我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

26歲女星緬甸詐騙園區「被活摘器官」虐殺 5兇嫌只判21年

開批AI短劇 范冰冰：現在中國的年輕人…吃得不太好

蔣萬安規畫遷移松機做AI園區 學者憂：有顧此失彼風險

記者胡瑞玲／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北市長蔣萬安宣布規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區，住宅及公園。（...
台北市長蔣萬安宣布規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區，住宅及公園。（記者曾學仁／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

蔣萬安提出遷移松山機場、釋出300公頃土地發展AI園區，但學者指出松機兼具軍事、醫療後送與離島航運等功能，若未有完整配套，恐衝擊空域效率與首都運作。

台北市長蔣萬安8日早宣布，規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區、住宅及公園，而松機的運量將由桃園機場第三航廈吸收。學者認為，松機兼具軍事、醫療後送、離島交通、空勤總隊與普通航空等多重任務，在缺乏具體可行的上位配套方案前，遷建議題可能導致顧此失彼的風險。

蔣萬安今指出，AI時代已來敲門，輝達已來台北開門，台北必須迎向AI，但需要地理位置好且能串聯各園區的大面積土地，松機與周邊共300公頃腹地是最佳解方，透過高架、機場捷運，從台北到桃園機場只需要36分鐘；2027年，桃園機場第三航廈的完工啟用就在眼前，2033年第三跑道也將啟用，可以覆蓋松山機場的運量。

朝陽科大飛航系主任盧衍良指出，松山機場是軍民合用機場，由國防部主要管轄，非單純民航運作。松機涵蓋直升機、螺旋槳飛機到噴射機，若將速差極大的各類機種，全數移往清一色為噴射機的桃園機場，將大幅拉長飛機安全間隔，嚴重壓縮桃機起降效率與空域容量。

盧衍良進一步表示，松機周邊緊鄰多家醫學中心，是離島與花東空中緊急醫療後送的核心，若改降桃園，拉長的地面救護車程可能危及重症病患生命。

此外，松機角色對等於東京羽田、首爾金浦、上海虹橋，具備市中心直達的高效商務優勢，貿然廢除將重創首都經濟動能。

盧衍良認為，松機兼具軍事、醫療後送、離島交通、空勤總隊與普通航空等多重任務，在缺乏具體可行的上位配套方案前，遷建議題可能導致顧此失彼的風險。

台北松山機場。（本報系資料照）
台北松山機場。（本報系資料照）

精華 FAQ

  • 他主張將松山機場及周邊約300公頃土地改作AI園區、住宅與公園，並認為可由桃園機場第三航廈及後續第三跑道吸收相關運量，作為台北發展AI產業的重要基地。

  • 學者指出松機不只是民航機場，還承擔軍事、醫療後送、離島交通、空勤總隊與普通航空等任務，若缺乏可行上位配套就遷建，可能同時影響空域效率與緊急運輸需求。

  • 由於松機涵蓋直升機、螺旋槳機與噴射機，全部移往以噴射機為主的桃機，將拉長安全間隔、壓縮起降效率與空域容量，且醫療後送地面轉運時間也可能延誤重症救援。

輝達 蔣萬安

上一則

台積電ADR跌2.1% 台指期跌落5萬點

延伸閱讀

台北松山機場要搬了？蔣萬安宣布規畫用做AI園區、住宅及公園

台北松山機場要搬了？蔣萬安宣布規畫用做AI園區、住宅及公園
網站顯示僅負責部分航程 林睿哲自駕環球飛行紀錄惹議

網站顯示僅負責部分航程 林睿哲自駕環球飛行紀錄惹議
對抗「洋流」....蔣萬安競辦正式開張 「正妹帥哥牌」全是8年級生

對抗「洋流」....蔣萬安競辦正式開張 「正妹帥哥牌」全是8年級生
路透：衛星圖像顯示中寮賓昆基地出現輕型攻擊機、軍車

路透：衛星圖像顯示中寮賓昆基地出現輕型攻擊機、軍車

熱門新聞

陳幸妤日前受訪時指出，趙建銘對兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢」。(本報資料照片)

陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩

2026-10-04 00:53
張晨光（左）、陳妍希登上中國國慶表演節目。（擷自微博）

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

2026-10-01 11:45
東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，扯出獄政史上最大貪瀆弊案。(本報系資料照)

逆轉 史上最大獄政弊案 王令麟、北監前副典獄長二審無罪

2026-10-01 12:04
美國聯邦調查局4日在洛杉磯國際機場逮捕34歲加州房地產經紀人張婉瑩，她涉嫌受中國大陸政府指示，監視台灣總統賴清德人在美國的兒子賴廷與及其家人。（截圖自@USAttyEssayli在X的照片）

中國特工監視賴清德長子遭FBI逮捕 埋伏住處偷拍手法曝光

2026-10-04 22:30
對於趙建銘已歸還2300萬元教育基金，陳幸妤受訪說，心頭大石落下，小孩都沒有意見，她沒有什麼話要再說了，感謝大家這段時間的關心。（記者袁志豪／攝影）

從表明是「前妻」到趙建銘歸還教育基金 陳幸妤：心頭大石落下

2026-10-04 23:10
中國官員1（左）約於2024年10月19日傳給美國華裔女子張婉瑩（右）一張合照，可見中國官員1穿著寫有「國際關係學院公共管理系2014屆畢業10周年聚會」的上衣。（截圖自FBI訴狀）

賴清德長子遭跟監細節曝光 女1招避追查 中官員收照片連回3個讚

2026-10-05 01:01

超人氣

更多 >
台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」

台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」
川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元

川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元
擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍

擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍
美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵

美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵
美學者：對台承諾是美最大負擔 兩岸和統不違台灣關係法

美學者：對台承諾是美最大負擔 兩岸和統不違台灣關係法