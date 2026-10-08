蔣萬安規畫遷移松機做AI園區 學者憂：有顧此失彼風險

台北市長蔣萬安宣布規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區，住宅及公園。（記者曾學仁／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 蔣萬安提出遷移松山機場、釋出300公頃土地發展AI園區，但學者指出松機兼具軍事、醫療後送與離島航運等功能，若未有完整配套，恐衝擊空域效率與首都運作。

台北市長蔣萬安 8日早宣布，規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區、住宅及公園，而松機的運量將由桃園機場第三航廈吸收。學者認為，松機兼具軍事、醫療後送、離島交通、空勤總隊與普通航空等多重任務，在缺乏具體可行的上位配套方案前，遷建議題可能導致顧此失彼的風險。

蔣萬安今指出，AI時代已來敲門，輝達 已來台北開門，台北必須迎向AI，但需要地理位置好且能串聯各園區的大面積土地，松機與周邊共300公頃腹地是最佳解方，透過高架、機場捷運，從台北到桃園機場只需要36分鐘；2027年，桃園機場第三航廈的完工啟用就在眼前，2033年第三跑道也將啟用，可以覆蓋松山機場的運量。

朝陽科大飛航系主任盧衍良指出，松山機場是軍民合用機場，由國防部主要管轄，非單純民航運作。松機涵蓋直升機、螺旋槳飛機到噴射機，若將速差極大的各類機種，全數移往清一色為噴射機的桃園機場，將大幅拉長飛機安全間隔，嚴重壓縮桃機起降效率與空域容量。

盧衍良進一步表示，松機周邊緊鄰多家醫學中心，是離島與花東空中緊急醫療後送的核心，若改降桃園，拉長的地面救護車程可能危及重症病患生命。

此外，松機角色對等於東京羽田、首爾金浦、上海虹橋，具備市中心直達的高效商務優勢，貿然廢除將重創首都經濟動能。

盧衍良認為，松機兼具軍事、醫療後送、離島交通、空勤總隊與普通航空等多重任務，在缺乏具體可行的上位配套方案前，遷建議題可能導致顧此失彼的風險。

台北松山機場。（本報系資料照）