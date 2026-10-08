2026全球前2%頂尖科學家出爐 台臨床醫師陳亮恭7連霸

「2026年全球前2%頂尖科學家」公布，台北榮總陳亮恭連續七年位居台灣臨床醫師之首。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 2026全球前2%頂尖科學家榜單公布，台灣共有1509人入選，其中陳亮恭連7年居臨床醫師首位，全球排名躍升至1296名，持續以AI與生醫大數據推動高齡醫學研究。

「2026年全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）」出爐，今年24萬9310人入選，台灣科學界1509人入榜，其中臨床醫學領域427人。台北榮總陳亮恭再度拔得頭籌，連續七年位居台灣臨床醫師之首，台大 副校長楊志新與台大教授鄭安理分居二、三名。

陳亮恭不但再度排名全台臨床醫師第一名，且不分領域全球排名更大幅進步至1296名，臨床醫師第二名的楊志新全球排名9566，是台灣唯二進入全球排名一萬名以內。陳亮恭的全球排名逐年往前，不少醫師私下用「看不見車尾燈」形容差距。

分析台灣臨床醫師領域排行前20名，今年北榮體系有7名、台大5人入榜，長庚體系3名、高醫體系2名、馬偕與中醫大，花蓮慈濟各1名。

連續7年台灣臨床醫師排行第一，陳亮恭去年首度進入全球2000名，今年大幅躍進至1296名，高齡醫學領域也高居全球第二，出版論文數與論文引用數相較前一年仍持續成長，顯見其研究發表仍然處於上升期，是台灣醫界極少數在全球具有高度學術競爭力的學者。

人工智慧快速發展，陳亮恭是高齡領域引用人工智慧研究的先驅，經常受邀在亞洲與歐美分享人工智慧應用於高齡醫學的成果。

陳亮恭透過資料科學分析生醫大數據，找出許多對於老化的創見，而最近他更著重透過人工智慧分析多重複雜數據，將血液蛋白質、代謝物結合腦部磁振造影的影像，甚至是多元社會因素的影響（social exposome）來解讀老化的奧秘，也透過數位生物指標的發展進行他口中「改變遊戲規則的創新」。

陳亮恭表示，由於團隊在高齡醫學領域的國際影響力，加入台灣傳統強項的數位科技應用，必是強強聯手的具體實踐，也真正實現「生醫大數據」、「精準健康」。