蘇姿丰旋風訪台 密會供應鏈大咖鞏固AI供應鏈
蘇姿丰短暫訪台，拜會台積電、鴻海、廣達等供應鏈，重點確認MI450與MI455 AI伺服器量產進度，並鞏固未來2年供貨動能。
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蘇姿丰短暫訪台，拜會台積電、鴻海、廣達等供應鏈，重點確認MI450與MI455 AI伺服器量產進度，並鞏固未來2年供貨動能。
超微（AMD）執行長蘇姿丰6日到訪台灣，中午將簡短接受媒體訪問。業界傳出，蘇姿丰此行僅短暫停留，行程包括走訪台積電、鴻海、廣達、緯創、英業達等相關合作供應鏈，確保下半年量產的MI450系列AI伺服器和明年MI455系列的出貨順利。
蘇姿丰訪台行程仍保持一貫低調路線，大多為不公開的會議行程。業界傳出，現在產能吃緊狀況不僅導致漲價，缺貨更向上下游延伸，蘇姿丰此行鞏固供應鏈，要確保2027年及2028年供貨動能，降低缺貨、漲價影響性。預計將會走訪台積電、鴻海、廣達、緯創、英業達等相關AI伺服器供應鏈。被點名業者低調不予回應，僅指出公司內部會議行程不便對外透露。
超微近期在軟體與生態系布局上動作頻頻，日前宣布斥資82億美元併購由AI先驅李飛飛創立的AI新創公司World Labs，跨足「空間智慧」（spatial intelligence）技術與3D物理世界運算，強化軟硬體整合能力。
超微下半年開始量產MI450系列AI平台，採用台積電2奈米先進製程、CoWoS先進封裝，並委由鴻海、廣達、緯創、英業達等相關代工廠進行L6～L11的AI伺服器代工生產。MI450系列已經在第3季於台積電投片量產，預計今年底前開始逐步拉高產能，明年進入放量出貨階段。蘇姿丰本次訪台重點在明年上半年接棒生產的MI455系列產能能否順利到位。
鴻海是超微AI伺服器主力供應商之一，從基板、散熱模組到整個AI伺服器組裝，出貨給微軟與甲骨文等CSP，集團所生產的高速交換器或是光傳輸設備等，也搭配超微伺服器一起出貨。
她此行以低調密會為主，重點走訪台積電、鴻海、廣達、緯創、英業達等合作夥伴，確認AI伺服器產能、交期與供應鏈協調，避免缺貨與漲價持續擴大。 MI450已於第3季在台積電投片量產，年底前將逐步拉升產能，明年進入放量出貨；MI455則預計在明年上半年接棒，成為蘇姿丰此行確認的下一波重點產能。 超微近期也加速軟體與生態系布局，宣布以82億美元併購李飛飛創立的World Labs，跨入空間智慧與3D物理世界運算，進一步強化AI軟硬體整合能力。
精華 FAQ
她此行以低調密會為主，重點走訪台積電、鴻海、廣達、緯創、英業達等合作夥伴，確認AI伺服器產能、交期與供應鏈協調，避免缺貨與漲價持續擴大。
MI450已於第3季在台積電投片量產，年底前將逐步拉升產能，明年進入放量出貨；MI455則預計在明年上半年接棒，成為蘇姿丰此行確認的下一波重點產能。
超微近期也加速軟體與生態系布局，宣布以82億美元併購李飛飛創立的World Labs，跨入空間智慧與3D物理世界運算，進一步強化AI軟硬體整合能力。
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