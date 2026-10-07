台北松山機場要搬了？蔣萬安宣布規畫用做AI園區、住宅及公園

台北市府上午舉辦「打造AI黃金世紀、全面釋放都市潛力」記者會，市長蔣萬安宣布，規畫松山機場遷移。（記者楊正海／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 台北市府宣布規畫松山機場遷建，盼釋出300公頃土地發展AI園區、住宅與公園，並串聯捷運與北台灣產業廊帶。

台北市府上午舉辦「打造AI黃金世紀、全面釋放都市潛力」記者會，市長蔣萬安 宣布，規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區，住宅及公園。

市府指出，松機遷建和以往松山機場議題的討論完全不同。因為AI時代已經來敲門，輝達 已經來台北開門，台北必須迎向AI。投資台北意願火熱，但需要地理位置好且能串聯各園區的大面積土地，松機與周邊共300公頃腹地是最佳解方。

蔣萬安指出，北士科、內湖、南港都快滿了、連規劃中的洲美都不夠大，產業想加碼，台北卻沒地可給。AI產業急須用地，配套也已成熟，透過高架、機場捷運，從台北到桃園機場只需要36分鐘；2027年，桃園機場第三航廈的完工啟用就在眼前、2033年，第三跑道也將啟用，可以覆蓋松山機場的運量。

市府指出，300公頃一舉四得：產業發展、交通路網、居住空間。第一，100公頃的產業聚落，10萬人的工作與生活聚落，預計12兆產值園區，再加上跨國金融科技，國際創投，會展與商務旅宿及在地消費等外洲效應，串起北台灣八縣市（基北北宜桃竹竹苗）首都科技廊帶。

第二，90公頃住宅及支援性公共設施，並打開570公頃受航高禁限建影響的都市更新劃定地區，包括台北北新北基隆桃園，台北增加15萬戶的居住空間。

第三，打開松山機場之後，東西南北都能貫穿，基湖路、敬業三路、北安路都希望規畫新增跨河廊道，紓解大直內湖交通。

市府指出，打開松機，接上捷運：南北向，從松機往南串聯到到國父紀念館站、再一路到大安、公館、中和，跟既有捷運網路交會，紓解雙北通勤壓力；東西向從士林大同線、圓山站、松山機場再到內湖，也串聯四大產業園區（北士科、台北AI園區、內科及南軟）第四 ，110 公頃公園綠地，是大安森林公園的4倍，同時再造基隆河岸。

台北市府上午舉辦「打造AI黃金世紀、全面釋放都市潛力」記者會，市長蔣萬安宣布，規畫松山機場遷移。（記者楊正海／攝影）

台北市府上午舉辦「打造AI黃金世紀、全面釋放都市潛力」記者會，市長蔣萬安宣布，規畫松山機場遷移。（記者楊正海／攝影）