「姊姊們」深入街頭協助篩檢 退役公娼成台防治性病奇兵

2019-2025年淋病、梅毒增減 製表／元氣中心

AI摘要 文章摘要整理： 台北市立聯合醫院昆明防治中心自2001年起聘用退役公娼，在萬華等地協助街頭篩檢與衛教，成為公衛團隊與性工作者間的重要橋梁。

台北市廢娼後，原本合法、定期接受性病篩檢 的公娼頓失依靠，台北市立聯合醫院昆明防治中心自2001年起，聘用10名退役公娼加入性病、愛滋病等防治工作，深入萬華等地協助街頭篩檢、發放保險套及健康照護卡，成為公衛人員與性工作者之間的重要橋梁。

「性工作者也可能是最好的性病防治衛教者。」昆明防治中心退休護理師莊苹強調，「姊姊們」站在萬華街，可以看到許多人看不到的事情正在發生，知道哪些人是性工作者、什麼時間適合接觸，瞭解哪些潤滑液好不好用、外籍性工作者流動等第一線訊息，協助正規防疫團隊調整服務時間，配合性工作者作息，在晚間8、9時或清晨5、6時設站篩檢。

莊苹口中的「姊姊們」曾為台北市合法的性工作者，領有許可證，每周定期到台北性病防治所（現在昆明防治中心）篩檢，篩檢結果健康，才能掛牌營業。然20多年前，當時台北市長陳水扁廢娼，讓性產業地下化，讓性病防治出現漏洞。

為此，性防所聘用退役公娼，希望利用她們對性產業的了解，更能「接地氣」地阻攔性病。

莊苹表示，「姊姊們」在公衛防治上全然陌生，經過短暫受訓後，與性病防治所同仁合作，除了協助街頭篩檢，並發放保險套、健康照護卡，鼓勵性工作者定期就醫，免收掛號費。

一次性防所跟疾管署合作，實地查訪「熱區」，一行人走在萬華區山水街一帶騎樓。姊姊突然說，「我先走過去，不要讓別人看到我跟你們在一起」，等走到下一個路口時，才問「你們有沒有看到？」，同隊成員感到不解，姊姊才一一解釋，剛坐在摩托車上的、在店裡面跟老闆聊天的女生，均為性工作者。

為了搏感情，在遇到警察盤查，姊姊們與性工作者一起拔腿奔跑，也常分享經驗，例如，涼感潤滑液衛教品好不好用？何處有外籍人士短期性工作？眾多訊息，讓性病篩檢更加完善，性病防治中心可在私娼工作處附近設站，利用晚上八、九時或清晨五、六時，客人較少的空檔之際，提供餐點及健康檢查服務。

莊苹表示，「姊姊們」執行性病防治，屬於短期工作，但成效良好，表現傑出，還獲頒台北市勞工局永續方案獎，後來變成醫院臨時聘僱人員。

從2001年開始，陸續10位退役公娼加入，隨著年齡漸長，最後一位成員在前年退休，為長達二十多年特殊性病防治任務畫下句點。

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區為台灣性病及愛滋防治重鎮，10名退役公娼於2001年加入團隊，表現傑出。（記者蘇健忠／攝影）