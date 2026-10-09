我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞州女候選人遭打暈性侵 男子施暴後疑嗆「民主黨婊子」

舊金山房東給3.5萬元要房客解約搬走 房客竟猶豫不決

台移民廣告須先審查 憲法法庭稱限制「言論自由」判違憲

記者林孟潔翁至成／台北9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
憲法法庭8日針對移民業務廣告事前審查案作成2026年憲判字第7號判決，宣告入出國...
憲法法庭8日針對移民業務廣告事前審查案作成2026年憲判字第7號判決，宣告入出國及移民法第56條第4項本文及第79條第1項第4款規定違憲，並由憲法法庭書記廳庭長許碧惠（左）、司法院發言人吳定亞（右）共同出席記者會說明判決內容。(中央社)

AI摘要

文章摘要整理：

憲法法庭認為移民業務廣告須先審查的規定屬事前限制言論自由，且已有其他法律可管理虛偽廣告，因此宣告違憲並立即失效。

入出國及移民法規定移民業務公司刊登廣告前，必須經過審閱確認，否則可處3萬至15萬元（台幣，下同）罰鍰。憲法法庭認為法條「事前審查」廣告內容，限制移民業務機構的言論自由，昨作出本年度憲判字第7號判決，宣告條文違憲並立即失效。移民署表示尊重，並將研擬修法。

入出國及移民法第56條第4項前段規定，「移民業務機構對第一項各款業務之廣告，其內容應經移民署指定之移民團體審閱確認，並賦予審閱確認字號，始得散布、播送或刊登」，另規定違者處3萬以上、15萬元以下罰鍰，並令其限期改善。

富域禮悅公司在官網刊登廣告「投資台灣攻略：港澳移民移居台灣」，內政部認為未取得審閱確認字號，違反入出國及移民法規定，2021年裁罰3萬元。公司提行政訴訟，台北高等行政法院承審法官認為規定有侵害言論自由之虞，聲請法規範憲法審查。

智孚移民顧問公司也在臉書登載港澳人士移民台灣的廣告，同樣被內政部認定違法、裁罰3萬元，因提行政訴訟敗訴確定，公司聲請法規範及裁判憲法審查。

憲法法庭指出，入出國及移民法事前審查廣告的規定，是為了避免消費者受虛偽不實廣告欺騙，雖涉及維護公共利益，但採信廣告與否仍取決於消費者，且即便受騙主要仍屬財產損失，並非特別重要的公共利益。

消費者保護法已令企業經營者對消費者負民事責任，公平交易法也有對虛偽不實廣告限期停止、改正、罰鍰等手段，同樣可以管制移民業務廣告。憲法法庭認為沒有非採取事前審查不可的理由，不符憲法第23條的比例原則，也違反憲法保障人民言論自由的意旨，判違憲。

精華 FAQ

  • 被宣告違憲的是入出國及移民法第56條第4項前段，要求移民業務機構刊登廣告前，內容必須先經指定團體審閱確認並取得字號，否則可受罰。

  • 憲法法庭指出，雖然立法目的在防止虛偽廣告，但消費者是否相信仍取決於自身判斷，且現行消保法、公平法已有其他管制手段，因此沒有必要採事前審查。

  • 本案源於兩家移民公司因未取得審閱確認字號而各遭裁罰3萬元。條文被宣告違憲並立即失效後，相關案件的法律基礎將受到影響，移民署也表示將研擬修法。

移民

上一則

新聞評論╱卓榮泰作繭自縛追加預算 無異裹脅選民

下一則

到處裝針孔…台大牙醫系男生偷拍16人 同學、前女友都受害

延伸閱讀

紐森通過多項移民法案 南灣議員推動拘留中心監管

紐森通過多項移民法案 南灣議員推動拘留中心監管
救國團敗訴定讞 被確認為國民黨附隨組織 資產凍結

救國團敗訴定讞 被確認為國民黨附隨組織 資產凍結
綠卡抽籤未取消 明年登記日期待定

綠卡抽籤未取消 明年登記日期待定
芝加哥庇護核准率僅3.3% 中國籍申請人面臨不確定性

芝加哥庇護核准率僅3.3% 中國籍申請人面臨不確定性

熱門新聞

陳幸妤日前受訪時指出，趙建銘對兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢」。(本報資料照片)

陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩

2026-10-04 00:53
張晨光（左）、陳妍希登上中國國慶表演節目。（擷自微博）

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

2026-10-01 11:45
東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，扯出獄政史上最大貪瀆弊案。(本報系資料照)

逆轉 史上最大獄政弊案 王令麟、北監前副典獄長二審無罪

2026-10-01 12:04
中研院近代史研究所前所長呂芳上8日於北京出席參加中國歷史研究院講座，發表專題演講。（記者陳湘瑾／攝影）

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

2026-10-08 21:30
美國聯邦調查局4日在洛杉磯國際機場逮捕34歲加州房地產經紀人張婉瑩，她涉嫌受中國大陸政府指示，監視台灣總統賴清德人在美國的兒子賴廷與及其家人。（截圖自@USAttyEssayli在X的照片）

中國特工監視賴清德長子遭FBI逮捕 埋伏住處偷拍手法曝光

2026-10-04 22:30
對於趙建銘已歸還2300萬元教育基金，陳幸妤受訪說，心頭大石落下，小孩都沒有意見，她沒有什麼話要再說了，感謝大家這段時間的關心。（記者袁志豪／攝影）

從表明是「前妻」到趙建銘歸還教育基金 陳幸妤：心頭大石落下

2026-10-04 23:10

超人氣

更多 >
華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄
解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…
日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句

日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句
昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光

昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光
跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友

跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友