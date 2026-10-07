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貴州故娘為避搶婚來台 106歲李桂珍包子饅頭手藝讓親友吃了難忘

記者戴永華／宜蘭即時報導
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106歲的李桂珍女士開心手拿紅包，感謝代理縣長林茂盛。(記者戴永華／攝影)
106歲的李桂珍女士開心手拿紅包，感謝代理縣長林茂盛。(記者戴永華／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

宜蘭縣府迎接重陽節，訪視百歲人瑞並舉辦敬老活動，邀請106歲李桂珍、104歲楊允與100歲薛林綉分享人生故事，展現長者的智慧、活力與幸福風采。

宜蘭有113位百歲以上人瑞，縣政府迎接重陽節舉辦重陽敬老活動，邀請3位長者出席，一位是出生中國貴州，年輕為躲避「搶婚」因緣際會嫁給軍人，跟著輾轉來台；一位是古錐又愛鬥嘴的長者，喝保養品還會倒給貓咪喝一點；還有一位長者擅長畫畫、帶領社區活動，她說「人生就是要快樂」。

7日「幸福百分百-重陽敬老活動」由晚輩們陪同人瑞出席，宜蘭縣府每年在重陽節前由代理縣長林茂盛逐一親訪長輩，致贈百歲長輩重陽禮金、幸福百分百專刊及豬腳麵線禮盒，今年更首度攜手在地國宴餐廳宜蘭渡小月，針對長者需求特製養生粥，渡小月第五代陳冠宇表示，要以「百年灶火」獻給「百歲長者」，用暖心料理表達敬意。

活動中邀請106歲的李桂珍女士來自貴州省，她從小長得漂亮，怕引來庄內「搶婚」而離開老家到外地工作，結識當軍人的另一半，後來跟隨丈夫來到台灣；李桂珍擅長製作包子饅頭，親友及女兒的朋友常到家裡作客，總是熱情招待，讓人賓至如歸，與晚輩相處幾乎沒有代溝，是一位熱情友善的百歲人瑞。

另外一位楊允女士現年104歲，育有9名子女，克勤克儉撐起一個家，子女長大後貼心孝順陪伴；閩南語有句話形容長者「老人囡仔性」，楊允就是一位可愛長者，平時喝營養品，還會倒給身邊的小貓一起分享，與人鬥嘴幾乎未嘗敗績，家人將這份鬥嘴熱鬧當成腦力激盪的趣味日常，「家有一老，如有一寶」的最佳寫照。

100歲薛林綉女士彷彿是一位素人藝術家，令人驚豔的繪畫才華與手工藝品，記憶中的老家與農田，從前的三合院、打水、種田等昔日生活畫成作品，晚輩把畫作裱框掛在家中，宛如一座展館，她樂於參與社區活動，經常與親友分享：人生不要煩惱，保持快樂心！

代理縣長林茂盛表示，百歲人瑞是宜蘭的瑰寶，其展現出來的生活態度與人生智慧值得大家學習，值此重陽佳節，縣府以關懷訪視致上崇高敬意，感謝長者用一生的歲月築起幸福宜蘭，是蘭陽平原最美的風采。

薛林綉女士的手工藝品相當精細，人生座右銘是不要煩惱、追求快樂。(記者戴永華／攝影...
薛林綉女士的手工藝品相當精細，人生座右銘是不要煩惱、追求快樂。(記者戴永華／攝影)

100歲薛林綉女士的畫作溫暖動人，代理縣長林茂盛（左二）稱讚不已。(記者戴永華／...
100歲薛林綉女士的畫作溫暖動人，代理縣長林茂盛（左二）稱讚不已。(記者戴永華／攝影)

106歲的李桂珍女士來自大陸貴州省，當年害怕庄內「搶婚」而離開老家到外地工作，因...
106歲的李桂珍女士來自大陸貴州省，當年害怕庄內「搶婚」而離開老家到外地工作，因此結識當軍人的另一半，後來跟隨丈夫來台。(記者戴永華／攝影)

前排三位長者從左到右，依序是100歲薛林綉女士、104歲楊允女士、106歲李桂珍...
前排三位長者從左到右，依序是100歲薛林綉女士、104歲楊允女士、106歲李桂珍女士。(記者戴永華／攝影)

104歲的楊允女士對於「幸福百分百」專刊報導，感到很好奇有趣。(記者戴永華／攝影...
104歲的楊允女士對於「幸福百分百」專刊報導，感到很好奇有趣。(記者戴永華／攝影)

精華 FAQ

  • 縣府由代理縣長逐一親訪百歲長輩，致贈重陽禮金、專刊與豬腳麵線禮盒，並舉辦敬老活動，還特別結合在地餐廳為長者準備養生粥，表達敬意與關懷。

  • 李桂珍年輕時因怕遇上庄內搶婚而離開家鄉，後來結識軍人並隨丈夫來台。她擅長包子饅頭，待客熱情周到，和晚輩相處融洽，深受親友喜愛。

  • 楊允育有9名子女，勤儉持家，平時還會把營養品分給小貓，愛鬥嘴成為家中樂趣；薛林綉則擅長繪畫與手工藝，常參與社區活動，並以人生要保持快樂為座右銘。

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