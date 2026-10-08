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體操協會證實 屏東小將潘采宸、李佳蔚重獲世錦賽參賽資格

台灣新聞組／綜合8日電
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屏東縣長周春米表示，李佳蔚、潘采宸恢復參加體操世錦賽的資格。（記者劉星君／攝影）
屏東縣長周春米表示，李佳蔚、潘采宸恢復參加體操世錦賽的資格。（記者劉星君／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

台灣女子體操小將潘采宸、李佳蔚原遭放棄世錦賽遞補資格，後在縣府與各方協助下成功「復活」，重新獲得參賽機會。

中華民國體操協會今天證實，原先世界體操錦標賽遞補資格遭協會放棄的台灣女子小將潘采宸、李佳蔚，透過努力後如今確定成功「復活」，重新獲得參賽機會。

2026世界競技體操錦標賽將於下週在荷蘭鹿特丹登場，台灣女將李佳蔚、潘采宸分別獲得地板、高低槓的遞補參賽資格，然而體操協會考量行政程序已來不及，因此直接回覆總會不參賽，讓2名小將錯失前進世界舞台機會，此舉也引起外界譁然，體操協會對此3度發聲明致歉，更解職秘書長。

不過，事情出現轉機，屏東縣長周春米今天在社群媒體宣布好消息，世界體操總會（WG）已正式通知，恢復李佳蔚、潘采宸參加體操世錦賽的資格，將在世界舞台證明身手，稍晚體操協會也證實此事。

周春米指出，從爭取參賽資格、協調經費到行政程序，每一步都得來不易，尤其事件發生後，縣府團隊第一時間陪伴選手與教練，全力協調中央與各單位，捍衛選手應有的權益，現在已經協助完成成績資料補正，送達體操協會，全力推進後續參賽作業。

周春米強調，最在意的是讓選手與教練安心備戰，目前縣府已協調運動部協助參賽相關經費，同時將以「屏東縣體育發展基金」支援後勤與資源補給，扮演選手最堅強後盾，並感謝各界關心與協助，一起守護孩子努力爭取寶貴機會。

精華 FAQ

  • 兩人原本取得世界體操錦標賽遞補資格，但體操協會認為行政程序已來不及，便直接回覆總會不參賽，因此錯失參賽機會。

  • 屏東縣長周春米先在社群媒體公布好消息，指出世界體操總會已正式通知恢復資格，稍後中華民國體操協會也證實此事。

  • 縣府協助完成成績資料補正並送達體操協會，也協調運動部支應參賽經費，另以體育發展基金提供後勤與資源補給。

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