本。史泰格說，「這主要反映服務業不太受AI榮景影響，而是受到中東衝突的衝擊」。WTO預期，明年服務貿易成長率將回升至6.4%。

報告也警告，最新預測仍面臨好幾個風險，包括荷莫茲海峽運輸受阻與俄烏戰爭可能推升燃料和化肥成本，削弱家庭購買力，而AI投資放緩也可能影響預測。

WTO表示，敵對地緣政治貿易集團之間進一步分裂的跡象已有所緩解，但美中加速脫鉤，已成為全球貿易格局分化的主要驅力。