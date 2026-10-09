台9月新生兒僅7704人 年減1成 人口連33個月負成長

內政部8日公布，台灣9月僅7704名新生兒出生，較去年同期減少一成，台灣人口連33個月負成長。示意圖。（中通社）

AI摘要 文章摘要整理： 台灣少子化與高齡化持續惡化，9月出生僅7704人、死亡1萬6712人，人口連33個月負成長，總人口降至2321萬3251人，高齡人口占比已達20.7%。

台灣人口連33個月負成長。內政部 8日公布，9月僅7704名新生兒出生，較去年同期減少1成，今年前9月累計6萬9446人，較去年同期減少1萬1935人，年減14.67%；9月死亡人數則有1萬6,712人，是出生人數的2.17倍。截至9月底，全台人口降至2321萬3251人，比去年同期少了10萬多人，65歲以上長者占比已達20.7%。

根據內政部9月戶口統計，9月底全台共有993萬8700戶，較去年同期增加10萬1314戶；平均每戶2.34人，較去年同期減少0.03人。戶數以新北市180萬4655戶最多，其次為高雄市121萬7912戶。

人口方面，全台人口2321萬3251人，不僅較去年同期少10萬3780人，與8月相比，1個月也再減少1萬1470人。各縣市與去年同期相比，人口增加率以嘉義市0.26%最高，其次為桃園市0.25%、連江縣0.18%；人口減少幅度則以金門縣1.57%最大。

出生人口持續減少。9月出生7704人，較去年同月減少899人，但比8月增加212人、月增2.8%，但仍比去年同期少899人、年減10.4%，平均每5.6分鐘才有1名嬰兒出生，折合年粗出生率為千分之4.04。今年7月、8月出生數分別年減11.5%、11.4%，加上9月，已連續3個月年減超過1成。

9月死亡人數為1萬6712人，是當月出生人數的兩倍以上，較去年同月增加1325人，年增8.61%，比8月增加242人、月增1.4%，平均每2.6分鐘就有1人死亡，折合年粗死亡率為千分之8.76，超過出生率的2倍。

各縣市出生率以連江縣千分之6.24最高，其次為台東縣千分之5.80、雲林縣千分之5.44；最低為基隆市千分之2.86，其次為台南市千分之2.99、宜蘭縣千分之3.39。

死亡率最高的是嘉義縣，為千分之13.35，其次為台東縣千分之13.19、屏東縣千分之13.11；最低為連江縣千分之2.68，其次為嘉義市千分之5.93、新竹縣千分之6.49。

從年齡結構來看，台灣高齡人口占比已超過2成。0至14歲人口為260萬5796人，占總人口11.23%；15至64歲人口1580萬1402人，占68.07%；65歲以上人口則達480萬6053人，占20.70%。

人口減少之際，老年人口已達幼年人口的1.84倍。9月底，65歲以上人口約480.6萬人，占20.7%，相當於每5人就有1名長者；0至14歲人口約260.6萬人，占11.2%；15至64歲人口約1,580.1萬人，占68%。

其中，台北市65歲以上人口占24.8%，接近四分之一，為全台最高。新竹縣15.5%最低。

各縣市中，65歲以上人口占比以台北市24.86%最高，新竹縣15.52%最低；0至14歲人口占比則以新竹市14.75%最高，金門縣7.5%最低。

內政部統計台灣人口連續33個月呈現負成長，新生兒人數持續走低。圖為家長帶著幼童出門示意圖。(記者張文玠／攝影)