教師退休潮提早 新血難補缺口 學者：教育現場大混戰將展開

全台教師荒嚴重，學者示警，制度調整與工作壓力促使資深教師提前退場，新血補不上，恐加劇師資斷層。示意圖，人物與新聞無關。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 國中小教師年齡結構明顯老化，資深教師可能提前退休，新血又補不進來，學者警告師資斷層與現場衝突恐加劇。

國中小教師年齡結構翻轉，未滿40歲占比從約6成多降至不到3成，45至54歲主力世代則占逾4成，正陸續逼近退休 門檻。教育部 原估2031年迎下一波退休潮，學者卻示警，制度調整與工作壓力促使資深教師提前退場，新血補不上，恐加劇師資斷層。

根據教育部統計，20年來國中小教師年齡結構明顯翻轉。2004至2025學年度，國小未滿40歲教師由6萬9422人降至2萬6609人，占比從67.5%降至26.7；50歲以上則由8012人增至3萬6926人，占比從7.8%升至37。

國中呈相同趨勢，未滿40歲教師由2萬9361人降至1萬1692人，占比從60.8%降至24.4；50歲以上由5048人增至1萬5694人，占比從10.5%升至32.8。

虎尾科技大學語言中心教授王文仁表示，教育部原估2031年前後迎中小學退休潮，但退休制度與月退起支條件調整，促使部分資深教師提前規畫退休，恐使高峰提早。

他示警，資深教師集中退場，行政職將更難補、理化等科別缺口擴大，經驗傳承中斷也將使新進教師更難應對親師衝突與校園濫訴，「教育現場的大混戰，即將展開」。

台灣教育產業工會理事長郭彥成表示，不只50多歲教師想退，40多歲中生代也開始盤算；他認為，年金信心不足、教育現場讓人「心冷」，加上過去正式缺額不足、代理待遇改善太慢，已使有經驗者轉行。

郭彥成說，政府若未及早掌握退休趨勢、改善留才條件，等缺口浮現才補救已經來不及。

教育部先前以9年國教擴充師資世代、約30年交替周期推估，下一波中小學教師退休潮將在2031年前後到來。

不過，高中職、國中及國小退休教師已從109學年度1928人，增至2024學年度4525人，增加逾一倍。

教育部表示，將從「掌握需求、多元培育、提高誘因、強化傳承」四面向因應，並透過「薪傳教師」一對一協助初任教師。