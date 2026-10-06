蘇姿丰旋風訪台 密會供應鏈大咖鞏固AI供應鏈

AMD執行長蘇姿丰再度訪台。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 蘇姿丰短暫訪台，拜會台積電、鴻海、廣達等供應鏈，重點確認MI450與MI455 AI伺服器量產進度，並鞏固未來2年供貨動能。

超微（AMD）執行長蘇姿丰 6日到訪台灣，中午將簡短接受媒體訪問。業界傳出，蘇姿丰此行僅短暫停留，行程包括走訪台積電、鴻海、廣達、緯創、英業達等相關合作供應鏈 ，確保下半年量產的MI450系列AI 伺服器和明年MI455系列的出貨順利。

蘇姿丰訪台行程仍保持一貫低調路線，大多為不公開的會議行程。業界傳出，現在產能吃緊狀況不僅導致漲價，缺貨更向上下游延伸，蘇姿丰此行鞏固供應鏈，要確保2027年及2028年供貨動能，降低缺貨、漲價影響性。預計將會走訪台積電、鴻海、廣達、緯創、英業達等相關AI伺服器供應鏈。被點名業者低調不予回應，僅指出公司內部會議行程不便對外透露。

超微近期在軟體與生態系布局上動作頻頻，日前宣布斥資82億美元併購由AI先驅李飛飛創立的AI新創公司World Labs，跨足「空間智慧」（spatial intelligence）技術與3D物理世界運算，強化軟硬體整合能力。

超微下半年開始量產MI450系列AI平台，採用台積電2奈米先進製程、CoWoS先進封裝，並委由鴻海、廣達、緯創、英業達等相關代工廠進行L6～L11的AI伺服器代工生產。MI450系列已經在第3季於台積電投片量產，預計今年底前開始逐步拉高產能，明年進入放量出貨階段。蘇姿丰本次訪台重點在明年上半年接棒生產的MI455系列產能能否順利到位。

鴻海是超微AI伺服器主力供應商之一，從基板、散熱模組到整個AI伺服器組裝，出貨給微軟與甲骨文等CSP，集團所生產的高速交換器或是光傳輸設備等，也搭配超微伺服器一起出貨。