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物價上漲 台勞保年金明年擬調高 逾107萬人受惠

記者歐芯萌／台北6日電
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依目前物價走勢估算，勞保年金明年可望有九個請領年度調高年金。（本報資料照片）
依目前物價走勢估算，勞保年金明年可望有九個請領年度調高年金。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

受通膨影響，勞保年金依物價連動機制調整，明年估有9個請領年度跨過5%門檻、逾107萬人受惠，公保老年年金也可能同步調高。

為保障勞工退休生活不被通膨「吃掉」，勞保年金設有隨物價調整機制。依目前物價走勢估算，明年可望有九個請領年度調高年金，包括2009、2010、2013、2014、2015、2019、2020、2021及2023年，依目前領取人數估算，超過107萬人可望受惠。

勞保年金並不是物價一漲，每年就跟著調高，而是設有一道「5%門檻」。依《勞工保險條例》第65之4條規定，當作為計算基準的消費者物價指數（CPI）累計漲跌幅達正負5%，勞保年金就會依累計漲跌幅調整。

舉例來說，假設原本每月領2萬元（台幣，下同）勞保年金，若這一輪累計物價漲幅達5.99%，年金依相同比率調整，每月約可增加1198元，變成2萬1198元。

今年5月就有一批退休勞工跨過這道門檻。勞保局公告，2011、2012、2016、2017、2018及2022年等六個請領年度，因累計物價漲幅達到法定標準，自今年5月起調高年金。

按照目前物價走勢，明年可能再有九個請領年度跨過5%門檻。這九個年度目前適用的物價計算基準為105.51，主計總處預測今年全年CPI漲幅為2.04%，換算全年平均CPI約111.83；與105.51相比，累計漲幅約5.99%，已跨過5%的調整門檻。

即使不用全年預測、只看今年前八月數字，平均CPI約111.34，與105.51相比也已上漲約5.52%，同樣超過5%。依目前走勢推估，這九個年度明年可望調高勞保年金。其中，2009、2010年請領者若明年再度調整，將累計調整四次，成為調整次數最多的兩個請領年度；2011、2012年則已於今年完成第三次調整。

明年可能調高的也不只有勞保年金。依目前物價走勢估算，公保老年年金也有六個請領年度可望跨過調整門檻，包括2014、2015、2019、2020、2021及2023年，估計約1.4萬人受惠。

精華 FAQ

  • 因消費者物價指數累計漲幅已接近或超過法定5%門檻，勞保年金明年可望依規定調整。依目前估算，將有9個請領年度受惠，合計超過107萬人。

  • 勞保年金不是每年固定調整，而是當作為基準的CPI累計漲跌幅達正負5%時，才會按累計漲幅同步調高或調降，以避免退休給付被通膨侵蝕。

  • 除了勞保年金外，公保老年年金也可能因物價上漲跨過調整門檻。依目前推估，2014、2015、2019、2020、2021及2023年等6個請領年度可望受惠，約1.4萬人。

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