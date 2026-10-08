黑白集／殺2人不夠判死刑？台法官真敢當恐龍

土城家暴男謝文雄當街持刀殺害張姓妻子和小姨子，新北地院判處謝男無期徒刑，張父聽判後情緒激動坐在法院大門抗議，直說自己也要「以暴制暴」、「司法已死」。（記者蔣永佑／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 謝文雄殺害妻子與小姨子僅判2個無期徒刑，因合議庭認為未達《憲判八》所要求的「殺3人以上」門檻，引發社會對司法標準與法官判斷的強烈質疑。

家暴男謝文雄當街殺死妻子和小姨子，遭判處兩個無期徒刑。判決書出爐，合議庭認他僅殺兩人，未達《憲判八》殺害多數人的門檻，須「殺3人以上」才能判死。此文一出社會譁然，這樣的見解是在鼓勵行凶，還是在展示法官的「冷血尺度」？

荒謬的是，法官們在庭上字斟句酌，討論《憲判八》中所謂的殺害「多人」，和法條中常見的「數人」有何不同。然後，他們堂皇作出決定，「殺兩人不夠」，要殺3人以上才算「多人」，才該死罪。看看我們的司法，都把法官們的大腦固化到什麼地步了！

《憲判八》是憲法法庭在賴總統任內作出的「死刑 釋憲案」。文中設下八道嚴苛門檻，必須符合「直接故意」、「情節最嚴重」、「合議庭一致決」等種種前提才能判死。此解釋一出，所有已定讞但尚未執行的36名死囚，全都聲請非常上訴。

8月間國民法官審理謝文雄案，才引發重大爭議；原因是，三名職業法官組成的合議庭因無法「一致決」，便否決了國民法官的意見。不僅如此，還有法官認為兇手在幾分鐘之內即砍死被害人，所以「不算特別殘酷」。法官的社會認知，與常人如此遙遠。

問題是，當年黃麟凱殺害女友和其母親一案，雖僅殺害兩人，仍被判死刑並於去年槍決；新北地院如今再設「須殺3人」的門檻，真是敢當恐龍 啊！（轉載自聯合報）