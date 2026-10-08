我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Anthropic前研究員警告：中國在美國兩大AI巨頭安插間諜

跟監賴清德兒被逮 張婉瑩曾讀北京國際關係學院 校友被爆色誘美議員上床

2026全球前2%頂尖科學家出爐 台臨床醫師陳亮恭7連霸

記者李樹人／台北8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
「2026年全球前2%頂尖科學家」公布，台北榮總陳亮恭連續七年位居台灣臨床醫師之...
「2026年全球前2%頂尖科學家」公布，台北榮總陳亮恭連續七年位居台灣臨床醫師之首。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

2026全球前2%頂尖科學家榜單公布，台灣共有1509人入選，其中陳亮恭連7年居臨床醫師首位，全球排名躍升至1296名，持續以AI與生醫大數據推動高齡醫學研究。

「2026年全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）」出爐，今年24萬9310人入選，台灣科學界1509人入榜，其中臨床醫學領域427人。台北榮總陳亮恭再度拔得頭籌，連續七年位居台灣臨床醫師之首，台大副校長楊志新與台大教授鄭安理分居二、三名。

陳亮恭不但再度排名全台臨床醫師第一名，且不分領域全球排名更大幅進步至1296名，臨床醫師第二名的楊志新全球排名9566，是台灣唯二進入全球排名一萬名以內。陳亮恭的全球排名逐年往前，不少醫師私下用「看不見車尾燈」形容差距。

分析台灣臨床醫師領域排行前20名，今年北榮體系有7名、台大5人入榜，長庚體系3名、高醫體系2名、馬偕與中醫大，花蓮慈濟各1名。

連續7年台灣臨床醫師排行第一，陳亮恭去年首度進入全球2000名，今年大幅躍進至1296名，高齡醫學領域也高居全球第二，出版論文數與論文引用數相較前一年仍持續成長，顯見其研究發表仍然處於上升期，是台灣醫界極少數在全球具有高度學術競爭力的學者。

人工智慧快速發展，陳亮恭是高齡領域引用人工智慧研究的先驅，經常受邀在亞洲與歐美分享人工智慧應用於高齡醫學的成果。

陳亮恭透過資料科學分析生醫大數據，找出許多對於老化的創見，而最近他更著重透過人工智慧分析多重複雜數據，將血液蛋白質、代謝物結合腦部磁振造影的影像，甚至是多元社會因素的影響（social exposome）來解讀老化的奧秘，也透過數位生物指標的發展進行他口中「改變遊戲規則的創新」。

陳亮恭表示，由於團隊在高齡醫學領域的國際影響力，加入台灣傳統強項的數位科技應用，必是強強聯手的具體實踐，也真正實現「生醫大數據」、「精準健康」。

精華 FAQ

  • 今年全球前2%頂尖科學家榜單共有24萬9310人入選，台灣則有1509人上榜，其中臨床醫學領域就占了427人，顯示台灣在多個學術領域仍具相當研究能量。

  • 陳亮恭再度拿下台灣臨床醫師第一名，並連續7年居首；今年不分領域的全球排名也大幅進步至1296名，成為台灣少數進入全球前2000名的醫師學者。

  • 他持續以人工智慧分析生醫大數據，整合血液蛋白質、代謝物、腦部影像與社會因素，探索老化機制，並推動數位生物指標發展，展現高齡醫學的跨域創新。

台大

上一則

冷眼集／徐佳青下台回馬槍打蔣 滿腦子選舉考量

下一則

慶陸十一開球遭取消 吳奇隆再表態「不賺錢也是這立場」

延伸閱讀

2026全球前2%頂尖科學家 台灣臨床醫師前20名 北榮7人、台大5人

2026全球前2%頂尖科學家 台灣臨床醫師前20名 北榮7人、台大5人
教部補助3.2億拚全球百大排名 台大：難對症下藥

教部補助3.2億拚全球百大排名 台大：難對症下藥
長庚四大專科醫師南灣開講　聚焦精準醫療與健康新趨勢

長庚四大專科醫師南灣開講　聚焦精準醫療與健康新趨勢
光遺傳學奪諾貝爾醫學獎 台專家：有望助攻失智、憂鬱與失明治療

光遺傳學奪諾貝爾醫學獎 台專家：有望助攻失智、憂鬱與失明治療

熱門新聞

陳幸妤日前受訪時指出，趙建銘對兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢」。(本報資料照片)

陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩

2026-10-04 00:53
張晨光（左）、陳妍希登上中國國慶表演節目。（擷自微博）

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

2026-10-01 11:45
東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，扯出獄政史上最大貪瀆弊案。(本報系資料照)

逆轉 史上最大獄政弊案 王令麟、北監前副典獄長二審無罪

2026-10-01 12:04
美國聯邦調查局4日在洛杉磯國際機場逮捕34歲加州房地產經紀人張婉瑩，她涉嫌受中國大陸政府指示，監視台灣總統賴清德人在美國的兒子賴廷與及其家人。（截圖自@USAttyEssayli在X的照片）

中國特工監視賴清德長子遭FBI逮捕 埋伏住處偷拍手法曝光

2026-10-04 22:30
對於趙建銘已歸還2300萬元教育基金，陳幸妤受訪說，心頭大石落下，小孩都沒有意見，她沒有什麼話要再說了，感謝大家這段時間的關心。（記者袁志豪／攝影）

從表明是「前妻」到趙建銘歸還教育基金 陳幸妤：心頭大石落下

2026-10-04 23:10
中國官員1（左）約於2024年10月19日傳給美國華裔女子張婉瑩（右）一張合照，可見中國官員1穿著寫有「國際關係學院公共管理系2014屆畢業10周年聚會」的上衣。（截圖自FBI訴狀）

賴清德長子遭跟監細節曝光 女1招避追查 中官員收照片連回3個讚

2026-10-05 01:01

超人氣

更多 >
台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」

台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」
美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵

美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵
川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元

川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元
擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍

擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍
華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...

華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...