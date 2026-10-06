我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍時隔65年再度處決軍人 胡德堡槍擊案兇手奪13命將伏法

「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友

教師退休潮提早 新血難補缺口 學者：教育現場大混戰將展開

記者楊惠琪／台北6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
全台教師荒嚴重，學者示警，制度調整與工作壓力促使資深教師提前退場，新血補不上，恐...
全台教師荒嚴重，學者示警，制度調整與工作壓力促使資深教師提前退場，新血補不上，恐加劇師資斷層。示意圖，人物與新聞無關。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

國中小教師年齡結構明顯老化，資深教師可能提前退休，新血又補不進來，學者警告師資斷層與現場衝突恐加劇。

國中小教師年齡結構翻轉，未滿40歲占比從約6成多降至不到3成，45至54歲主力世代則占逾4成，正陸續逼近退休門檻。教育部原估2031年迎下一波退休潮，學者卻示警，制度調整與工作壓力促使資深教師提前退場，新血補不上，恐加劇師資斷層。

根據教育部統計，20年來國中小教師年齡結構明顯翻轉。2004至2025學年度，國小未滿40歲教師由6萬9422人降至2萬6609人，占比從67.5%降至26.7；50歲以上則由8012人增至3萬6926人，占比從7.8%升至37。

國中呈相同趨勢，未滿40歲教師由2萬9361人降至1萬1692人，占比從60.8%降至24.4；50歲以上由5048人增至1萬5694人，占比從10.5%升至32.8。

虎尾科技大學語言中心教授王文仁表示，教育部原估2031年前後迎中小學退休潮，但退休制度與月退起支條件調整，促使部分資深教師提前規畫退休，恐使高峰提早。

他示警，資深教師集中退場，行政職將更難補、理化等科別缺口擴大，經驗傳承中斷也將使新進教師更難應對親師衝突與校園濫訴，「教育現場的大混戰，即將展開」。

台灣教育產業工會理事長郭彥成表示，不只50多歲教師想退，40多歲中生代也開始盤算；他認為，年金信心不足、教育現場讓人「心冷」，加上過去正式缺額不足、代理待遇改善太慢，已使有經驗者轉行。

郭彥成說，政府若未及早掌握退休趨勢、改善留才條件，等缺口浮現才補救已經來不及。

教育部先前以9年國教擴充師資世代、約30年交替周期推估，下一波中小學教師退休潮將在2031年前後到來。

不過，高中職、國中及國小退休教師已從109學年度1928人，增至2024學年度4525人，增加逾一倍。

教育部表示，將從「掌握需求、多元培育、提高誘因、強化傳承」四面向因應，並透過「薪傳教師」一對一協助初任教師。

精華 FAQ

  • 未滿40歲教師占比明顯下滑，國小從67.5%降到26.7%，國中從60.8%降到24.4%；50歲以上教師則快速增加，顯示師資結構已由年輕化轉向高齡化。

  • 因為退休制度與月退起支條件調整，讓部分資深教師提早規畫退場，加上工作壓力與現場困境，使退休高峰可能提前，不一定要等到2031年前後才出現。

  • 教育部表示會從掌握需求、多元培育、提高誘因、強化傳承4個面向著手，並透過「薪傳教師」一對一協助初任教師，盡量降低斷層與適應壓力。

教育部 退休

上一則

新聞評論／沈伯洋毒品除罪化的主張 把台北帶向何方？

下一則

蘇姿丰旋風訪台 密會供應鏈大咖鞏固AI供應鏈

延伸閱讀

濫訴、行政過勞問題未解…教師防禦性教學 教育恐慢性自殺

濫訴、行政過勞問題未解…教師防禦性教學 教育恐慢性自殺
台教師評教育施政 逾9成不滿意 教團：基層投下不信任票

台教師評教育施政 逾9成不滿意 教團：基層投下不信任票
王金平籲賴清德開全國教育會議 解師資荒、廢除校事會議

王金平籲賴清德開全國教育會議 解師資荒、廢除校事會議

新聞評論／「百分」微電影 教育部與教師的遙遠距離

新聞評論／「百分」微電影 教育部與教師的遙遠距離

熱門新聞

陳幸妤日前受訪時指出，趙建銘對兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢」。(本報資料照片)

陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩

2026-10-04 00:53
張晨光（左）、陳妍希登上中國國慶表演節目。（擷自微博）

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

2026-10-01 11:45
東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，扯出獄政史上最大貪瀆弊案。(本報系資料照)

逆轉 史上最大獄政弊案 王令麟、北監前副典獄長二審無罪

2026-10-01 12:04
蔣友柏日前歡度50歲生日，暢談人生感想。圖／摘自蔣友柏小紅書

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

2026-09-28 11:05
近期有僑胞收到駐洛杉磯台北經濟文化辦事處寄送的國慶酒會邀請函，卻寫著「台灣雙十國慶」，而非「中華民國雙十國慶」。圖為洛杉磯僑界13日舉行「輝煌雙十國慶、璀璨綜藝饗宴」。（本報資料照片）

連中華民國都不要了...收「台灣國慶」邀請函 加州僑胞：感到淒涼

2026-09-28 21:07
美國聯邦調查局4日在洛杉磯國際機場逮捕34歲加州房地產經紀人張婉瑩，她涉嫌受中國大陸政府指示，監視台灣總統賴清德人在美國的兒子賴廷與及其家人。（截圖自@USAttyEssayli在X的照片）

中國特工監視賴清德長子遭FBI逮捕 埋伏住處偷拍手法曝光

2026-10-04 22:30

超人氣

更多 >
孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手

孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手
昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死
美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分

美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分
前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞

前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞
被控中共間諜的華裔女房仲 曾生活愜意小資 南加大畢業

被控中共間諜的華裔女房仲 曾生活愜意小資 南加大畢業