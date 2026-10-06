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百年餅店老雪花齋第二代呂松吉 85歲擊鼓表演流暢盡興

記者游振昇／台中即時報導
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高齡85歲的百年餅店老雪花齋第二代呂松吉，在卓蘭山上擊鼓表演。（呂松吉提供）
高齡85歲的百年餅店老雪花齋第二代呂松吉，在卓蘭山上擊鼓表演。（呂松吉提供）

AI摘要

文章摘要整理：

百年餅店老雪花齋第二代呂松吉雖已85歲，仍展現武術與擊鼓功力，現場表演陣頭行鼓流暢有氣勢，並透露自己是低調傳承的南少林俗派掌門人。

高齡85歲的百年餅店老雪花齋第二代呂松吉，他是武林高手，也是擊鼓好手，他日前到卓蘭山上看到有鼓技癢，一時興起表演陣頭行進專用的行鼓，擊鼓時需有氣勢的鼓架，節奏明朗的鼓節，和無形神韻的鼓韻，一套擊鼓表演流暢、盡興。

▲ 影片來源：聯合新聞網

呂松吉自小體弱多病，14歲接觸八段錦，意外拜人南少林俗派成為第8代掌門人，練就鷹虎拳和水月刀法等傳統武術，是活生生的武俠小說深藏不露高人，他很低調，武林高手卻不易被發現。

他說擊鼓也是自己的看家本領，他這次上山看到有鼓技癢，一時興起表演陣頭行進專用的行；呂松吉說，他年輕時曾參加台中縣的民俗技能比賽，共有27支隊伍參賽，他的鼓藝在當時比賽中「不小心」拿到第一名，至今記憶猶深。

呂松吉是武林高手，他表示，坊間武術版本很多，福建泉州「鎮國東禪少林寺」世稱南宗少林，建於唐朝，是南傳佛教屬「臨濟宗」具指標性的禪宗道場，因具反清意圖，清乾隆年間被朝廷剿滅焚毀，僧派已絕，功夫留俗派傳世，他們在台灣低調傳承，他是台灣忠義總館第3任館長，也是南宗林少俗派第8代掌門人，道場在台中石岡區，不對外公開。

高齡85歲的百年餅店老雪花齋第二代呂松吉，在卓蘭山上擊鼓表演。（呂松吉提供）
高齡85歲的百年餅店老雪花齋第二代呂松吉，在卓蘭山上擊鼓表演。（呂松吉提供）

高齡85歲的百年餅店老雪花齋第二代呂松吉，在卓蘭山上擊鼓表演。（呂松吉提供）
高齡85歲的百年餅店老雪花齋第二代呂松吉，在卓蘭山上擊鼓表演。（呂松吉提供）

精華 FAQ

  • 他到卓蘭山上後因看到鼓技癢，臨時興起表演陣頭行進專用的行鼓，展現鼓架、節奏與鼓韻，整套動作流暢且相當盡興。

  • 他自小體弱多病，14歲接觸八段錦後踏入武術，並拜入南少林俗派，成為第8代掌門人，精通鷹虎拳、水月刀法等傳統功夫。

  • 呂松吉回憶年輕時曾參加台中縣民俗技能比賽，當時共有27支隊伍參賽，他的鼓藝最後「不小心」拿到第一名，至今仍記憶深刻。

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