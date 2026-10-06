53歲領減額月退或58歲領全額？部分教師寧「減2成換自由」

新課綱、行政庶務、親師溝通等壓力，加上年改後退休所得預期改變，許多資深教師重新衡量「多留幾年值不值得？」有人寧可53歲就退；教師授課示意圖。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 資深教師面臨53歲減額月退、58歲全額月退與續任3種選擇，在薪資、年資與健康壓力間權衡，部分人寧可少領20%換取更高生活自由。

資深教師打起「退休 算盤」，53歲領減額月退、退休後等58歲領全額，或繼續任教5年？假設全額月退5萬元（台幣，下同），提前5年請領每月減為4萬元，展期支領者須到78歲，累計金額才追平先領者；繼續任教則有薪資與年資累積。學者指出，工作壓力讓部分教師寧可「少掉20%，換來100%的自由」，退休考量已不只是錢。

依「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」，任職滿25年可申請自願退休，但未必能立即領全額月退。2032年以前仍有過渡期規定，須依當年度年齡、年資及「指標數」判定；2033年起，高中以下教師全額月退起支年齡為58歲。

以全額月退起支年齡58歲者為例，符合退休資格的教師有三條路徑：53歲退休，立即領減額月退，每提前1年減發4%，最多提前5年、減發兩成，且終身適用；53歲先退休，選擇展期至58歲再領全額；或繼續任教至58歲再退休。

假設全額月退5萬元，53歲提前請領減發2成，每月領4萬元，前5年可先領240萬元，但終身減額。若選擇展期至58歲才領全額，每月雖多1萬元，卻須領20年、約到78歲，累計金額才能追平。

若繼續任教至58歲，這5年仍有薪資，退休年資也持續累積，月退金額可能提高。但對承受工作壓力的教師而言，「多留5年值不值得」，還得衡量健康與生活品質。

虎尾科大語言中心教授王文仁指出，新課綱、行政庶務、親師溝通與AI教學轉型壓力，加上年改後退休所得預期改變，讓資深教師重新衡量「多留幾年值不值得？」有人做到58歲領全額月退，也有人寧可53歲就退，「少掉20%，換來100%的自由，更好的生活品質」。

一名距退休還有10年的教師也已盤算減額月退，即使每月少領約5000元，仍可透過代課補貼收入，更重要的是保有選擇權，能婉拒不適合的班級、彈性安排生活。「寧可早點安全下莊，也不要拖到有錢沒命花。」

但也有教師提醒，減額月退並非人人划算，除比較不同領法，也須計入繼續任教5年的薪資與年資，並衡量家庭負擔、財務條件及健康狀況。

中小學教師為何提早退休 製表／楊惠琪